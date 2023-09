Se stavate cercando maggiori informazioni relative all’acquisto di nuove RAM DDR5, lo standard che è diventato rapidamente la scelta di riferimento per chi è alla ricerca di prestazioni superiori, siete giunti nel posto giusto. Se avete deciso di aggiornare il vostro PC o di assemblarne uno nuovo da zero, vi troverete di fronte a una serie di scelte importanti, e una delle più cruciali riguarda proprio la tipologia di RAM da utilizzare.

Le memorie DDR5 promettono prestazioni nettamente superiori rispetto alle più datate DDR4. Offrono, per esempio, velocità di base più elevate che possono dare un notevole boost alle prestazioni del vostro sistema, rendendo tutto più fluido e reattivo. Ma non è solo una questione di velocità: anche la capacità della RAM gioca un ruolo chiave. Dovete considerare quanto spazio di memoria vi serva effettivamente per le vostre attività quotidiane, che siate dei gamer accaniti o utilizziate il computer per il lavoro.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la latenza. Generalmente, una latenza più bassa è sinonimo di migliori prestazioni, ma è fondamentale trovare un equilibrio con gli altri parametri, come la velocità e la capacità, per ottenere un sistema ben bilanciato. Inoltre, quando si tratta di fare un investimento del genere, è sempre meglio optare per marche con una solida reputazione in termini di affidabilità e servizio clienti. Infine, uno dei punti più critici è la compatibilità. Non tutte le schede madri e le CPU supportano le DDR5, quindi è essenziale fare un controllo preventivo per evitare spiacevoli sorprese.

In questa guida, vi forniremo tutte le informazioni necessarie per navigare attraverso queste variabili e fare una scelta informata. Che siate alla ricerca di performance grezze per il gaming, o di una soluzione più equilibrata per un utilizzo generico, qui troverete i migliori consigli per soddisfare le vostre esigenze.

Come di consueto, aggiorneremo periodicamente questo articolo, così da essere sempre al passo con gli ultimi prodotto presenti sul mercato. Nella parte finale, inoltre, saranno presenti alcune domande a cui dovrete rispondere per scegliere le memorie RAM più adatte al vostro utilizzo.

Migliori RAM DDR5

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 – Per chi vuole le massime prestazioni

Come prima proposta, abbiamo scelto un kit di RAM targato Corsair. Le Corsair Dominator Platinum RGB rappresentano il massimo in termini di prestazioni e design nel mondo delle memorie DDR5. Questi moduli sono il top di gamma per chi cerca performance senza compromessi. Offrono diverse frequenze, da 4.800 a 7.800 MHz, e sono disponibili in kit da 16 o 32 GB per adattarsi alle esigenze degli utenti più esigenti. Oltre alla performance, questi moduli RAM sono anche estremamente belli da vedere, con illuminazione RGB personalizzabile che li rende un pezzo forte in qualsiasi build. Le Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 non solo brillano per le loro specifiche tecniche, ma sono anche altamente compatibili e offrono opzioni di raffreddamento avanzate.

» Clicca qui per acquistare le Corsair Dominator Platinum RGB DDR5

Crucial DDR5-4800 – Per chi vuole un’ampia capacità e performance a buon prezzo

Le memorie RAM Crucial DDR5-4800 rappresentano una scelta ideale per chi è alla ricerca di un equilibrio tra performance elevate e un prezzo accessibile. Questa gamma di prodotti Crucial offre diverse opzioni che si adattano a varie esigenze e budget. Si inizia con il kit Crucial DDR5-4800 da 8 GB, opzione perfetta per chi ha bisogno di gestire attività quotidiane e multitasking di base senza problemi. Se le vostre esigenze di multitasking sono un po’ più avanzate o se siete professionisti che lavorano su progetti che richiedono più spazio, il kit Crucial DDR5-4800 da 16 GB potrebbe essere l’ideale per voi. Per gli utenti che necessitano di un grande volume di memoria, come ad esempio per le workstation o per applicazioni che richiedono un’elevata quantità di RAM, il kit Crucial 32GB DDR5-4800 da 32GB è l’opzione più adatta. Per chi cerca la massima capacità, Crucial offre anche un kit da 64GB composto da due moduli da 32GB ciascuno.

