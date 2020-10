I migliori case economici | Ottobre 2020

Aggiornamento di ottobre

Abbiamo redatto una guida ai migliori case economici sul mercato, che aggiorneremo di mese in mese a seconda delle promozioni e delle nuove uscite. Tra le nostre proposte, sono inclusi anche modelli con form factor mini-ITX, ideali per coloro che vogliono assemblare un PC compatto. I prodotti sono elencati in ordine di prezzo crescente, fino a un massimo di soli 50 euro.

L’aspetto sorprendente è che non dovrete rinunciare al design: alcuni modelli non hanno nulla da invidiare ai migliori case di note aziende come NZXT, Corsair o Thermaltake.

Potreste pensare che modelli così economici non siano adeguati per un PC da gaming, ma non è così. Alcuni dei case proposti possono montare fino a un massimo di 7 ventole da 120 millimetri (anche varianti da 140 millimetri), oltre che dissipatori a liquido. Dunque, la dissipazione del calore non sarà un problema nemmeno per le configurazione più costose.

Anche lo spazio non manca: la maggior parte delle proposte può ospitare almeno due unità di archiviazione da 2,5/3,5 pollici (e fino a un massimo di sette), nonché schede madre ATX, microATX e mini-ITX. Se volete risparmiare denaro da investire in componenti hardware più prestanti, le nostre proposte sono perfette per voi.

Chieftec IX-01B-OP

Chieftec IX-01B-OP è un case mini-ITX che brilla più per funzionalità e prezzo, oltre che per il design; misura 220 x 197 x 63 mm e pesa appena 1,35kg: è una soluzione interessante per chi desidera assemblare un PC desktop compatto e “portatile”.

Può ospitare fino a due unità di archiviazione da 3,5/2,5 pollici, un dissipatore per CPU alto 30 mm e un alimentatore TFX. Si possono inoltre installare due ventole da 50 mm. Lo chassis è in metallo SECC spesso 0,8 mm.

iTek Patriot Mini

iTek Patriot Mini è un case mini tower che misura 400 x 198 x 396 mm, può ospitare schede madre microATX e mini-ITX e pesa 3 kg (la struttura è in metallo spesso 0,6 mm). Il design è “vintage”, manca il pannello in vetro e quello superiore è chiuso.

Offre quattro slot per soluzioni di archiviazione da 3,5 pollici e 2,5 pollici; può contenere GPU lunghe fino a 350mm, dissipatori per CPU alti 160 mm e alimentatori ATX. Si possono installare fino a 4 ventole: due da 120 mm sul pannello frontale, una da 120 mm sul pannello posteriore e due da 120/140 mm su quello laterale.

Aerocool Cs105

Aerocool Cs105, nonostante un prezzo estremamente basso, è una soluzione con un design ricercato e inserti in vetro. Si tratta di un case mini tower da 187 x 361 x 355 mm, che può ospitare schede madre microATX e mini-ITX; pesa solamente 2,2 kg (la struttura è in metallo spesso 0,5 mm).

Si possono inserire due unità da 3,5 pollici (o due da 2,5 pollici), una da 2,5 pollici e persino una da 5,25 pollici, quindi potete installare anche un lettore DVD o Blu Ray. Aerocool Cs105 può contenere GPU lunghe fino a 320 mm, dissipatori per CPU alti 148 mm e i tradizionali alimentatori ATX.

Per quanto concerne il raffreddamento, è possibile installare una ventola da 120 o 140 mm sul pannello frontale (il case arriva con una ventola RGB integrata) e tre da 80 mm di cui una sul pannello posteriore e due su quelli laterali.

Aerocool Cruisestar Advance

Aerocool Cruisestar Advance è una proposta ideale per coloro che vogliono assemblare un PC da gaming e risparmiare denaro da investire in componenti prestanti.

Si tratta di un modello mid tower da 200 x 483 x 441 mm, che può ospitare schede madri ATX, microATX e mini-ITX. All’interno, trovano spazio tre unità di memoria (di cui due da 3,5 pollici), GPU lunghe fino a 350 mm (375 mm senza la ventola frontale), dissipatori per CPU alti fino a 153 mm e alimentatori ATX. Si possono installare fino a 4 ventole: due da 120 mm (o una da 140 mm) sul pannello superiore, una da 80 mm su quello posteriore e un’altra da 120 mm su quello frontale.

