Scegliendo un corso online per Python, potrete gettare le basi per nuove opportunità lavorative, approfondire questo linguaggio di programmazione se lo conoscete già e, in ogni caso, arricchire il vostro bagaglio di competenze. Ci sono diversi motivi per cui può essere utile scegliere un corso online per imparare Python, così come numerosi sono i vantaggi. Innanzitutto, potendo seguire i corsi online in qualsiasi momento e luogo, avrete la massima flessibilità, ottimo specialmente se avete un un programma di lavoro o di studio molto impegnativo.

Inoltre, rispetto ai corsi in presenza, i corsi online potrebbero essere meno costosi, e includere una gamma di materiali didattici molto ampia, come videolezioni, esercitazioni e quiz, ottimi per garantire un apprendimento più approfondito. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’interattività: molti corsi online, infatti, offrono la possibilità di interagire con insegnanti e altri studenti attraverso forum o chat, uno strumento prezioso non solo per chiarire eventuali dubbi, ma per rafforzare le conoscenze attraverso una rete di relazioni.

Tenete conto, poi, che Python è un linguaggio di programmazione molto popolare e ci sono molti corsi online disponibili, di conseguenza, avrete diverse opportunità di trovare il corso più adatto alle vostre esigenze. In questa sede, vogliamo consigliarvi alcune delle migliore risorse di eLearning disponibili online per imparare a programmare in Python.

I migliori corsi di formazione online su Python

Coursera Plus

Coursera è una piattaforma in abbonamento che offre più di 7.000 corsi di alta qualità, proposti da più di 275 fra università e aziende tramite il piano Coursera Plus.

All’interno del servizio, non mancano i corsi dedicati al linguaggio di programmazione Python. Ad esempio, se siete alle prime armi e volete imparare da zero o partendo comunque da competenze molto basilari, Python for Everbody, offerto dall’università del Michigan, potrebbe essere un ottimo punto di partenza, dato che imparerete proprio le basi, come installare le risorse necessarie per programmare in Python e realizzare il vostro primo programma. In alternativa, Crash Course on Python mira a gettare le fondamenta per chi non ha alcuna conoscenza pregressa. In questo caso, il corso è offerto da Google e fornisce un certificato Google Careers al termine del percorso.

Potete iscrivervi a Coursera Plus e usufruire di una prova gratuita di 7 giorni prima di impegnarvi con l’abbonamento.

Piani e prezzi:

Coursera Plus | Piano mensile: 59€ al mese

Coursera Plus | Piano annuale: 399€ al mese

Udemy

Udemy è una piattaforma di eLearning che offre la possibilità agli utenti di acquistare singolarmente i corsi proposti, in modo da definire il proprio percorso formativo senza necessariamente dover acquistare un abbonamento.

Su Udemy sono presenti corsi virtualmente per qualsiasi argomento, incluso Python. E non mancano i corsi in italiano, dedicati a vari livelli di competenza. Se avete dimestichezza con l’inglese e con il linguaggio di programmazione, il corso 100 Days of Code: The Complete Python Pro Bootcamp for 2023 vi farà creare 100 progetti Python in 100 giorni, per padroneggiare la creazione di siti web, app, nonché familiarizzare con data science e automazione. Qui sotto, invece, vi indichiamo i corsi disponibili in italiano.

Corsi proposti:

Skillshare

Skillshare offre centinaia di corsi pratici su una vasta gamma di argomenti. Con un abbonamento mensile, potrete seguire tutti gli interventi formativi che desiderate. Lo svantaggio è che il servizio è in inglese, quindi dovrete avere una buona padronanza della lingua per seguire al meglio i corsi proposti.

Fra questi, sono presenti diversi corsi su Python destinati a utenti di vari livelli di competenza. Fra i corsi disponibili, tutti in lingua inglese, troviamo percorsi didattici rivolti ai principianti e agli esperti, che affrontano varie tematiche, dalla programmazione a oggetti all’analisi dei dati.

Il vantaggio di Skillshare è che, iscrivendovi, avrete la possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni.

Piani e prezzi:

Skillshare For Teams: 159$ per utente all’anno

eDX

eDX è una piattaforma di eLearning che racchiude 160 università di tutto il mondo, incluso il famoso M.I.T, Harvard e Berkeley, e offre diversi corsi di formazione, compresi percorsi per conseguire un Master o una laurea, nonché interventi formativi per i dirigenti aziendali.

eDX include alcuni corsi dedicati a Python, proposti da HarvardX, MITx, University of Utah Professional Education, IBM e MichiganX. Si tratta di corsi di livello universitario che offrono un bagaglio di competenze completo, spendibile sia in ambito accademico che professionale.

