Migliora le prestazioni del tuo PC con i prodotti XLR8 Gaming

Avere un PC performance è il sogno di qualsiasi videogiocatore, ma scegliere i componenti adatti per portare il proprio sistema a eseguire al meglio i migliori titoli presenti in commercio non è affatto semplice. Soprattutto per chi è alle prime armi, è meglio puntare su un brand che ha dedicato esclusivamente la sua esistenza a soddisfare le necessità dei gamer più esigenti, come XLR8 Gaming!

A causa dei continui cambiamenti nel mondo del gaming, professionisti e appassionati sono costantemente alla ricerca delle migliori schede grafiche, SSD e moduli di memoria per eseguire più velocemente possibile giochi e applicazioni. Il mondo del gaming, però, non è solo costituito dai semplici videogiocatori, ma anche da streamer che intrattengono i propri fan in diretta, creatori di contenuti che realizzano video e vlog, modder che personalizzano software e hardware per massimizzare le proprie performance, senza contare i veri e propri professionisti degli e-Sport.

Tutto questo proliferare di figure che operano nel settore ha generato un crescente bisogno di prodotti di qualità e PNY, uno dei maggiori produttori dell’industria, ha pensato di fornire a giocatori e professionisti gli strumenti necessari per assicurare un’esperienza gaming ai massimi livelli. In particolare, con la sua linea XLR8 Gaming, PNY offre componenti come schede video, moduli di memoria e unità a stato solido (SSD) dalle velocità elevatissime, senza trascurare l’estetica.

Le memorie DDR4 PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB vengono vendute sia singolarmente (a partire da 8GB) che in kit da 16 (2×8) o 32 GB (2×16) con frequenze che vanno da 3.200 a 4.000 MHz. Offrono una velocità dinamica, una bassa latenza, una seria affidabilità e un efficace overclocking per prestazioni estreme. Infine, non poteva di certo mancare un’intensa illuminazione RGB che non potrà che far bella figura all’interno del vostro case.

Le schede video PNY della linea XLR8 Gaming, basate sulla gamma GeForce RTX 30 di NVIDIA, forniscono tutta la potenza che vi serve per domare anche i titoli più esigenti. L’architettura Ampere include nuovi Ray Tracing Core di seconda generazione e Tensor Core di terza generazione per effetti grafici ancora più realistici, mentre la tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) garantisce frame rate ottimali anche a risoluzione elevate.

Infine, gli SSD interni XLR8 Gaming sono ideali per diminuire i tempi di caricamento e di avvio delle applicazioni, nonché migliorare le prestazioni generali del sistema. Dotate di interfaccia PCI Express 4.0 x4, queste unità a stato solido sono in grado di raggiungere velocità di lettura fino a 7.500MB/s e di scrittura fino a 6.850MB/s.

La combinazione tra questi prodotti vi consentirà di avere una configurazione moderna, prestante e molto bella da vedere, grazie a design colorati ma che lasciano trasparire l’alta qualità dei materiali utilizzati. La linea di prodotti XLR8 Gaming è piuttosto estesa, così da garantire una forbice abbastanza ampia di prezzo per soddisfare qualsiasi tipologia di utente. Comprando un articolo XLR8 Gaming, potete esser certi di portarvi a casa un prodotto realizzato con i più alti standard qualitativi e in grado di fornire al vostro sistema la spinta necessaria per migliorare produttività e performance.

Trovate i prodotti XLR8 Gaming di PNY da MediaWorld, alcuni dei quali anche a prezzo scontato. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non indugiare oltre e consultare il catalogo completo, per non lasciarvi sfuggire l’occasione di fare (o farvi) un gradito regalo di Natale. Per ulteriori informazioni e l’acquisto, vi rimandiamo al listino ufficiale di MediaWorld al seguente indirizzo.