» Clicca qui per acquistare Crucial DDR5-4800

Kingston Fury Beast DDR5-6000 – Un’ottima proposta di fascia media

Se siete alla ricerca di memorie RAM che offrano prestazioni elevate senza svenarvi, allora le Kingston Fury Beast DDR5-6000 potrebbero essere proprio ciò che fa per voi Queste RAM, perfette per il gaming e per altre attività ad alta intensità, si posizionano come una delle opzioni migliori nella categoria di fascia media. Kingston offre una gamma piuttosto ampia per queste memorie, con modelli che vanno da 8 GB a 16 GB e persino 32 GB. In aggiunta, queste memorie sono disponibili nelle varianti specifiche per AMD Expo Certified e Intel XMP.

» Clicca qui per acquistare Kingston Fury Beast DDR5-6000

Corsair Vengeance DDR5-4800 – Economiche ma di qualità

Se siete alla ricerca di RAM DDR5 economiche ma di alta qualità, non potete sbagliare con le Corsair Vengeance DDR5-4800. Queste memorie sono disponibili in diverse configurazioni di capacità, tra cui un kit da 32 GB suddiviso in due moduli da 16 GB ciascuno, per massimizzare le prestazioni in dual channel. Le Corsair Vengeance DDR5-4800 sono caratterizzate da una latenza CL40 e funzionano a una tensione di 1,1V, garantendo così un equilibrio ottimale tra prestazioni e consumi energetici. Nonostante il prezzo accessibile, queste RAM offrono prestazioni solide, rendendole una delle scelte più sagge per chi cerca una soluzione economica ma efficace.

» Clicca qui per acquistare Corsair Vengeance DDR5-4800

PNY XLR8 Gaming Mako DDR5-6000 – Ottime per il gaming e dal buon rapporto qualità/prezzo

Le PNY XLR8 Gaming Mako DDR5-6000 rappresentano una delle migliori scelte in termini di memorie RAM per gli appassionati di PC e gamer. Questi moduli RAM offrono non solo prestazioni elevate, ma anche un buon rapporto qualità/prezzo, facendo di loro una scelta eccellente per chi cerca di aggiornare la propria configurazione. Una delle caratteristiche più notevoli di queste memorie è la loro frequenza, che raggiunge i 6000 MHz. Questo permette ai giocatori e agli utenti avanzati di godere di prestazioni estreme, soprattutto se abbinata alle capacità di overclocking attraverso il supporto agli standard come Intel XMP 3.0 e AMD EXPO. Inoltre, la latenza CAS è relativamente bassa, fissata a 40 con un voltaggio di 1,3V.

» Clicca qui per acquistare PNY XLR8 Gaming Mako DDR5-6000

Come scegliere le RAM DDR5

Quando si è in procinto di acquistare un kit di RAM DDR5, ci sono diverse domande frequenti a cui è importante rispondere. In questa sezione, cercheremo di dissipare tutti i vostri relativi dubbi relativi all’acquisto di nuove RAM DDR5.

Quanta RAM è necessaria per il vostro utilizzo?

La capacità della RAM è un fattore chiave da considerare quando si effettua la scelta di un kit di RAM DDR5. In generale, più RAM avete, più facilmente il vostro sistema sarà in grado di gestire diverse applicazioni e compiti in simultanea, situazione nota come multitasking. Tuttavia, la quantità di RAM di cui avrete effettivamente bisogno dipenderà dalle vostre specifiche esigenze e dal tipo di utilizzo che prevedete per il vostro computer.

