Scegliendo uno dei migliori corsi online per HTML, avrete la possibilità di imparare a sviluppare siti web e app, spesso integrando la conoscenza del linguaggio HTML con CSS. Che cerchiate un’infarinatura generale o un approfondimento dei concetti più avanzati, i corsi online disponibili sono numerosi, proposti da vari servizi e piattaforme online con caratteristiche e costi differenti.

Imparare HTML e CSS può essere un ottimo vantaggio dal punto di vista lavorativo, così come approfondire i linguaggi potrebbe aiutarvi a migliorare i vostri skillset e aprirvi nuove opportunità. D’altronde, molti degli applicativi aziendali più usati vengono scritti con linguaggi pensati per il web, dunque potete immaginare i possibili sbocchi nel mondo del lavoro.

I migliori corso online per HTML e CSS del 2022

Udemy

Udemy è la piattaforma di formazione che vi permette di scegliere i corsi che vi servono e pagare solo quelli. La selezione è molto vasta e include percorsi di formazione sia in italiano che in inglese, con vari gradi di approfondimento.

Per quanto riguarda i corsi di formazione su HTML, ve ne segnaliamo tre in particolare, due in italiano e uno in inglese. HTML e CSS per Principianti, come dice il titolo stesso, è rivolto a chi vuole muovere i primi passi con questi due linguaggi di programmazione. Programmazione – Il MEGA Corso Completo con Certificato, invece, offre oltre 59 ore di video ed è stato scelto da diverse aziende per la formazione dei propri dipendenti. Build Responsive Real-World Websites with HTML and CSS, invece si focalizza su HTML5, CSS3 e sulla creazione di un sto web di tipo responsive.

Piani e prezzi:

Vai su Udemy

Skillshare

Skillshare offre centinaia di corsi pratici su una vasta gamma di argomenti. Con un abbonamento mensile, potrete seguire tutti gli interventi formativi che desiderate. Lo svantaggio è che il servizio è in inglese, quindi dovrete avere una buona padronanza della lingua per seguire al meglio i corsi proposti.

Fra questi, sono presenti diversi corsi che offrono diversi gradi di approfondimento di HTML e CSS, da un focus ad aspetti specifici come lavora con design e layout, allo sviluppo e-mail in HTML e molto altro.

Il vantaggio di Skillshare è che, iscrivendovi, avrete la possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni.

Piani e prezzi:

Skillshare For Teams: 159$ per utente all’anno

Vai su Skillshare

Udacity

Udacity è una piattaforma che offre interventi formativi mirati ad aziende, enti pubblici e singoli utenti privati. Il catalogo dei corsi è focalizzato allo sviluppo di molte competenze digitali come linguaggi di programmazione, business analytics e molto altro.

Tra i corsi proposti da Udacity, segnaliamo Intro to HTML and CSS, un corso di base gratuito ideale per i principianti. Il corso è di tipo pratico e prevede anche dei test di verifica, in modo da tenere traccia dei propri progressi.

Lo svantaggio è che il corso è solo in lingua inglese, inoltre costituisce solo un primo passo per chi vuole acquisire una padronanza dell’argomento che sia spendibile a livello professionale.

Piani e prezzi:

Intro to HTML and CSS: gratuito

Vai su Udacity

Coursera Plus

Coursera è una piattaforma in abbonamento che offre più di 7000 corsi di alta qualità, proposti da più di 275 fra università e aziende tramite il piano Coursera Plus.

Fra i corsi più interessanti proposti da Coursera, c’è anche Introduction to HTML5, progettato per aiutare i principianti che vogliono familiarizzare con il linguaggio. Invece, HTML and CSS: Building a Single-Page Website condensa in poco meno di 2 ore tutto quello che c’è da sapere per creare pagine web HTML pienamente strutturate, con gli elementi più comuni come immagini, sezioni, hyperlink e così via. In entrambi i casi, i corsi sono tenuti in lingua inglese.

Potete iscrivervi a Coursera Plus e usufruire di una prova gratuita di 7 giorni prima di impegnarvi con l’abbonamento.

Piani e prezzi:

Coursera Plus | Piano mensile: 59€ al mese

Coursera Plus | Piano annuale: 399€ al mese

Vai su Coursera Plus

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning è la piattaforma di formazione online offerta dal social network per professionisti LinkedIn. Qui troverete tantissimi corsi rivolti a diversi target, dagli utenti base ai professionisti con competenze avanzate che vogliono approfondare skillset specifici.

Su LinkedIn Learning, troverete diversi corsi dedicati a HTML, sebbene la maggior parte sia dedicata principalmente a utenti esperti. D’altro canto, all’interno dei corsi proposti dalla piattaforma (sia in italiano che in inglese), troverete argomenti di base ma anche avanzati.

La piattaforma LinkedIn Learning è a pagamento, con due piani disponibili (annuale e mensile), ma possibile anche richiedere una prova gratuita di 1 mese, annullabile in qualsiasi momento.

Piani e prezzi:

Vai su LinkedIn Learning

Cos’è HTML?

HTML o HyperText Markup Language è un linguaggio utilizzato per creare il contenuto delle pagine, mentre per intervenire su layout, colore, caratteri e stile estetico, si utilizza CSS o Cascading Sytle Sheets.

Imparare a lavorare con HTML e CSS potrebbe aprirvi a un nuovo percorso lavorativo o migliorare la posizione che detenete di già, dato che si tratta di competenze molto richieste oggi in ambito aziendale.

Se invece vi interessa lavorare con dati e database, abbiamo predisposto la guida ai migliori corsi online per SQL.

Come scegliere il miglior corso online per imparare HTML e CSS?

Esistono molti corsi e occasioni formative per imparare o approfondire HTML e CSS. Come sempre, però, occorre valutare bene quali sono i vostri obiettivi, le vostre esperienze pregresse ed, eventualmente, il vostro grado di confidenza con la lingua inglese. Infatti, non tutti i corsi più completi sono disponibili in italiano.

Valutate anche il budget a vostra disposizione: le piattaforme di formazione online hanno costi diversi ma offrono anche piani formativi e altri vantaggi extra differenti.

Per iniziare, potreste optare per un corso gratuito, come quello messo a disposizione su Udacity, mentre se lavorate già nel mondo informatico e volete approfondire le vostre competenze per migliorare il vostro lavoro, investire in un corso professionalizzante potrebbe avere maggior senso.