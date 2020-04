Migliore SSD NVMe Economico

Se stiamo assemblando un nuovo PC o facendo un upgrade alla nostra macchina, il reparto memorie svolge un ruolo molto importante per garantire la velocità complessiva del sistema ed evitare colli di bottiglia. Per costruire un sistema ottimale la scelta del disco principale è la tecnologia SSD ( Solid State Drive) in quanto ha ormai superato sotto l’aspetto di velocità e affidabilità la tecnologia HDD, la quale però può avere ancora un utilizzo come storage in quanto offre grandi quantità di GB a basso costo e una lunga durata.

Negli ultimi mesi il panorama degli SSD ha avuto un’immissione di novità e di relativi acronimi che possono portare un po’ di confusione, ma una volta fatta un po’ di chiarezza potremo apprezzare le nuove possibilità. Per rispondere quindi alla domanda “quale SSD scegliere?” dobbiamo capire come si è articolata l’evoluzione dei prodotti. I più comuni SSD hanno l’interfaccia SATA e la prima discriminante è il fattore di forma: il più diffuso è l’ormai classico 2,5 pollici, seguito dal più recente connettore M.2.

Gen3 vs Gen4

Per potere scegliere un disco M.2 occorre avere il relativo slot sulla scheda madre. I vantaggi della versione M.2 sono un minore ingombro e l’eliminazione dei cavi, due aspetti ottimi per migliorare l’organizzazione del case. Un disco SSD SATA M.2 sarà quindi meglio integrato nel nostro case ma non offrirà prestazioni differenti da un 2,5 pollici collegato con il cavo, in quanto entrambi utilizzano il protocollo SATA. Molte schede madri con uno o più slot M.2 sono compatibili anche con i dischi NVMe Gen3 o PCIe 3.0 X4, che offrono prestazioni decisamente migliori in quanto creati appositamente per sfruttare la velocità dello standard PCI-Express e le potenzialità degli SSD.

Con la nuova generazione di schede madri che supportano lo standard PCIe 4.0 X4 (anche chiamata Gen4 ) nel formato M.2 si apre la possibilità ad un significativo incremento dalle prestazioni, che raddoppiano la banda teorica. La nostra nuova configurazione sarà quindi un SSD NVMe collegato a uno slot M.2 con connettività PCIe 4.0 x4. Al momento però questo standard è presente solo sulle schede madri dotate di chipset X570 che supportano l’ultima generazione di processori AMD Ryzen, non è ancora stato implementato sulle schede con chipset Intel che utilizzano ancora la Gen3.

L’evoluzione in termini di velocità è molto interessante, anche se il salto più importante è quello generazionale tra l’interfaccia SATA e quella NVMe.

Interfaccia SATA III PCIe 3.0 x4 (Gen3) PCIe 4.0 x4 (Gen4) Banda teorica 750 MB/s 3.94 GB/s 7.88 GB/s

Da ricordare anche che lo slot NVMe M.2 offre la retro-compatibilità con l’interfaccia SATA, mentre i primi slot M.2 ( quelli su schede madre più datate) offrono solo la compatibilità SATA. Sarà necessario quindi fare molta attenzione a quale tipo di compatibilità è presente sulla scheda madre su cui vogliamo installare un nuovo disco NVMe.

Sperando di aver capito quale disco NVMe sarà ben sfruttato dal nostro sistema, andiamo ad analizzare le opportunità che ci offre il mercato.

Top delle prestazioni con i dischi SSD NVMe

Sabrent Rocket SSD – Gen4

Già disponibile negli store il Sabrent Rocket SSD 500GB offre tutte le impostazioni di punta, è quindi un disco NVMe di Gen4 in grado di sfruttare le porte M.2 PICe 4.0 delle ultime schede madri per processori AMD. La velocità dichiarata dal produttore è di 5000 MB/s in lettura e di 4400MB/s in scrittura e gode del suo software di utility che ci aiuta nella gestione del disco. Il prezzo di poco superiore al centinaio di euro ne fanno un’ottima scelta come disco principale per ospitare il sistema operativo e le applicazioni più usate, che siano gaming o produttività. Al momento è il più veloce ed il più economico, super consigliato.

Corsair Force Series MP600, 500 GB – Gen4

Corsair è un brand che è stato capace di instaurare un rapporto di fiducia con i consumatori, sopratutto nel settore memorie. Ci propone questo SSD NVMe Gen4 che dichiara 4950 MB/s in lettura e di 4250 MB/s in scrittura e usufruisce dell’ottimo programma di gestione ed utility CORSAIR SSD TOOLBOX, oltre a un dissipatore per migliorare il raffreddamento. I prezzi sono in una fase di oscillazione continua, ma approfittando del momento giusto si trova a meno di 150€.

Gigabyte Aorus NVMe 1 TB – Gen4

L’alternativa proposta da Gigabyte è quella di un disco premium da 1 TB, con una bellissima copertura in rame che è al centro dei desideri di chi cerca di curare anche l’estetica dei componenti mentre li sfrutta al massimo potenziale. Un raffreddamento efficace è molto importante in questo tipo di memorie che tendono a scaldarsi molto. Gigabyte dichiara una velocità di 5000 MB/s in lettura e di 4400MB/s in scrittura e offre a corredo un software di gestione che permette di monitorare tutti i parametri. Il prezzo è in linea con la concorrenza e per questo modello consigliamo la versione da 1TB, in quanto quella da 500GB scende a diversi compromessi in termini di velocità.

Perché scegliere la Gen3

Se il nostro sistema non è in grado di gestire la nuova interfaccia PCIe 4.0 oppure vogliamo ridurre al minimo le spese, possiamo approfittare degli ottimi prezzi di alcuni SSD PCIe Gen3, che sopratutto nei tagli di memoria più piccoli offrono la possibilità di avere i vantaggi della tecnologia NVMe ad un prezzo veramente competitivo.

Samsung 970 evo Plus 250 GB – Gen3

Samsung ha già presentato la sua evoluzione Gen4 al CES 2020, ma per il momento queste soluzioni non sono ancora arrivate sul mercato. Il modello con interfaccia PCIe 3.0 rimane in ogni caso un best buy: parliamo in fin dei conti di un SSD NVMe capace di raggiungere velocità di punta di 3500 MB/s in scrittura e 3200 MB/s in lettura. Samsung offre una gamma completa di SSD NVMe Gen3, ma il taglio più piccolo da 250GB è offerto ad un prezzo molto molto interessante: meno di 80€ in questo momento su Amazon.

Sabrent 256GB ROCKET NVMe – Gen3

Anche la proposta con interfaccia PCIe 3.0 di Sabrent ha saputo conquistare un posto di tutto rispetto in questo panorama affollato di offerte, in più in questo momento il taglio da 256GB è proposto a soli 50€. La velocità è di tutto rispetto, 1050 MB/s in scrittura e 3100 MB/s in lettura e può rappresentare un’ottima soluzione budget per chi si approccia al mondo degli SSD NVMe, ma vuole sin da subito un prodotto di qualità.

