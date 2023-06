Continua il lavoro di Microsoft per svecchiare Windows 11, rimuovendo (o nascondendo) tutto ciò che il nuovo sistema operativo si porta dietro dalle versioni precedenti e che, in un modo o nell’altro, è stato sostituito da qualcosa di più moderno. La casa di Redmond ha annunciato che rimuoverà alcune opzioni relative alle cartelle da Esplora File, affermando che si tratta di voci che vengono usate raramente.

Nel blog post di Microsoft relativo alla build Windows Insider 23481, si legge: “Stiamo rimuovendo una manciata di vecchie opzioni relative alle cartelle da Esplora File, proseguendo nel nostro tentativo di ridurre il numero di impostazioni disponibili in Esplora File. Molte di queste opzioni sono vecchie e disponibili da anni, inoltre non vengono usate molto da chi usa Windows 11”.

Credit: Microsoft

Qui di seguito vi riportiamo un elenco completo delle voci che spariranno:

Nascondi conflitti unione cartelle

Mostra sempre le icone, mai le anteprime

Visualizza icona file nelle anteprime

Visualizza informazioni sulle dimensioni dei file nei suggerimenti della cartella

Nascondi i file protetti di sistema

Mostra lettere di unità

Mostra descrizione rapida della cartella e degli oggetti del desktop

Visualizza i file NTFS compressi o crittografati con un colore diverso

Utilizza configurazione guidata

I più “smanettoni” potrebbero non essere contenti della decisione di Microsoft, che però ha affermato che queste impostazioni rimarranno accessibili attraverso le chiavi di registro; si potranno ancora usare, ma sarà decisamente più complicato.

Se da un lato alcune opzioni effettivamente vengono usate poco, altre come “mostra lettere di unità” e “visualizza icona file nelle anteprime” vengono usate spesso, soprattutto se consideriamo che sono attive di default. Oltre a questo, c’è anche da considerare il fatto che rimuovere delle opzioni così poco usate (e difficili da raggiungere, se consideriamo che bisogna aprire Esplora File, cliccare i tre puntini a destra della barra e quindi selezionare “opzioni”) non andrà a semplificare di molto il sistema operativo; insomma, la scelta di Microsoft potrebbe non fare “né caldo né freddo” all’utente medio e far arrabbiare quello “smanettone”, che usava ancora queste opzioni.