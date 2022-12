L’idea di scegliere un corso online per Microsoft Word potrebbe strapparvi un sorriso o destare qualche perplessità, d’altronde Word è un programma che tutti noi abbiamo usato almeno un paio di volte nella vita. Dalle tesine per la scuola all’elaborazione di curriculum vitae, Microsoft Word è presente nelle nostre vite da tantissimo tempo, eppure esistono tante funzionalità più avanzate che molti di noi ignorano o a cui comunque non abbiamo prestato attenzione.

Per questo, entrano in gioco i corsi online per Word. Nell’ambito dell’eLearning, ha senso che esistano dei corsi di formazione online dedicati al programma di videoscrittura più popolare e utilizzato al mondo. Infatti, Word viene impiegato spesso anche in ambito aziendale, dunque non deve stupire che esistano delle occasioni di apprendimento per migliorare la propria produttività su questo strumento. Lo stesso vale per altri tool come Excel o Access, ma in questa guida, ovviamente, ci concentreremo su Word.

Con questi corsi, imparerete a formattare in modo professionale i vostri documenti, che siano lettere di presentazione, cover letter o CV. Inoltre, ci sono alcune funzioni fondamentali per chi lavora con la scrittura in modo professionale, come la Stampa Unione, una caratteristica estremamente utile ma molto spesso dimenticata.

In questa guida abbiamo raccolto le vostre opzioni migliori, sia in termini di contenuti che di durata. Ci sono varie opzioni gratuite e un paio di risorse per cui dovrete investire un po’ di denaro. Come sempre, il tutto dipende dalla vostra esigenza specifica, nonché dal vostro grado di conoscenza della lingua inglese, dato che alcuni dei corsi migliori per imparare a usare Word non sono disponibili in italiano.

I migliori corsi per imparare a usare Word del 2022

Formazione su Word per Windows

La pagina Formazione su Word per Windows del sito di supporto Microsoft è decisamente la prima risorsa che dovreste consultare, soprattutto se siete utenti alle prime armi. D’altronde, questo corso è realizzato da Microsoft stessa, con tutta l’autorevolezza di chi ha sviluppato Word in prima persona.

Come dicevamo, il corso è orientato soprattutto verso i principianti e le lezioni sono valide per chi usa Microsoft 365 (precedentemente Office 365), Word 2016 e Word 2019. In ogni caso, la maggior parte delle nozioni di base di applica anche a versioni meno recenti, come Office 2007, 2010 e 2013.

L’aspetto migliore di questo corso è la suddivisione chiara e ordinata in argomenti e task specifici (formattazione, layout, e così via), senza dimenticare che è completamente gratuito.

Vai su Formazione su Word per Windows

Skillshare

Skillshare è una piattaforma di eLearning in abbonamento, dove troverete una vasta gamma di corsi su vari argomenti.

Fra i corsi presenti sulla piattaforma ne troverete alcuni dedicati a Microsoft Word, come “Learn Word Now: Microsoft Word for Beginners“, una serie di 21 video di durata variabile, da pochi minuti a più di mezz’ora, suddivisi per argomento, con cui potrete passare in rassegna le funzioni principali dell’editor di testo di Microsoft.

Skillshare è una piattaforma a pagamento e in lingua inglese, quindi dovrete valutare questi due aspetti, in ogni caso è possibile iscriversi e ottenere 30 giorni di prova gratuita, un lasso di tempo più che sufficiente per completare il corso e testare la qualità della piattaforma.

Piani e prezzi

Skillshare For Teams: 159$ per utente all’anno

Vai su Skillshare

Udemy

Udemy è una delle piattaforme di formazione online più famose. Offre una vasta selezione di corsi (al momento oltre 213 mila caricati in database), acquistabili singolarmente.

Ad esempio, in questo momento è possibile acquistare un corso completo dedicato a Microsoft Word 2019 a prezzo scontato. Il vantaggio di Udemy è che non occorre acquistare un abbonamento, pagando soli i corsi che ci interessano di più. Inoltre, su Udemy esistono tantissimi corsi di formazione in italiano, su vari argomenti, Microsoft Office incluso.

Piani e prezzi

Microsoft Word 2019 – Corso completo dai fondamentali: 14,99€ anziché 64,99€ (offerta a tempo)

Vai su Udemy

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning è la piattaforma di formazione online offerta dal social network per professionisti LinkedIn. Qui troverete tantissimi corsi rivolti a diversi target, dagli utenti base ai professionisti con competenze avanzate che vogliono approfondare skillset specifici.

Tra i vari corsi proposti da LinkedIn Learning esistono diversi percorsi formativi dedicati a Microsoft Word, ma solo in lingua inglese. L’aspetto positivo è che, una volta completati, avrete delle competenze certificate da LinkedIn da aggiungere al vostro profilo.

I corsi su Word sono racchiusi all’interno di una categoria denominata Master Microsoft Word. Qui troverete sia i corsi di base che interventi formatici mirati, per approfondire l’uso di funzioni specifiche, come i moduli.

La piattaforma LinkedIn Learning è a pagamento, con due piani disponibili (annuale e mensile), ma possibile anche richiedere una prova gratuita di 1 mese, annullabile in qualsiasi momento.

Piani e prezzi

Vai su LinkedIn Learning

Kaceli TechTraining

Per quanto strano possa sembrare condividere un canale YouTube, una volta che avrete seguito i primi tutorial su Microsoft Word capirete il perché abbiamo deciso di consigliarvi Kaceli TechTraining.

Sali Kaceli ha più di 20 anni di esperienza nel settore informatico e riesce a spiegare con estrema chiarezza e precisione anche i concetti più avanzati.

Il vantaggio di seguire Kaceli è che potrete farlo gratis e imparare a usare Word in soli 30 minuti, grazie alla serie di video formativi di mezz’ora dedicati alle varie versioni dell’editor di testo. Fra gli argomenti trattati, anche le Macro. Ci sono anche dei video più approfonditi, ma lo svantaggio è che dovrete conoscere bene l’inglese e avere parecchio tempo da dedicare alla visione dei vari moduli, dato che, nell’insieme costituiscono diverse ore di filmati.

Vai su Kaceli TechTraining

Come scegliere il miglior corso online per imparare Word?

Per scegliere il miglior corso online su Word dovreste innanzitutto concentrarvi sul vostro attuale livello di preparazione: siete alle prime armi o avete già delle competenze pregresse? Inoltre, non sempre i corsi più avanzati sono disponibili in lingua italiana, quindi dovrete considerare anche le vostre skill in lettura e comprensione della lingua inglese, dato che molto spesso i corsi di formazione online su Microsoft Word includono anche delle corpose sezioni di video tutorial.

Inoltre, dovete anche tenere in conto un altro aspetto: vi occorre una certificazione? Se la risposta è sì, dovrete necessariamente optare per dei corsi a pagamento, dato che quelli gratuiti rilasciano raramente un certificato spendibile dal punto di vista professionale. Ad esempio, LinkedIn Learning offre dei percorsi formativi abbastanza corposi, al termine dei quali avrete un certificato rilasciato dall’azienda con cui si attesta la vostra partecipazione e il livello di competenza raggiunto. In questo caso, però, dovrete iscrivervi a un piano a pagamento, inoltre dovrete scegliere fra i percorsi disponibili in lingua inglese, dato che i corsi in italiano sono pochi ed estremamente specifici.

Continueremo a monitorare i migliori corsi eLearning per imparare a usare Word al meglio e terremo aggiornata questa guida, pertanto continuate a seguirci per scoprire tutti i migliori corsi online disponibili oggi.