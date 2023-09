La selezione del monitor ideale, soprattutto quando si tratta di modelli da 24 pollici, può apparire come un compito arduo. Questa dimensione di monitor è particolarmente popolare e, come tale, offre un’ampia gamma di opzioni che possono facilmente diventare travolgenti. Iniziare una ricerca su uno dei principali eshop con la semplice query “monitor 24 pollici” può subito sommergervi in una marea di opzioni diverse. E, come sappiamo, quando l’incertezza entra in gioco, le scelte non ottimali sono dietro l’angolo.

Nessuna preoccupazione: il nostro obiettivo con questo articolo è di guidarvi attraverso quest’oceano di scelte per aiutarvi a individuare il monitor da 24 pollici che meglio si adatta alle vostre necessità. Il primo e fondamentale passo è identificare lo scopo principale per cui avete bisogno del monitor. Che si tratti di uso generico, di un aggiornamento per il vostro spazio di lavoro, di fotografia avanzata, di gaming o di esigenze professionali specifiche, il fattore determinante varierà notevolmente.

Abbiamo creato questa guida per facilitare la vostra scelta, presentando una selezione dei migliori monitor da 24 pollici attualmente disponibili. Ogni modello è stato scelto tenendo conto del suo ambito d’uso, così da coprire una gamma di esigenze che vanno dalle più basilari alle più specializzate. Inoltre, abbiamo considerato anche il rapporto qualità-prezzo per assicurarci che la vostra decisione sia non solo informata ma anche economica.

E poiché il mercato è in continua evoluzione, vi invitiamo a tenere questa guida nel vostro radar. Sarà aggiornata regolarmente per includere i nuovi modelli che emergono, garantendo così che restiate sempre al passo con le opzioni più recenti e pertinenti.

Migliori monitor 24″

ASUS ProArt PA248CRV – Per i professionisti

Se siete dei professionisti in cerca del miglior monitor da 24 pollici, non cercate oltre: l’ASUS ProArt PA248CRV è la scelta ideale. Questo monitor non è solo esteticamente accattivante, ma offre anche un’eccezionale accuratezza dei colori che lo rende perfetto per grafici, fotografi e videomaker. È dotato di un display IPS da 24,1 pollici con una risoluzione di 1.920×1.200 pixel e tempo di risposta di 1ms, fornendo un ampio spazio di lavoro e dettagli nitidi. Ma quello che realmente distingue questo monitor è la sua precisione cromatica. Grazie alle tecnologie integrate per la calibrazione dei colori, avrete sempre colori realistici e uniformi, indispensabili per qualsiasi lavoro professionale. Inoltre, il monitor è dotato di diverse funzionalità avanzate come la modalità di risparmio energetico, che non solo riduce il consumo di energia ma prolunga anche la durata del dispositivo stesso.

Philips 243V7QDSD – Miglior monitor 24″ per la casa/ufficio

Se siete alla ricerca del monitor da 24″ perfetto per la casa e l’ufficio, dovreste prendere il considerazione il Philips 243V7QDSD. Equipaggiato con un pannello IPS a risoluzione Full HD, Philips 243V7QDSD è in grado di offrire una qualità visiva di alto livello. I colori sono vivaci e ben bilanciati, rendendolo un’ottima scelta non solo per le attività quotidiane come la navigazione web e l’elaborazione di testi, ma anche per applicazioni più impegnative come il design grafico e la visione di contenuti multimediali ad alta definizione. La connettività è un altro punto di forza: dotato di opzioni DVI-D e VGA, questo monitor può essere facilmente collegato a una vasta gamma di dispositivi, dal vostro vecchio PC a laptop e console di gioco di ultima generazione. Inoltre, l’aspetto estetico non è stato trascurato. Con una cornice incredibilmente sottile e un supporto compatibile con lo standard VESA, Philips 243V7QDSD si adatta con stile a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un elegante ufficio in centro città o di un accogliente angolo del vostro soggiorno.