Il case arriva con tre ventole integrate e quella frontale è RGB, il che valorizza ancor più la sua immagine. Per concludere, sul pannello superiore sono collocati quattro ingressi USB (2x USB 2.0 + 2x USB 3.0), due jack audio da 3,5 mm e il pulsante reset.

Aerocool Cylon

Aerocool Cylon ha molto da offrire, a cominciare dal design: pannello laterale sinistro in vetro (fissato con viti rimovibili a mano), pannello superiore forato e un moderno pannello frontale valorizzato da una striscia RGB.

È un case mid tower da 198 x 459 x 413 mm, che può ospitare schede madri ATX, microATX e mini-ITX; pesa solo 3,8kg (la struttura è in metallo spesso 0,5 mm). Sono disponibili ben 7 slot per le unità di memoria e può contenere GPU lunghe fino a 346 mm (371 senza la ventola frontale), dissipatori per CPU alti fino a 155 mm e alimentatori ATX.

Infine, è possibile installare fino a 7 ventole da 120 mm: tre sul pannello frontale, una su quello posteriore e superiore e altre due su quello laterale.

CiT S012B

CiT S012B è un case dal design originale con uno chassis che si sviluppa in lunghezza; pesa 3,2 Kg e misura 399 ​​x 306 x 100 mm (L x A x P). Può ospitare schede madri, microATX e mini-ITX, nonché fino a 4 unità di memoria di cui due da 3,5 pollici e due da 2,5 pollici; può contenere GPU lunghe fino a 225 mm, dissipatori per CPU alti fino a 82 mm e alimentatori in formato micro-ATX.

Nella confezione, è inclusa una ventola da 80 mm, che andrà posta sotto il pannello superiore (ed è anche l’unica installabile) e un alimentatore da 300 W. Il pannello superiore, laterale e posteriore sono forati per favorire la dissipazione del calore.

Sul pannello anteriore, è collocato un hub di I/O che offre:

1 x USB 3.0

1 x USB 2.0

1 x HD Audio

1 x Microphone

Lettore SD/TF

Noua Smash S8

Noua Smash S8 è un case dal design moderno ed elegante, nonché un modello mid tower da 390 ​​x 415 x 190 mm (L x A x P), che può ospitare schede madri ATX, microATX e mini-ITX. All’interno, trovano spazio fino a 4 unità di memoria di cui due da 3,5 pollici e due da 2,5 pollici. Il case può contenere GPU lunghe fino a 300 mm, dissipatori per CPU alti fino a 155 mm e alimentatori lunghi fino a 170 mm.

Nella confezione, sono già incluse 4 ventole Dual Halo 40 LED Red da 120 mm. Nel complesso, si possono installare un massimo di 5 ventole: tre sul pannello anteriore, una su quello posteriore e una su quello superiore. È anche possibile montare un dissipatore a liquido da 240mm dietro al pannello frontale.

Sul pannello superiore, è collocato un hub di I/O che offre:

1x USB 3.0

2x USB 2.0

1x Microfono

1x Cuffia

1x Power

1x Reset

MetallicGear Neo Silent

MetallicGear Neo Silent è progettato per tutti coloro che cercano un case sobrio, ma moderno; è un modello mid tower da 450 ​​x 460 x 200 mm (L x A x P), che può ospitare schede madri E-ATX, ATX, microATX e mini-ITX. All’interno, trovano spazio fino a 5 HDD: due da 3,5 pollici e tre da 2,5 pollici. Il prodotto può contenere GPU lunghe fino a 400 mm (!), dissipatori per CPU alti fino a 170 mm e alimentatori lunghi fino a 250 mm.

Nel complesso, si possono installare un massimo di 5 ventole da 120 mm, di cui due sul pannello anteriore, una su quello posteriore e altre due su quello superiore, oppure due da 140 mm sul pannello frontale e altre due su quello superiore. Sul pannello frontale si possono installare anche dissipatori a liquido da 280 mm.

Sul pannello superiore, è collocato un piccolo hub di I/O che offre:

2x USB 3.0

1x Microfono

1x Cuffia

1x Power

1x Reset