Se utilizzate il computer principalmente per attività di base come la navigazione web, l’elaborazione di testi e la visione di video, una quantità di RAM tra i 16 e i 32 GB potrebbe essere più che sufficiente. Tuttavia, se siete dei videogiocatori o vi occupate di editing video, grafica 3D, simulazioni o altre attività che richiedono un elevato utilizzo della memoria, potreste voler considerare una capacità di RAM che va dai 32 ai 64 GB o anche di più.

È anche importante notare che l’aggiunta di RAM al di sopra di un certo limite potrebbe non tradursi in un aumento proporzionale delle prestazioni. Questo perché non tutte le applicazioni o i sistemi operativi sono in grado di sfruttare grandi quantità di memoria in modo efficiente. Perciò, è essenziale valutare attentamente le vostre esigenze prima di fare una scelta.

Un altro aspetto da considerare è la scalabilità. Se prevedete di aggiornare il vostro sistema in futuro, potrebbe essere utile acquistare una scheda madre che supporta una maggiore capacità di RAM, in modo da poter aggiungere più memoria man mano che le vostre esigenze crescono.

Le RAM DDR5 sono compatibili con la vostra scheda madre e CPU?

La compatibilità è un elemento cruciale quando si parla di upgrade della memoria RAM, e questo è particolarmente vero nel contesto delle RAM DDR5. Non tutte le schede madri o le CPU supportano questa nuova generazione di memoria, quindi è fondamentale verificare le specifiche del proprio sistema prima di fare un acquisto.

Le CPU più recenti, soprattutto quelle di ultima generazione, sono spesso progettate con un supporto nativo per la RAM DDR5. Questo significa che sono ottimizzate per sfruttare al meglio le elevate velocità e le altre funzionalità avanzate che queste memorie offrono. Utilizzare una CPU di ultima generazione con RAM DDR5 può quindi portare a un netto miglioramento delle prestazioni del sistema, sia in termini di velocità che di efficienza energetica.

Anche la scheda madre gioca un ruolo fondamentale in termini di compatibilità. Non tutte le schede madri possono accogliere moduli di RAM DDR5, e alcune potrebbero richiedere un aggiornamento del BIOS per farlo. È quindi fondamentale consultare il manuale della scheda madre o visitare il sito web del produttore per verificare quali tipi di RAM sono supportati. Alcune schede madri di fascia alta offrono slot ibridi che possono accogliere sia DDR4 che DDR5, dando così agli utenti una certa flessibilità.

Un altro aspetto da considerare è il sistema operativo. Anche se la maggior parte dei moderni sistemi operativi sono progettati per lavorare con diverse generazioni di RAM, è sempre una buona idea assicurarsi che il vostro sistema operativo sia aggiornato all’ultima versione per evitare eventuali problemi di compatibilità.

Qual è la velocità (o frequenza) delle RAM?

La velocità è una delle caratteristiche più notevoli quando si parla di RAM DDR5, soprattutto se confrontata con le generazioni precedenti come la DDR4. I moduli di RAM DDR5 tendono a offrire una velocità di base notevolmente più alta, partendo spesso da 4.800 MHz. Questo è un balzo significativo se consideriamo che la DDR4 solitamente parte da velocità come 2133 MHz o 2400 MHz.

Questa maggiore velocità si traduce in prestazioni superiori in una vasta gamma di applicazioni. Ad esempio, potreste notare un avvio delle applicazioni più rapido e una riduzione dei tempi di caricamento nei giochi. Questo è particolarmente vantaggioso per applicazioni che richiedono un accesso rapido e una grande quantità di memoria, come nel caso del rendering video o della modellazione 3D. In altre parole, più è alta la velocità della vostra RAM, migliori saranno le prestazioni che potrete ottenere da programmi e applicazioni esigenti.

Un altro aspetto da considerare è la longevità del sistema. La maggiore velocità di base della RAM DDR5 la rende un investimento più sostenibile nel tempo, offrendo una certa compatibilità con le future generazioni di hardware.