LG 24GN65R – Miglior monitor 24″ per il gaming

Se siete appassionati di gaming e state cercando il monitor da 24 pollici che rappresenti la scelta definitiva, LG 24GN65R è quello che fa per voi. Questo monitor spicca non solo per la sua risoluzione Full HD ma anche per il suo pannello IPS, che assicura colori vivaci e dettagli nitidi, fattori chiave per un’esperienza di gioco veramente immersiva. Uno dei suoi punti di forza è indubbiamente il tempo di risposta di solo 1ms GtG, che elimina qualsiasi sfocatura o artefatti visuali, rendendolo ideale per giochi d’azione ad alta velocità o simulazioni sportive, oltre alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz ed il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium per eliminare qualsiasi problema di tearing e stuttering. Ma non è tutto. Questo monitor è altamente versatile, compatibile con una vasta gamma di dispositivi e perfetto anche per chi gioca su PS5. A confermare la sua eccellenza contribuisce anche il fattore economico: pur offrendo tutte queste caratteristiche di alta gamma, si trova generalmente in sconto tra i 150 e i 200 euro, fornendo quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acer EK240YCbif | Miglior monitor 24″ economico

Se state cercando un monitor da 24 pollici che offra un’eccellente rapporto qualità/prezzo, Acer EK240YCbif è la scelta giusta per voi. Questo monitor si distingue per il suo display VA Full HD da 23.8 pollici, che offre una visualizzazione chiara e dettagliata. Una delle sue principali attrattive è il prezzo: è disponibile a partire da soli 99,90 euro, rendendolo una delle opzioni più economiche sul mercato. Nonostante il prezzo accessibile, non mancano funzionalità di alta qualità come una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e opzioni di connettività come HDMI e VGA. Queste caratteristiche lo rendono non solo adatto per applicazioni di ufficio e multitasking, ma anche per una leggera esperienza di gaming e la visione di contenuti multimediali.

ASUS VA24DCP – Miglior monitor 24″ economico con porta USB-C

Il monitor ASUS VA24DCP emerge come il miglior monitor economico da 24″ con porta USB-C sul mercato, offrendo una varietà di funzioni che lo rendono estremamente compatibile anche con i MacBook. Dotato di un display IPS da 23,8″ con una risoluzione Full HD di 1920×1080 pixel, questo monitor vanta colori vivaci e ampi angoli di visione, rendendo qualsiasi attività visuale un vero piacere. La sua porta USB-C non solo assicura una connettività fluida con dispositivi come i MacBook, ma contribuisce anche a mantenere un ambiente di lavoro ordinato riducendo il numero di cavi necessari. Anche se pensato per l’uso quotidiano e per le attività d’ufficio, il monitor non delude in termini di prestazioni grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 75 Hz, che offre un’esperienza di visione fluida.

Come scegliere un monitor 24″

Quando si è alla ricerca di un monitor da 24″, è utile considerare alcune domande chiave per orientare la propria scelta. In questa sezione, abbiamo pensato a fornivi le risposte ad alcune delle domande più frequenti da porsi quando si sceglie un monitor da 24″.

Quale risoluzione è adatta alle vostre esigenze?

Quando si tratta di scegliere un monitor da 24 pollici, la risoluzione è uno degli aspetti più critici da considerare. È un fattore che influisce direttamente sia sulla qualità dell’immagine che sul prezzo del dispositivo. I monitor Full HD, con una risoluzione di 1920×1080 pixel, sono spesso la scelta più comune e sono generalmente adatti per la maggior parte delle attività quotidiane. Che si tratti di navigare sul web, guardare film o utilizzare software di ufficio, un monitor Full HD offre una qualità d’immagine abbastanza buona senza costare una fortuna.

Tuttavia, per coloro che necessitano di una maggiore qualità visiva, come nel caso di professionisti nel campo del design grafico o dell’editing video, un monitor Quad HD potrebbe essere più appropriato. Con una risoluzione di 2560×1440, questi monitor offrono un livello di dettaglio e una nitidezza superiore. Naturalmente, questa migliore qualità ha un prezzo, e i monitor Quad HD tendono ad essere più costosi. Ancora più in alto nella scala della risoluzione troviamo i monitor 4K. Questi sono ideali per lavori che richiedono un livello estremo di dettaglio, come la modellazione 3D o l’editing di foto ad alta risoluzione. Ma come per i monitor Quad HD, anche la scelta di un 4K comporterà un significativo aumento del costo. In ogni caso, visto il polliciaggio non elevato (24″), la risoluzione FullHD è più che sufficiente.

Che tipo di pannello è migliore?

