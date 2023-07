Siete scettici riguardo all’esistenza di notebook da gaming in grado di tenere testa a un potente PC desktop? L’Acer Predator Triton 500 SE vi farà cambiare idea, soprattutto ora che questo modello è in vendita a un prezzo scontato su Mediaworld, a soli 1.499,00€ anziché 2.699,99€.

Il prezzo originale stesso rivela le incredibili qualità di questo notebook e dei suoi componenti interni, che fanno parte della penultima generazione dei migliori. All’interno troviamo una potente RTX 3070 Ti e un performante Core i7 12700H, accompagnati da 16GB di RAM e un ampio SSD da 1TB. Queste sono solo alcune delle caratteristiche principali di questo modello, che offre ulteriori chicche interessanti. Considerando tutte queste specifiche, l’attuale prezzo offerto da Mediaworld è estremamente competitivo, infatti si tratta del miglior prezzo disponibile sul web per uno dei migliori portatili da gioco sul mercato.

Come accennato precedentemente, l’Acer Predator Triton 500 SE offre una serie di vantaggi che lo rendono una scelta ideale per gli appassionati di gaming, soprattutto considerando il prezzo attuale che consente di ottenere un dispositivo con una scheda video superiore e uno schermo di maggiore qualità rispetto ad altre opzioni disponibili sul mercato. In particolare, questo modello è dotato di un pannello da 16″ con un rapporto di forma 16:10, una luminosità massima di 500 nit e un refresh rate di 240Hz, il tutto con un tempo di risposta di soli 3 ms.

Queste specifiche rendono l’esperienza di gioco estremamente fluida e coinvolgente, proprio come uno dei migliori monitor da gaming per PC desktop, ma con la convenienza di un dispositivo portatile dalle dimensioni più compatte. Oltre alle specifiche tecniche impressionanti, ci sono alcune caratteristiche extra che aggiungono valore al prodotto. Ad esempio, la tastiera RGB a 3 zone è dotata di un pratico tasto di scelta rapida per aprire PredatorSense, un’applicazione che consente di personalizzare il notebook secondo le preferenze dell’utente.

La connettività dell’Acer Predator Triton 500 SE è anche uno dei suoi punti di forza. La presenza di una porta Thunderbolt 4 con una larghezza di banda bidirezionale di 40 Gbps e di un ingresso HDMI 2.1 consente di collegare facilmente un display esterno 4K a 120 Hz, sfruttando al meglio la potenza di elaborazione del dispositivo. Per quanto riguarda la connessione di rete, il notebook è equipaggiato con il controller Ethernet Intel Killer E3100G 2.5G e il Wi-Fi 6E 1675 di Intel Killer, che garantiscono prestazioni di rete straordinarie. Il tutto è facilmente gestibile tramite il Control Center 2.0, un’altra applicazione che offre all’utente ulteriori opzioni di personalizzazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

