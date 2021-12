Nel corso del 2020 i Chromebook hanno vissuto un’impennata notevole: complice lo scoppio della pandemia, che ha costretto gli studenti alla didattica a distanza e i lavoratori al telelavoro (per alcuni trasformatosi poi in vero e proprio smart working), i Chromebook si sono diffusi a macchia d’olio molto rapidamente, entrando nelle case di chi necessitava di un dispositivo facile da usare, veloce, adatto a gestire mail, documenti e navigare in rete, ma che non fosse eccessivamente costoso.

La rapida espansione ha permesso ai Chromebook di affermarsi come valida alternativa ai classici PC portatili economici con Windows, decisamente più conosciuti. Gli utenti hanno da subito apprezzato i punti forti di Chrome OS, come una maggior velocità e reattività generale, che consente di avere un’ottima esperienza d’uso anche su notebook che, sulla carta, non hanno hardware particolarmente potente, la semplicità d’utilizzo (gira tutto intorno al browser Google Chrome), la grande autonomia e l’integrazione con il mondo Android, che permette ad esempio di controllare lo smartphone direttamente dal Chromebook, o di sbloccare il notebook usando il telefono e senza dover digitare la password.

Se stavate pensando di regalare un nuovo computer portatile a un amico o a un familiare e siete ancora indecisi sulla scelta, magari perché avete un budget contenuto, dovreste seriamente valutare l’opzione Chromebook. Se chi ha bisogno del dispositivo studia, oppure non ha esigenze particolari e necessita semplicemente di una macchina con cui navigare in rete, guardare streaming, scrivere documenti e gestire la posta elettronica, un Chromebook potrebbe essere davvero il regalo perfetto.

Qui di seguito vi segnaliamo quelli che, secondo noi, sono i migliori Chromebook da regalare a Natale. Nella scelta abbiamo preso in considerazione diversi parametri, tra cui le caratteristiche tecniche del Chromebook, come processore e quantitativo di RAM e di memoria interna, la disponibilità e il prezzo, in modo da selezionare esclusivamente i modelli più adatti.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Se cercate un Chromebook semplice da trasportare, compatto e molto resistente, il Samsung Galaxy Chromebook Go potrebbe essere perfetto. Il superamento dei test militari MIL-STD-810G assicura un’ottima resistenza in qualsiasi ambiente; inoltre il Galaxy Chromebook Go è resistente agli urti e agli schizzi che potrebbero finire sulla tastiera. In termini di specifiche tecniche, questo Chromebook offre uno schermo HD da 14″ antiriflesso, cerniere che si aprono fino a 180°, connettività Wi-Fi 6, autonomia fino a 12 ore, 4GB di RAM LPDDR4x, 64GB di memoria eMMC per l’archiviazione dei dati e processore dual core Intel Celeron N4500. La dotazione porte comprende due USB tipo C, una USB 3.2 tipo A, un lettore di schede MicroSD e un combo jack da 3,5mm a cui collegare cuffie e microfono.

Acer Chromebook Spin 513

Cerchi un Chromebook con schermo touchscreen e da poter usare anche in modalità tablet? L’Acer Chromebook Spin 513 è quello che fa per voi. Mette a disposizione uno schermo IPS con risoluzione Full HD da 13,3″ con supporto al multi-touch, 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per lo storage. Il cuore dell’Acer Chromebook Spin 513 è un processore Qualcomm Snapdragon SC7180, basato su architettura ARM e sufficientemente potente da gestire le task quotidiane, mentre per quanto riguarda le porte a disposizione, troviamo due USB tipo C, una USB tipo A e un combo jack da 3,5mm. Tra le varie possibilità, il Chromebook Spin 513 consente anche di interagire con lo schermo touchscreen tramite pennino, che permette di prendere appunti a mano o disegnare in maniera semplice e naturale.

Lenovo IdeaPad Chromebook Duet

Se siete alla ricerca di un dispositivo più compatto e portatile del classico notebook, magari un 2 in 1 o un tablet dotato di tastiera e penna che abbia un prezzo contenuto, dovreste prendere in considerazione il Lenovo IdeaPad Chromebook Duet. Si tratta per l’appunto di un tablet, dotato di tastiera esterna e penna attiva, con a bordo il sistema operativo Chrome OS. Le specifiche non sono troppo diverse da quelle degli altri dispositivi visti finora: troviamo una porta USB tipo C, 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC (è disponibile anche una variante da 128GB), mentre il SoC è un Mediatek P60T basato su architettura ARM, con GPU Mali-G72. Lo schermo da 10,1″ touchscreen è dotato di risoluzione Full HD, mentre la cover posteriore che fa da stand è magnetica e può essere rimossa nel caso in cui non serva.

Acer Chromebook 314

Se avete la necessità di gestire molte schede del browser contemporaneamente e credete che 4GB di RAM non vi bastino, allora dovreste prendere in considerazione l’Acer Chromebook 314. Si tratta di un notebook classico, non convertibile o 2 in 1, con schermo da 14″ Full HD, equipaggiato con processore Pentium Silver N5030, 64GB di archiviazione eMMC e 8GB di memoria RAM. In termini di porte, l’Acer Chromebook 314 è dotato di due USB tipo A, due USB tipo C, un combo jack da 3.5mm e un lettore di schede MicroSD, quindi potrete collegare tutte le periferiche di cui avete bisogno senza difficoltà. La batteria, infine, offre un’autonomia fino a 12 ore, più che sufficiente per arrivare a fine giornata anche in mobilità, quando non si ha una presa di corrente a disposizione.

Asus Chromebook Flip C434

Se volete un Chromebook con cerniere a 360 gradi, touchscreen, tanta RAM e sufficiente spazio d’archiviazione per contenere tutti i vostri documenti senza dover usare Hard Disk esterni o soluzioni cloud, quello che vi serve è l’Asus Chromebook Flip C434. Il dispositivo è dotato di scocca in alluminio, batteria che assicura fino a 12 ore di autonomia, schermo 14″ Full HD, 8GB di memoria RAM, 128GB di eMMC per l’archiviazione e processore Intel Core M3-8100Y, dotato di 2 core / 4 thread e in grado di raggiungere una frequenza di picco di 3,4GHz. La dotazione porte comprende due USB tipo C, un lettore di MicroSD, una USB tipo A e un jack combo da 3,5 mm per cuffie e microfono. Data la natura del dispositivo, i pulsanti di accensione e spegnimento e i controlli del volume sono posti sul lato sinistro, appena sotto il jack per le cuffie, in modo da risultare sempre accessibili, che si usi il Chromebook Flip C434 in modalità classica, tenda o tablet.

