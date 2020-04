Il Raspberry Pi 4 è l’ultima board sviluppata dalla Raspberry Pi Foundation è arrivato sul mercato nel giugno 2019, andando a sostituire il Raspberry Pi 3. La nuova single board dell’azienda è equipaggiata con un processore quad-core Broadcom BCM2711 con una frequenza base di 1.5Ghz e una nuova tipologia di RAM LPDDR4 in diversi tagli di memoria (1,2 e 4 GB), affiancati da una porta Gigabit Ethernet, due USB 3.0, due USB 2.0, due micro-HDMI e una USB-C per l’alimentazione. Attenzione però, quando acquisterete la board a casa non vi arriverà altro: per poterla utilizzare a dovere, avrete bisogno di vari accessori per Raspberry Pi 4.

Grazie alle novità e alle migliore rispetto ai modelli precedenti, il Raspberry Pi 4 risulta un ottimo strumento da usare in molteplici progetti: dalla creazione di un media server o un NAS a un controller per la domotica, passando per una piccola console dedicata al retro gaming.

Per la realizzazione di progetti di domotica, robotica o per creare un normalissimo NAS, ti serviranno quasi sicuramente degli accessori per Raspberry Pi 4 che non sono contenuti nella confezione quando lo andate ad acquistare. In questo articolo andremo quindi ad indicarti quelli che, secondo noi, sono i migliori accessori per Raspberry Pi 4, che tutti i veri appassionati della single board inglese dovrebbero avere.

I migliori accessori per Raspberry Pi 4

Logitech K400 Plus | 26,19 euro

La tastiera wireless Logitech K400 Plus Touch è uno dei migliori accessori per Raspberry Pi 4. Vi permette di controllare facilmente il vostro Raspberry collegato alla TV o al monitor, con questa ‎tastiera l’ingombro dei cavi e le complicazioni con più ‎dispositivi non ci saranno più: sarà sufficiente inserire il ricevitore incluso in confezione in una porta USB e il gioco è fatto. Una portata wireless fino a 10 metri e un touchpad integrato rendono questa tastiera un’accessorio fondamele da avere per il proprio Raspberry Pi.

Dissipatore in alluminio con doppia ventola | 22,59 euro

Si tratta di un dissipatore in lega di alluminio con sistema di dissipazione passiva e attiva grazie al backplate e alle due ventole poste sulla parte superiore. Questo dissipatore ha il grande pregio di dissipare tutto il calore prodotto dalla scheda e vi permette anche di effettuare overclock dei componenti senza preoccuparvi delle temperature. Viste le dimensioni, questo dissipatore funziona anche come case protettivo ed è disponibile anche nella variante senza ventola.

Memoria MicroSD | 14,56 euro

Questa memoria MicroSD di SanDisk è perfetta per l’utilizzo anche sul proprio Raspberry. Con una velocità di 160 MB/s in lettura e 60MB/s in scrittura ci potrete tranquillamente installare il sistema operativo e alcuni software che richiedono un avvio molto veloce. In caso di NAS server vi consigliamo i tagli da 128 e 256 oltre a un SSD esterno con interfaccia USB-C come questo.

Case Retro Gaming Nes4Pi | 11,99 euro

Questo case Nes4Pi può trasformare il tuo Raspberry Pi 4 in una macchina da gioco retrò stile NES. Grazie alla ventola integrata e ai piccoli dissipatori passivi, il raspberry Pi 4 manterrà delle temperature ottimali anche durante delle sessioni di retro-gaming più intense. Facile da montare e a un prezzo contenuto è senza dubbio uno dei migliori accessori per Raspberry Pi 4, sopratutto se volete creare un sistema con RetroPie e siete alla ricerca di qualcosa che sia funzionale e retrò anche nell’estetica.

Modulo RPi Camera | 26,99 euro

Un accessorio che potrebbe servire in molti progetti è il modulo RPi Camera. La RPi Camera è uno dei migliori accessori per Raspberry Pi 4 se volete portare avanti progetti di domotica, robotica o di programmazione: oltre a poter scattare foto, registrare video e fare videochiamate, è possibile utilizzarla ad esempio anche per riconoscere oggetti, per esempio usando la libreria OpenCV in Python.

Dissipatori passivi | 5,99 euro

Prima abbiamo visto un dissipatore dotato di ventole ottimo per spingere al massimo il Raspberry Pi 4, ma se i progetti che avete in mente non prevedono un uso troppo intensivo della scheda e non pensate di overcloccare i componenti, questi dissipatori passivi per Raspberry Pi faranno al caso vostro. Non sono un accessorio obbligatorio in quanto il Raspberry Pi 4 non raggiunge temperature allarmanti durante l’utilizzo classico, ma ve li consigliamo fortemente; permettono di tenere sotto controllo la temperatura e dissipare meglio il calore prodotto dalla componentistica interna della scheda.

Display Touch da 4″ | 34,99 euro

Nell’elenco dei migliori accessori per Raspberry Pi 4 non può mancare un display touch. Il display che consigliamo è dotato di touchscreen resistivo ed è venduto insieme a un case trasparente ed ha una dimensione di 4 pollici; il pannello è di tipo IPS risoluzione nativa di 800×480, l’input HDMI fino a 60 Hertz. Insieme al display e al case possiamo trovare anche una ventola e dei dissipatori passivi, ottimi come detto prima per tenere sotto controllo la temperatura dei vari componenti del nostro Raspberry Pi 4.

Starter Kit completo | 109,99 euro

Concludiamo il nostro elenco degli accessori con uno starter kit. Questo kit, molto fornito, permette agli utenti alle prime armi di avere tutti i migliori accessori per Raspberry Pi 4 in un singolo pacchetto. Se il prezzo vi sembra alto, non preoccupatevi: nel kit è presente anche la scheda Raspberry Pi 4 nella variante con 4 GB di RAM. Oltre alla board troviamo una scheda MicroSD da 32GB, un alimentatore USB-C, dei dissipatori passivi, una ventola, un case e un piccolo manuale di istruzioni per poter iniziare ad usare il vostro Raspberry Pi 4 al meglio.