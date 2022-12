In questa guida abbiamo elencato i migliori corsi online per SQL. D’altronde, conoscere SQL è un requisito importante per chi vuole formarsi nell’ambito della gestione e dell’analisi dei dati. Le opportunità lavorative in questo ambito sono numerose, dal momento che tutte le aziende producono e consumano dati, indipendentemente dal fatto che si tratti di piccole, medie o grandi imprese.

Ecco perché ha molto senso valutare un investimento in un corso di formazione su SQL. Grazie a questi interventi formativi, potrete utilizzare i sistemi di gestione database più importanti, come MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database e molti altri.

Vale la pena sottolineare che i corsi delineati qui sotto sono tutti a pagamento e la cosa non deve stupire, dato che si tratta di interventi formativi professionalizzanti, che possono aprirvi la strada verso nuove opportunità lavorative importanti. Ecco a voi le migliori opzioni attualmente sul mercato.

I migliori corsi di formazione online su SQL

Udemy

Udemy è una piattaforma di eLearning che offre la possibilità agli utenti di acquistare singolarmente i corsi proposti, in modo da definire il proprio percorso formativo senza necessariamente dover acquistare un abbonamento.

Su Udemy sono presenti corsi virtualmente per qualsiasi argomento e, in particolare, su SQL ci sono diversi corsi interessanti, di cui uno in italiano che è già stato scelto da più di 6.500 utenti. In alternativa, c’è un corso in inglese (con sottotitoli italiani generati automaticamente) che è stato scelto già da più di 600 mila utenti e che è stato scelto anche da diverse aziende per i propri dipendenti, fra cui NetApp, Nasdaq e Volkswagen.

Corsi proposti:

Coursera Plus

Coursera è una piattaforma in abbonamento che offre più di 7000 corsi di alta qualità, proposti da più di 275 fra università e aziende tramite il piano Coursera Plus.

Fra i corsi più interessanti proposti da Coursera, c’è anche Analyzing Big Data with SQL, un corso focalizzato sull’analisi dei big data, con un approfondimento dell’istruzione SQL SELECT e degli engine Apache Hive e Apache Impala.

Potete iscrivervi a Coursera Plus e usufruire di una prova gratuita di 7 giorni prima di impegnarvi con l’abbonamento.

Piani e prezzi:

Coursera Plus | Piano mensile: 59€ al mese

Coursera Plus | Piano annuale: 399€ al mese

Skillshare

Skillshare offre centinaia di corsi pratici su una vasta gamma di argomenti. Con un abbonamento mensile, potrete seguire tutti gli interventi formativi che desiderate. Lo svantaggio è che il servizio è in inglese, quindi dovrete avere una buona padronanza della lingua per seguire al meglio i corsi proposti.

Fra questi, sono presenti diversi corsi che offrono diversi gradi di approfondimento di SQL, da un focus ad aspetti specifici come le query, a un corso più completo che fornisce tutte le nozioni essenziali per iniziare a lavorare con i database SQL.

Il vantaggio di Skillshare è che, iscrivendovi, avrete la possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 30 giorni.

Piani e prezzi:

Skillshare For Teams: 159$ per utente all’anno

eDX

eDX è una piattaforma di eLearning che racchiude 160 università di tutto il mondo, incluso il famoso M.I.T, Harvard e Berkeley, e offre diversi corsi di formazione, compresi percorsi per conseguire un Master o una laurea, nonché interventi formativi per i dirigenti aziendali.

All’interno di eDX esistono diversi corsi su SQL, proposti da StanfordOnline, IBM e MichiganX. Si tratta di corsi di livello universitario che offrono un bagaglio di competenze completo, spendibile sia in ambito accademico che professionale.

È possibile iscriversi a eDX gratuitamente e seguire i corsi a costo zero come uditore, con alcune limitazioni. Le versioni a pagamento, però, consentono di ottenere un certificato di partecipazione, nonché sostenere verifiche ed esami e ottenere dei voti per le attività didattiche.

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning è la piattaforma di formazione online offerta dal social network per professionisti LinkedIn. Qui troverete tantissimi corsi rivolti a diversi target, dagli utenti base ai professionisti con competenze avanzate che vogliono approfondare skillset specifici.

Su LinkedIn Learning, troverete diversi corsi dedicati a SQL, sebbene la maggior parte sia dedicata principalmente a utenti esperti. D’altro canto, all’interno dei corsi proposti dalla piattaforma (sia in italiano che in inglese), troverete argomenti di base ma anche avanzati.

La piattaforma LinkedIn Learning è a pagamento, con due piani disponibili (annuale e mensile), ma possibile anche richiedere una prova gratuita di 1 mese, annullabile in qualsiasi momento.

Piani e prezzi:

Cos’è SQL?

SQL è l’acronimo di Structured Query Language ed è un linguaggio di programmazione utilizzato per lavorare con i database. Come dicevamo, vista la sempre maggiore importanza dei dati a livello aziendale, conoscere SQL è una competenza molto ricercata in ambito lavorativo.

Il linguaggio SQL si integra con diversi sistemi di gestione di database, indipendentemente dal fatto che siano offline o nel cloud; scegliere un corso di eLearning su SQL potrebbe offrirvi delle opportunità professionali da non sottovalutare.

Come scegliere il miglior corso online per imparare SQL?

Le offerte formative sono numerose e variegate. Innanzitutto, per scegliere il corso su SQL ideale, dovete prendere in considerazione la vostra conoscenza di base di questo linguaggio. Se, ad esempio, vi approcciate per la prima volta a SQL, dovrete necessariamente optare per un corso introduttivo, inoltre dovete tenere conto delle vostre competenze linguistiche, dato che non sempre i corsi più completi sono disponibili in lingua italiana.

Infine, va valutata anche la componente economica: alcune piattaforme costano più di altre, ma offrono dei benefici da non trascurare, come il rilascio di certificazioni universitarie riconosciute in ambito accademico e professionale.

Per avere un’infarinatura di base, potreste optare per un corso destinato ai principianti, che sicuramente non coprirà tutto quello che vi occorre per iniziare un percorso professionale con SQL, ma potrebbe aiutarvi a capire se innanzitutto l’argomento sia di effettivo interesse da parte vostra, nonché orientarvi verso i passi successivi.