I migliori mouse per l’ufficio e gaming da comprare al Black Friday

Che siate giocatori, lavoratori o semplici utenti di un PC, il mouse è il componente che insieme alla tastiera vi ritroverete a usare di più. La scelta del mouse è importantissima per la vostra esperienza e l’arrivo del Black Friday ci ha fatto pensare a quali mouse tenere d’occhio e quali, di conseguenza, vorremmo vedere scontati.

In questa guida legata al Black Friday, a cavallo tra un elenco dei consigli (basata anche su quanto visto in sconto con più frequenza) e una lista delle speranze, troverete mouse per l’uso lavorativo, per il quotidiano e anche per giocare, sia più accessibili che un po’ più costosi, in modo rispondere alle esigenze di tutti.

Logitech MX Master 3

Se volete lavorare al massimo senza affaticarvi, la nostra scelta ricade su un prodotto Logitech e più precisamente l’MX Master 3. Pesa solo 141 grammi e si può usare senza fili. Il sensore laser è lo stesso dell’MX Master 2S, il Darkfield da 4000 DPI, ma ciò non vuol dire che sia un male, anzi.

Il cambiamento più importante nel design rispetto ai precedenti MX Master (da tenere d’occhio il comunque ottimo MX Master 2S che potrebbe essere anch’esso scontato al Black Friday) è la rotellina in acciaio inossidabile “MagSpeed”, rinnovata con una tecnologia elettromagnetica che permette di passare tra le modalità di scorrimento “infinita” (Logitech parla di 1000 linee in 1 secondo) e quella a scatto, più precisa.

Una nuova disposizione dei tasti e un poggia-pollice rinnovato rendono l’uso più confortevole. È presente anche un pulsante programmabile per svolgere un’azione quando viene premuto e altre azioni se tenuto premuto mentre si sposta contemporaneamente il mouse in una di quattro direzioni.

Quanto alla batteria, l’MX Master 3 garantisce fino a 70 giorni con una carica completa e fino a 3 ore con un minuto di ricarica.

Microsoft Surface Mouse

Se avere un mouse di design a basso costo per navigare online e fare leggera produttività è il vostro obiettivo, il Microsoft Surface è il mouse da tenere sott’occhio al Black Friday. Il suo prezzo è già contenuto, quindi molti di voi potrebbero non farsi problemi a comprarlo subito, ma chissà che in questa tornata di sconti non subisca un nuovo ribasso.

Dotato di tre pulsanti programmabili, si candida come un mouse perfetto per il multitasking: è associabile a un massimo di tre computer contemporaneamente e supporta sia il Bluetooth che le connessioni USB cablate. Pesa solo 78 grammi, richiede due batterie alcaline AAA e la batteria dura fino a 12 mesi.

Logitech MX Vertical

Eravamo un attimo combattuti se consigliarvi o no un mouse verticale, ma questo Logitech MX Vertical ci ha conquistati quando l’abbiamo provato e vorremo che fosse scontato pesantemente al Black Friday.

Questo prodotto nasce per aumentare il comfort e ridurre l’affaticamento della mano di chi usa il mouse tante ore al giorno, e possiamo confermarvi che nella nostra esperienza non abbiamo mai avuto problemi in tal senso.

Sulla parte superiore del mouse c’è un tasto per regolare i DPI al volo. Ci sono anche i pulsanti avanti e indietro nella parte superiore dell’incavo per il pollice. Purtroppo per i mancini questo mouse è solo per destrorsi.

Per quanto riguarda l’autonomia, Logitech indica fino a quattro mesi di funzionamento con una carica completa e tre ore con una carica rapida di un minuto.

Cooler Master MM710

Questo mouse di Cooler Master si rivolge soprattutto agli amanti di FPS o TPS grazie alla leggerezza. Pesa infatti solo 53 grammi. L’azienda ha raggiunto questo risultato “bucando” la scocca di questo MM710, una scelta particolare (ma resiste a polvere e schizzi) che dona anche un’estetica unica nel suo genere. A bordo troviamo un valido sensore PixArt 3389 da 16.000 DPI e switch Omron.

Insomma se giocate all’ultimo Call of Duty o Fortnite, questo mouse potrebbe darvi un vantaggio competitivo. Poiché disponibile da non molto, è possibile che finisca negli sconti del Black Friday, ma in ogni caso non ha un prezzo irraggiungibile.

Logitech G602

Volete qualcosa di più classico e duttile ma non troppo costoso? Il Logitech G602 ha ben 11 tasti programmabili per assegnare macro con più comandi a qualsiasi pulsante tramite il software Logitech Gaming Software.

È un mouse sia per il gaming che per lavorare grazie alle due modalità di funzionamento che garantiscono alte prestazioni (e minore batteria) e maggiore autonomia a scapito delle prestazioni, che comunque in ambito lavorativo sono più che sufficienti.

Logitech G Pro

Questo mouse è un altro fiore all’occhiello di casa Logitech, un prodotto che costa oltre 150 euro ma che spesso si trova scontato e quindi speriamo che la “tradizioni” si confermi al Black Friday. Il G Pro nasce dalla collaborazione di Logitech con oltre 50 giocatori professionisti per trovare la forma, il peso e la sensazione tattile perfetti, uniti alla tecnologia wireless Lightspeed e al sensore HERO 16k.

Il risultato è un mouse gaming con prestazioni e precisione elevati. In più è un mouse “modulare”: i pulsanti laterali sinistro e destro sono rimovibili e consentono di decidere quanti pulsanti laterali utilizzare, da zero a quattro. Il pulsante DPI è posto nella parte inferiore del mouse per evitare modifiche involontarie.

Corsair Scimitar PRO RGB

Non tutti giocano agli FPS, e ci sono mouse come lo Scimitar PRO RGB di Corsair che sono pensati per un pubblico di appassionati di MMO e MOBA. Ovviamente il mouse è usabile anche con qualsiasi altro gioco, ma i 17 tasti programmabili (12 laterali) fanno la differenza in quel genere di titoli, permettendovi di programmare delle macro attivabili con la pressione di un singolo tasto.

A bordo ci sono un veloce sensore PixArt PMW3367 da 16.000 DPI, switch Omron e quattro zone di illuminazione RGB.

