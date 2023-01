Scegliere uno dei migliori corsi online per JavaScript potrebbe rappresentare un ottimo investimento ai fini professionali.

JavaScript è un linguaggio di programmazione molto diffuso e versatile, utilizzato in molti ambiti dello sviluppo di software. Conoscere JavaScript può essere molto utile per un professionista dato che si tratta del linguaggio di programmazione principale per lo sviluppo di pagine web. Chi sa programmare in JavaScript può creare pagine web dinamiche e interattive, e può lavorare come web developer o front-end developer.

Inoltre, JavaScript può essere utilizzato anche per lo sviluppo di applicazioni mobili, con framework come React Native. Inoltre, viene impiegato anche lato server, ad esempio con framework come Node.js.

Infine, conoscere JavaScript può essere una base utile per imparare altri linguaggi di programmazione, poiché molti dei concetti e delle sintassi sono comuni ad altri linguaggi. La richiesta di sviluppatori JavaScript è generalmente molto alta, quindi conoscere questo linguaggio può essere un buon modo per aumentare le proprie opportunità di lavoro. Ecco perché vale la pena scegliere un corso eLearning su JavaScript.

Coursera Plus

Coursera è una piattaforma in abbonamento che offre più di 7000 corsi di alta qualità, proposti da più di 275 fra università e aziende tramite il piano Coursera Plus.

Fra i corsi più interessanti proposti da Coursera, c’è anche HTML, CSS, and Javascript for Web Developers, un corso realizzato dalla Johns Hopkins University che offre diverse competenze trasversali, ottime per gli sviluppatori Web.

C’è anche un corso per principianti, che tra le altre cose insegna a manipolare i dati.

Potete iscrivervi a Coursera Plus e usufruire di una prova gratuita di 7 giorni prima di impegnarvi con l’abbonamento.

Piani e prezzi:

Coursera Plus | Piano mensile: 59€ al mese

Coursera Plus | Piano annuale: 399€ al mese

Vai su Coursera Plus

Udacity

Udacity è una piattaforma che offre interventi formativi mirati ad aziende, enti pubblici e singoli utenti privati. Il catalogo dei corsi è focalizzato allo sviluppo di molte competenze digitali come linguaggi di programmazione, business analytics e molto altro.

Tra i corsi proposti da Udacity, segnaliamo Intro to JavaScript, un corso di base gratuito ideale per i principianti. Il corso è di tipo pratico e prevede anche dei test di verifica, in modo da tenere traccia dei propri progressi.

Lo svantaggio è che il corso è solo in lingua inglese, inoltre costituisce solo un primo passo per chi vuole acquisire una padronanza dell’argomento che sia spendibile a livello professionale.

Piani e prezzi:

Intro to JavaScript: gratuito

Vai su Udacity

Skillshare

Skillshare offre centinaia di corsi pratici su una vasta gamma di argomenti. Con un abbonamento mensile, potrete seguire tutti gli interventi formativi che desiderate. Lo svantaggio è che il servizio è in inglese, quindi dovrete avere una buona padronanza della lingua per seguire al meglio i corsi proposti.

Fra questi, sono presenti diversi corsi che offrono diversi gradi di approfondimento di JavaScript, dai corsi di base ai percorsi più avanzati pensati per i professionisti.

Il vantaggio di Skillshare è che, iscrivendovi, avrete la possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni.

Piani e prezzi:

Skillshare For Teams: 159$ per utente all’anno

Vai su Skillshare

eDX

eDX è una piattaforma di eLearning che racchiude 160 università di tutto il mondo, incluso il famoso M.I.T, Harvard e Berkeley, e offre diversi corsi di formazione, compresi percorsi per conseguire un Master o una laurea, nonché interventi formativi per i dirigenti aziendali.

All’interno di eDX esistono diversi corsi su JavaScript, proposti da W3CX, IBM e HarvardX. Si tratta di corsi di livello universitario che offrono un bagaglio di competenze completo, spendibile sia in ambito accademico che professionale.

È possibile iscriversi a eDX gratuitamente e seguire i corsi a costo zero come uditore, con alcune limitazioni. Le versioni a pagamento, però, consentono di ottenere un certificato di partecipazione, nonché sostenere verifiche ed esami e ottenere dei voti per le attività didattiche.

Vai su eDX

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning è la piattaforma di formazione online offerta dal social network per professionisti LinkedIn. Qui troverete tantissimi corsi rivolti a diversi target, dagli utenti base ai professionisti con competenze avanzate che vogliono approfondare skillset specifici.

Su LinkedIn Learning, troverete diversi corsi dedicati a JavaScript, sebbene la maggior parte sia dedicata principalmente a utenti esperti. D’altro canto, all’interno dei corsi proposti dalla piattaforma (sia in italiano che in inglese), troverete argomenti di base ma anche avanzati.

La piattaforma LinkedIn Learning è a pagamento, con due piani disponibili (annuale e mensile), ma possibile anche richiedere una prova gratuita di 1 mese, annullabile in qualsiasi momento.

Piani e prezzi:

Vai su LinkedIn Learning

Cos’è JavaScript?

JavaScript è un linguaggio di programmazione che viene utilizzato principalmente per lo sviluppo di pagine e app web. Con JavaScript è possibile creare pagine dinamiche e interattive, aggiungere effetti di animazione, gestire eventi come il clic del mouse o il caricamento di una pagina, e molto altro.

JavaScript viene eseguito dal browser web dell’utente, di conseguenza non occorre installare altri software per eseguire codice JavaScript. JavaScript è spesso utilizzato insieme ad altri linguaggi come HTML e CSS per creare pagine web complete e funzionali.

Perché vale la pena scegliere un corso online per imparare JavaScript?

Ci sono diversi per cui può essere utile scegliere un corso online per JavaScript: