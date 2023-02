I computer portatili moderni, specialmente quelli di fascia più alta sono sottili e leggeri, ma hanno un grande difetto: l’assenza di porte. A meno che non si parli di notebook gaming, spesso i laptop hanno una manciata di porte USB tipo C e, nel migliore dei casi, una o due USB tipo A; è sempre più raro trovare prodotti dotati di uscita HDMI, porta Ethernet, lettore di schede SD, o semplicemente un buon numero di porte USB a cui poter collegare tutte le proprie periferiche, senza dover essere costretti, ad esempio, a disconnettere il mouse temporaneamente per collegare una chiavetta USB.

Fortunatamente il problema può essere facilmente risolto dotandosi di una docking station, ossia un piccolo hub che si connette alla porta USB-C del computer e, sfruttandone le caratteristiche, amplia la dotazione porte del vostro portatile aggiungendo altre porte USB-A, una o più uscite video e, in alcuni casi, anche una porta LAN per la connessione via cavo.

In questa guida vi consigliamo quelli che sono, secondo noi, le migliori docking station USB-C sul mercato. Abbiamo riportato diverse soluzioni, dalle più economiche che semplicemente ampliano la connettività USB del dispositivo, a quelle più costose e ricche di funzionalità.

Le migliori docking station

ORICO Docking Station 6 in 1

Il primo prodotto che vi proponiamo è questa docking station di ORICO, capace di soddisfare la maggior parte delle necessità grazie a una dotazione porte abbastanza completa. È compatibile anche con i MacBook, dotata di tre porte USB tipo A da 5Gbps, un’uscita HDMI con supporto al 4K e una porta Ethernet 2,5G. C’è poi una porta USB-C con supporto al Power Delivery fino a 100 watt, quindi potrete collegare l’alimentatore del vostro notebook direttamente alla docking station. Purtroppo manca un lettore di schede SD o microSD.

Baseus Hub USB-C 8 in 1

Se non potete fare a meno di un lettore di schede SD, allora questa docking station Baseus è quello che vi serve. Si collega tramite USB-C al computer e offre tre porte USB 3.o tipo A, uscita HDMI 4K, USB-C con Power Delivery fino a 100 watt, Gigabit Ethernet e lettore di schede SD e MicroSD con velocità di lettura fino a 60MB/s. L’hub è compatibile sia con notebook Windows che con MacBook, compresi i recenti modelli dotati di chip Apple Silicon M1 e M2, oltre che con iPad Pro e iPad Air di ultima generazione.

Docking Station Manhattan 12 in 1

Le porte non vi bastano mai? Allora quello che fa per voi è questa docking station 12 in 1 di Techly, dotata di tutta la connettività di cui potreste avere bisogno. Anche qui abbiamo compatibilità con i MacBook e porta USB-C con Power Delivery fino a 100 watt, inoltre troviamo due USB-A e una USB-C da 5Gbps, una USB-A 2.0, lettore di schede SD e MicroSD, Gigabit Ethernet, jack da 3,5mm e tripla uscita video con HDMI, DisplayPort (entrambe 4K 30Hz) e VGA (1080p 60Hz). A differenza delle precedenti questa docking station ha dimensioni abbastanza importanti, pari a 95 x 55 x 17,6 mm, ma grazie ai piedini gommati, alla striscia in gomma antiscivolo posta superiormente e alla forma inclinata, può essere messa sotto il notebook così da non occupare spazio e allo stesso tempo sollevarlo, migliorando l’ergonomia quando si lavora.

Anker Hub USB-C 7 in 1

Se cercate una docking station compatta e non avete bisogno di una porta LAN, allora vi consigliamo questo hub USB-C 7 in 1 di Anker. Mette a disposizione una USB-C con Power Delivery, una seconda USB-C per il trasferimento dei dati, due USB 3.0 tipo A da 5Gbps, un’uscita HDMI 4K 30Hz e un lettore di schede SD e MicroSD. La docking station è compatibile anche con i MacBook, ma fate attenzione: nonostante la USB-C con Power Delivery accetti 100 watt in ingresso, l’hub è in grado di fornire un massimo di 85 watt al laptop.

Selore docking station Thunderbolt 13 in 1

Se cercate una docking station completissima e dal costo tutto sommato contenuto, questo modello marchiato Selore fa al caso vostro. Compatibile con i MacBook e, più in generale, con tutti i dispositivi dotati di porta Thunderbolt 3/4, questa docking station USB-C offre un totale di otto porte USB, suddivise in una porta USB 3.1 tipo A, due USB-C da 10Gbps con supporto a Power Delivery fino a 100 watt (l’uscita è limitata a 87W), tre USB 3.0, due USB 2.0, combo jack da 3,5mm, due HDMI, DisplayPort 1.3 con supporto a 4K 60Hz e Gigabit Ethernet. Da notare però che nonostante le tre uscite video presenti è possibile collegare solo due monitor esterni, adottando così una configurazione triplo display, se si considera anche quello del laptop.

Come scegliere la docking station

Il passaggio da un computer fisso a uno portatile comporta diversi vantaggi, primo fra tutti la proprio portabilità, che permette non solo di avere con sé il notebook quando si viaggia, ma anche banalmente di poter lavorare in diversi ambienti della casa, a seconda delle necessità (o di altri motivi). Uno dei lati negativi però è la poca connettività offerta da un laptop, che ha molte meno porte di un comune PC Desktop; per questo motivo è essenziale dotarsi di una docking station, così da avere tutte le comodità del PC fisso anche sul proprio portatile. Ma come scegliere quella giusta? Bisogna tenere conto di diversi fattori, come la quantità di porte USB di cui si ha bisogno, se si necessita di un lettore di schede SD o di una porte LAN, o ancora se si devono collegare al notebook dei monitor esterni oppure no. Anche il budget a disposizione è importante, ma il costo delle docking station USB-C va di pari passo con le caratteristiche offerte, quindi in linea di massima considerate che più porte avrete bisogno, più dovrete spendere.

Il primo consiglio è quello di orientarvi sempre su docking station USB-C che sfruttano la tecnologia Thunderbolt, che offre velocità fino a 40Gbps e permette di trasferire anche un segnale video 8K, connettività di rete Gigabit e potenza fino a 100 watt, così da ricaricare il notebook attraverso l’hub.

Diversi tipi di docking station

Anche se ormai le più diffuse sono le docking station compatte e portatili, che si presentano sotto forma di dongle USB-C, esistono anche altri tipi di docking station, come quelle a pedana o verticali. Le docking station a pedana sono le meno diffuse, si trovano soprattutto nel settore business e pur collegandosi al notebook tamite USB, hanno degli speciali collegamenti che le ancorano alla base del notebook.

Quelle verticali invece sono docking station studiate per tenere il laptop sempre chiuso, rendendolo di fatto una sorta di PC Desktop a tutti gli effetti. Queste soluzioni sono utili se per esempio si usa un monitor esterno di grandi dimensioni o un doppio monitor che occupa tutta la scrivania, o in generale se si ha un setup “plug and play” che prende vita posizionando il notebook sulla docking station. Soluzioni di questo tipo sono molto diffuse nel mondo Apple, dato che sono pensate principalmente per i MacBook.

Porte USB

Le docking station moderne si collegano tutte al notebook tramite USB-C e la maggior parte delle volte mettono a disposizione porte USB tipo A, anche se alcuni modelli offrono anche delle USB tipo C, spesso dotate di Power Delivery. Le porte USB sono importantissime in una docking station, dato che il compito di quest’ultima è espandere la connettività del notebook. Ė importante che le porte USB tipo A siano veloci, quindi preferite sempre delle dock con USB 3.0 o USB 3.1, ma se dovete collegare solamente delle periferiche, come ad esempio mouse e tastiera, andranno bene anche delle vecchie USB 2.0.

Se la docking station è dotata anche di porte USB-C per il trasferimento dati, verificate se c’è il logo di un fulmine vicino alla porta: in questo caso avrete a disposizione un’ulteriore porta Thunderbolt, molto comoda per collegare dispositivi veloci, come SSD esterni.

Uscite video

Altro elemento molto importante in una docking station sono le uscite video. Solitamente si trova almeno una porta HDMI che supporta il 4K 30Hz, ma sui modelli di fascia più alta sono presenti più di una HDMI o addirittura delle DisplayPort, capaci di gestire il 4K 60Hz. Al contrario, sulle docking station più orientati agli uffici troviamo delle vecchie VGA, con supporto al 1080p 60Hz. In ogni caso, fate attenzione alle specifiche della docking station, perché molto spesso il numero di uscite video presenti non corrisponde al numero di monitor supportati: ad esempio, una docking station USB-C potrebbe supportare solamente due monitor esterni, pur essendo dotata di tre uscite video. La configurazione e il numero di monitor supportati potrebbe cambiare anche da Windows a Mac, quindi controllate bene le specifiche tecniche della docking station di cui state valutando l’acquisto.

Lettore SD e MicroSD

Se siete creatori di contenuti, fotografi o anche solo semplici appassionati, avrete necessariamente bisogno di un lettore di schede SD o MicroSD per scaricare i vostri contenuti. Purtroppo molti portatili moderni non ne integrano uno, ma per fortuna è presente in molte delle docking station che si trovano sul mercato. Quasi tutte offrono velocità di lettura che si aggirano intorno ai 60MB/s, quindi riuscirete a trasferire i vostri contenuti multimediali abbastanza velocemente.

Porta Ethernet

La connettività cablata, si sa, è sempre preferibile al Wi-Fi, anche se si sfruttano gli standard più recenti di quest’ultimo. Nei portatili sottili e leggeri di oggi è diventato quasi impossibile trovare una porta LAN, ma per fortuna la si trova spesso nelle docking station. Quasi tutte hanno una porta Gigabit, ma alcuni modelli di fascia più alta sono dotati di porta 2,5G. Se avete bisogno di una connessione internet stabile e che non subisca le fluttuazione tipiche del Wi-Fi, allora scegliere una docking station dotata di porta Ethernet.

Jack per le cuffie

è una caratteristica che spesso manca in secondo piano, ma come accaduto per gli smartphone, anche su alcuni notebook manca il jack da 3,5mm per cuffie e microfono. Per fortuna buona parte delle docking station ne integra uno, a cui potrete collegare le vostre cuffie (anche dotate di microfono) per partecipare a riunioni, ascoltare musica, o guardare uno streaming senza disturbare chi vi sta intorno. Il Jack presente sulle docking station supporta ovviamente anche la connessione di un microfono standalone per la registrazione della voce, non solo di cuffie o headset.