Quale latenza ha la RAM?

La latenza della RAM è un parametro che indica il tempo che intercorre tra una richiesta di accesso alla memoria e il momento in cui i dati sono effettivamente disponibili. Espressa in cicli di clock, una latenza più bassa è generalmente indicativa di prestazioni più veloci, poiché significa che i dati possono essere recuperati più rapidamente. Tuttavia, è cruciale considerare questo fattore in relazione ad altri aspetti importanti come la velocità e la capacità della RAM.

Per esempio, una RAM ad alta velocità con latenza elevata potrebbe non offrire prestazioni effettivamente migliori rispetto a una RAM a velocità moderata ma con latenza più bassa. Questo perché la velocità e la latenza agiscono in tandem per determinare le prestazioni complessive della memoria. In alcune applicazioni e giochi, una latenza più bassa potrebbe effettivamente essere più vantaggiosa di una maggiore velocità di clock.

Inoltre, la latenza ottimale può variare a seconda del tipo di utilizzo del sistema. Per applicazioni che richiedono un rapido accesso sequenziale ai dati, come i giochi, una latenza più bassa è generalmente preferibile. D’altra parte, per operazioni che richiedono un alto throughput di dati, come l’editing video o la simulazione scientifica, una maggiore capacità e velocità potrebbero essere più importanti.

Perché è meglio optare per i kit multi modulo?

Il termine “kit” nel contesto della memoria RAM può riferirsi sia a un singolo modulo che a un set di moduli multipli. Tuttavia, più comunemente, un kit di RAM implica un pacchetto che include più di un modulo di memoria, solitamente due o quattro. Questi kit sono spesso utilizzati per sfruttare la tecnologia di “dual-channel” o “quad-channel” offerta da molte schede madri moderne, che permette di aumentare le prestazioni della memoria.

Nel dual-channel, ad esempio, utilizzare due moduli di RAM identici permette alla scheda madre di accedere alla memoria in modo più efficiente, migliorando così le prestazioni complessive del sistema. Analogamente, alcuni sistemi di fascia più alta, come le workstation, possono beneficiare di configurazioni quad-channel, che utilizzano quattro moduli di memoria.

È importante notare che, per sfruttare appieno i vantaggi del dual o quad-channel, i moduli di memoria devono essere identici in termini di dimensioni, velocità e anche, idealmente, marca e modello. Per questo motivo, acquistare un kit di RAM pre-assemblato da un produttore affidabile è spesso considerato la scelta più sicura e più efficace per garantire la compatibilità e le prestazioni ottimali.

Qual è la garanzia e il supporto offerto?

L’affidabilità è un fattore critico quando si tratta di scegliere una RAM, specialmente perché una memoria difettosa può portare a una serie di problemi che vanno da crash del sistema a perdita di dati. Per assicurarsi che la RAM sia affidabile, è consigliabile optare per marche con una solida reputazione nel settore. Le aziende affermate solitamente offrono prodotti di alta qualità che sono sottoposti a rigorosi test di controllo qualità, riducendo così la probabilità di difetti o problemi di funzionamento.

Un altro aspetto da considerare è la garanzia offerta dal produttore. Una garanzia estesa è spesso un segno che l’azienda è fiduciosa nella durabilità e nella stabilità del suo prodotto. In caso di problemi, una garanzia solida vi permetterà di sostituire o riparare il modulo difettoso senza costi aggiuntivi, fornendo così un ulteriore strato di protezione per il vostro investimento.

Il supporto clienti è un altro elemento da valutare. Un buon supporto clienti non solo vi aiuterà a risolvere eventuali problemi in maniera più efficace, ma può anche fornire assistenza utile per l’installazione e l’ottimizzazione delle performance della RAM. Alcune aziende offrono supporto tramite vari canali, come chat dal vivo, e-mail e telefono, ed è utile avere diverse opzioni a disposizione in caso di necessità.