Quando si parla di monitor, il tipo di pannello è un altro aspetto fondamentale che influisce su una varietà di fattori, tra cui la qualità dell’immagine, la velocità di risposta e l’esperienza visiva generale. I tipi di pannelli più comuni sono IPS (In-Plane Switching), TN (Twisted Nematic) e VA (Vertical Alignment), ognuno con i propri punti di forza e di debolezza.

Iniziamo con i pannelli IPS. Questi sono noti per offrire angoli di visione eccezionalmente ampi, il che significa che l’immagine rimarrà chiara e ben definita anche se la si guarda da diverse angolazioni. Questa caratteristica è particolarmente utile in ambienti dove più persone potrebbero dover guardare lo stesso schermo, come in una riunione di lavoro o in una configurazione multi-monitor. Inoltre, i pannelli IPS sono spesso elogiati per la loro eccellente riproduzione dei colori, rendendoli una scelta popolare tra i professionisti della grafica e della fotografia.

I pannelli TN, d’altra parte, sono generalmente più adatti per il gaming. La loro principale forza risiede nei tempi di risposta estremamente rapidi, che possono ridurre al minimo il motion blur e fornire un’esperienza di gioco più fluida. Tuttavia, i pannelli TN hanno anche dei limiti: tendono ad offrire angoli di visione più ristretti e una riproduzione dei colori meno accurata rispetto ai pannelli IPS. Questo potrebbe non essere un grosso problema per i giocatori occasionali, ma per coloro che danno molta importanza alla qualità visiva, potrebbe essere un compromesso significativo.

Infine, i pannelli VA si collocano in una sorta di “terra di mezzo”. Offrono tempi di risposta più veloci rispetto agli IPS ma più lenti rispetto ai TN. La loro principale forza è la capacità di visualizzare neri profondi, grazie a un rapporto di contrasto superiore. Questo li rende particolarmente adatti per la visione di film o di contenuti con scene buie. Tuttavia, come per i pannelli IPS e TN, anche i pannelli VA hanno i loro svantaggi, come una riproduzione dei colori e angoli di visione che, sebbene migliori rispetto ai TN, non raggiungono i livelli degli IPS.

Quale frequenza di aggiornamento è necessaria?

La frequenza di aggiornamento di un monitor indica il numero di volte al secondo che lo schermo viene aggiornato con una nuova immagine. Espressa in Hertz (Hz), questa specifica è fondamentale per determinare la fluidità delle immagini in movimento. A seconda del tipo di utilizzo che si intende fare del monitor, la frequenza di aggiornamento può avere un impatto significativo sull’esperienza utente.

Per gli appassionati di videogiochi, una frequenza di aggiornamento elevata è spesso una priorità. Monitor con frequenze di aggiornamento di 144Hz o superiore offrono un’esperienza di gioco estremamente fluida, riducendo il motion blur e permettendo una reattività immediata ai comandi. Questo può essere particolarmente vantaggioso in giochi ad alta velocità o in titoli competitivi, dove ogni frazione di secondo può fare la differenza. Inoltre, una frequenza di aggiornamento elevata può ridurre la fatica oculare durante sessioni di gioco prolungate.

D’altra parte, per l’uso quotidiano e le attività di produttività come la navigazione web, l’elaborazione di testi o l’uso di software per ufficio, una frequenza di aggiornamento di 60Hz è generalmente adeguata. La differenza nella fluidità delle immagini è meno evidente in queste applicazioni e un monitor a 60Hz è spesso meno costoso di un modello a frequenza di aggiornamento elevata. Per chi usa il monitor principalmente per il lavoro o per attività non legate al gaming, investire in un monitor a 144Hz potrebbe non offrire un beneficio tangibile che giustifichi la spesa aggiuntiva.

Tuttavia, è importante notare che anche per la visione di film e video, una frequenza di aggiornamento più elevata può offrire un’esperienza migliore, con immagini più fluide e un minor effetto “judder” nelle scene in movimento rapido.

Che tipo di connettività vi serve?

La connettività è un aspetto cruciale nella scelta di un monitor, soprattutto in un mondo sempre più interconnesso e multipiattaforma. Le opzioni di connessione disponibili su un monitor possono influenzare non solo il tipo di dispositivi che puoi collegare, ma anche la versatilità e la futura “prova del tempo” del vostro sistema.

Le porte HDMI e DisplayPort sono ormai standard su molti monitor e forniscono un’alta qualità di trasmissione video e audio. HDMI è comunemente utilizzato per collegare computer, console di gioco, lettori Blu-ray e altri dispositivi multimediali. DisplayPort, d’altra parte, è più spesso utilizzato in contesti professionali e offre alcune funzionalità avanzate come il supporto per schermi multipli da una singola uscita.