È possibile iscriversi a eDX gratuitamente e seguire i corsi a costo zero come uditore, con alcune limitazioni. Le versioni a pagamento, però, consentono di ottenere un certificato di partecipazione, nonché sostenere verifiche ed esami e ottenere dei voti per le attività didattiche.

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning è la piattaforma di formazione online offerta dal social network per professionisti LinkedIn. Qui troverete tantissimi corsi rivolti a diversi target, dagli utenti base ai professionisti con competenze avanzate che vogliono approfondare skillset specifici.

Su LinkedIn Learning, troverete diversi corsi dedicati a Python, sia per principianti che per utenti esperti. D’altro canto, all’interno dei corsi proposti dalla piattaforma (sia in italiano che in inglese), troverete argomenti di base ma anche avanzati.

La piattaforma LinkedIn Learning è a pagamento, con due piani disponibili (annuale e mensile), ma possibile anche richiedere una prova gratuita di 1 mese, annullabile in qualsiasi momento.

Piani e prezzi:

Cos’è Python?

Python è un linguaggio di programmazione interpretato, non tipizzato, e di alto livello. Grazie alla sintassi semplice e leggibile, Python risulta molto facile da imparare e utilizzare.

In sostanza, si tratta di un linguaggio versatile che può essere utilizzato per diversi scopi, tra cui lo sviluppo web, l’automazione, nonché la data science e l’apprendimento automatico.

Python supporta la programmazione orientata agli oggetti, funzionale e procedurale. Inoltre, dispone di una vasta libreria standard che fornisce una vasta gamma di funzionalità e moduli, rendendolo un linguaggio molto efficace per la creazione di programmi complessi.

Come scegliere il miglior corso online per Python?

Nella scelta del miglior corso online per Python, occorre prendere in considerazione alcuni fattori. Innanzitutto, dovete valutare il vostro livello di esperienza e scegliere un corso adeguato alle competenze attualmente in vostro possesso. A ciò si lega anche la valutazione degli obiettivi: volete imparare da zero? Passare da un altro linguaggio di programmazione a Python? Volete avviare un percorso professionale? La risposta a queste domande influirà senza dubbio nella scelta del miglior corso di formazione online per Python.

Fra gli altri elementi da considerare, c’è la struttura del corso. Vale la pena spendere qualche minuto per esaminare con attenzione il programma di studio e assicurarsi che contenga gli argomenti di vostro interesse. Ad esempio, non tutti i corsi si focalizzano su data science e analisi, di conseguenza, se questi argomenti sono per voi prioritari, non avrà senso scegliere un corso che non li includa.

I corsi online sono tantissimi, dunque scegliere può diventare difficile. Possibilmente, la qualità e la quantità del materiale didattico giocano un ruolo importante: il corso che vi interessa ha molti video, esercizi pratici e documenti scaricabili? Se la risposta è sì, allora vale senz’altro la pena prenderlo in considerazione.

Come sempre, i corsi che affrontano argomenti molto tecnici possono presentare delle difficoltà impreviste, di conseguenza, avere a disposizione un forum o il contatto diretto con gli insegnanti per chiarire eventuali dubbi o problemi, è un altro elemento molto importante che concorre alla scelta del miglior corso di eLearning per Python (così come qualsiasi altro corso potenzialmente professionalizzante).

Un altro fattore importante è la certificazione: se siete interessati ad avere un riconoscimento ufficiale del corso sostenuto e delle skill apprese, assicuratevi che il corso offra un qualche tipo di certificazione spendibile professionalmente alla fine. Tenete conto che, a volte, i certificati richiedono il superamento di test o esami, dunque valutante anche questo elemento.

Infine, come sempre quando acquistate un servizio o un prodotto online, è importante verificare i feedback degli altri studenti. Le recensioni, soprattutto se rilasciate su piattaforme esterne come TrustPilot vi possono dare un’idea del corso in generale. Se la maggior parte degli utenti lamenta un’eccessiva superficialità del corso, ad esempio, e a voi serve qualcosa di più approfondito, avrete dei criteri in più per scegliere o scartare un dato percorso di eLearning.

In generale, è importante scegliere un corso che si adatti alle vostre esigenze e che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi di apprendimento.