La connessione USB-C è diventata sempre più popolare, specialmente per chi possiede dispositivi più recenti come laptop ultraportatili o tablet di fascia alta. Una singola porta USB-C può fornire alimentazione, trasmissione di dati e connettività video, il che la rende estremamente versatile. Per chi desidera un’installazione più pulita e meno ingombrante, un monitor con connessione USB-C può essere una soluzione ideale.

Oltre a queste, la presenza di porte USB aggiuntive sul monitor è un vantaggio notevole. Queste porte possono fungere da hub USB, consentendo di collegare vari dispositivi esterni come tastiere, mouse, dischi rigidi esterni o anche ricaricare smartphone e tablet. Questa funzionalità è particolarmente utile per coloro che hanno esaurito le porte USB sul loro computer o preferiscono una soluzione più ordinata senza il bisogno di un hub USB esterno.

Qual è il vostro budget?

Quando si tratta di acquistare un monitor da 24″, il budget e il brand sono due fattori che meritano una seria considerazione. La gamma di prezzi per questi dispositivi è notevolmente ampia, andando dai modelli economici a quelli di fascia alta con funzioni avanzate. In questo contesto, è essenziale definire un budget realistico che vi consenta di acquistare un monitor che soddisfi le vostre esigenze senza stressare le finanze.

Una strategia efficace è quella di cercare modelli che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo all’interno della vostra fascia di prezzo. Questo non significa necessariamente optare per il modello più economico, ma piuttosto cercare un equilibrio tra costi e funzionalità. Inoltre, la marca può svolgere un ruolo significativo nella vostra decisione. Quelle rinomate tendono a offrire una migliore assistenza clienti e garanzie più solide, fattori che possono fare la differenza in caso di problemi tecnici o difetti di fabbrica. Inoltre, un marchio affidabile è spesso sinonimo di qualità costruttiva e durata nel tempo, il che significa che il vostro investimento avrà una migliore longevità.

Un altro aspetto da considerare è che alcuni brand sono conosciuti per certi punti di forza specifici; ad esempio, alcune sono famose per la loro eccellente qualità d’immagine, mentre altre sono preferite dai gamer per le loro alte frequenze di aggiornamento e tempi di risposta rapidi.

Ci sono funzioni extra che potrebbero essere utili?

Quando si tratta di acquistare un monitor, è facile concentrarsi esclusivamente su fattori come la risoluzione e il tipo di pannello, trascurando le funzionalità extra che, a seconda delle vostre specifiche esigenze, possono effettivamente fare la differenza nell’esperienza d’uso. Prendiamo, ad esempio, la presenza di altoparlanti integrati. Se non avete già un sistema audio dedicato, questa funzionalità vi evita di occupare spazio prezioso sulla scrivania e vi risparmia il fastidio di dover acquistare e installare altoparlanti esterni. Certo, la qualità del suono non sarà come quella di un sistema audio dedicato, ma per molte persone, è più che sufficiente.

Poi c’è la questione del risparmio energetico. Una modalità che riduce il consumo di elettricità è non solo amica dell’ambiente, ma può anche estendere la vita utile del monitor. È un dettaglio particolarmente rilevante se prevedete di usare il monitor per lunghi periodi. Se siete nel campo della grafica o della fotografia, la possibilità di calibrare i colori del monitor con precisione è assolutamente cruciale. Alcuni modelli offrono strumenti avanzati che ti permettono di ottenere una resa cromatica ottimale.

Per non parlare delle porte USB integrate. Sono estremamente comode per collegare una vasta gamma di dispositivi, dalle chiavette USB alle tastiere e ai mouse, e possono anche servire per ricaricare rapidamente il vostro smartphone. E poi ci sono le funzioni pensate per il comfort visivo, come la riduzione della luce blu e la tecnologia antiriflesso, che sono inestimabili durante sessioni di utilizzo prolungate. Anche la capacità di regolare altezza e angolazione del monitor è un piccolo tocco che può avere un grande impatto sul vostro benessere, riducendo la fatica visiva e migliorando la postura. Se infine lo spazio sulla scrivania è un problema, la compatibilità con i supporti da parete diventa un ulteriore vantaggio.