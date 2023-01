Con uno dei migliori software di web design, creare e modificare i vostri siti web diventerà estremamente semplice. L’elemento centrale di questi programmi per il web design è costituito dalle interfacce grafiche per la progettazione e la modifica del layout, del contenuto e del codice del sito web.

Questa tipologia di programmi include sempre strumenti per l’aggiunta di immagini, testo, link, moduli e altri elementi interattivi. Possono anche aiutarvi nell’ottimizzazione per i motori di ricerca e nella creazione di siti web di tipo responsive, ovvero siti il cui layout e i contenuti si adattano al dispositivo utilizzato per visualizzarli.

Ecco a voi la nostra classifica.

I migliori programmi per il web design

Wix

Wix è una piattaforma di web design molto nota. Consente agli utenti di creare e personalizzare il proprio sito web senza la necessità di conoscenze di codifica.

Offre una vasta gamma di modelli pre-progettati e strumenti di design intuitivi per personalizzare il layout, l’aspetto e la funzionalità del sito.

Wix offre anche una serie di opzioni per l’ottimizzazione SEO, la creazione di moduli di contatto e l’integrazione con vari strumenti di e-commerce.

Esiste anche una versione gratuita, tuttavia presenta diversi limiti e la presenza di inserzioni pubblicitarie, dunque potrebbe agire da banco di prova, prima di sottoscrivere un piano a pagamento.

Piani e prezzi

WordPress

Sebbene WordPress sia un CMS, ovvero un sistema di gestione dei contenuti (Content Management System), viene utilizzato molto spesso per la creazione di siti web. Il motivo principale sta nel fatto che molti servizi di web hosting permettono di installarlo molto facilmente.

Esistono numerosissimi modelli che si possono utilizzare con WordPress e innumerevoli opzioni di personalizzazione, tanto che è possibile creare siti professionali in tutto e per tutto, già solo con i componenti aggiuntivi gratuiti disponibili.

L’unico aspetto negativo è che lo spam è molto frequente nei commenti sui siti realizzati con WordPress, dunque potrebbe occorrere un minimo di moderazione dei contenuti.

Clicca qui per scaricare e installare WordPress

Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver è un software professionale per la creazione e la modifica di siti web, offre una interfaccia visiva e di codice, integrazione con altri software Adobe e strumenti per il responsive design, debug e test e integrazione con i CMS. Inoltre, con Dreamweaver è possibile anche sviluppare app web.

Un ulteriore vantaggio è il supporto completo del linguaggio HTML 5.

Per usare Adobe Dreamweaver è possibile anche abbonarsi al pacchetto Creative Cloud, che tra gli altri elementi include anche Photoshop.

Piani e prezzi

Dreamweaver: 24,39€ al mese (include 100 GB di cloud storage)

Adobe Creative Cloud: 36,59€ al mese (include Photoshop, Illustrator, inDesign e molto altro)

Weebly

Weebly è una piattaforma facile da usare per creare e personalizzare siti web, offre strumenti drag and drop, opzioni per e-commerce, blogging, SEO e integrazione con app esterne.

Weebly brilla in particolare nell’ambito degli e-commerce, grazie a un approccio professionale, un importante focus per lo sviluppo di pagine web adatte alla visualizzazione da smartphone e le varie opzioni di personalizzazione.

La versione gratuita include annunci limitati e, in generale, non offre una vasta selezione di temi. Detto questo, in ambito CMS si tratta senz’altro di uno dei programmi migliori per creare un sito, soprattutto se siete orientati alla vendita. I piani a pagamento, oltre ad eliminare la pubblicità, vi offrono del credito per Google Ads.

Piani e prezzi

Weebly Connect (collegamento dominio): 5€ al mese con pagamento annuale

Weebly Pro: 10€ al mese con pagamento annuale (include 100$ di credito per Google Ads)

Weebly Business: 20€ al mese con pagamento annuale (include 100$ di credito per Google Ads)

Webflow

Webflow è una piattaforma di progettazione e sviluppo web che consente agli utenti di creare e personalizzare il proprio sito web utilizzando un’interfaccia grafica a blocchi, con la possibilità di inserire e modificare anche il codice.

Si tratta di uno strumento estremamente versatile grazie al supporto di numerose piattaforme e CMS, tuttavia occorre un po’ di studio per familiarizzare con l’interfaccia, sebbene la possibilità di creare le pagine con un semplice drag & drop dei blocchi come immagine e testo potrebbe costituire un plus per molti.

Il piano free consente di creare un sito con dominio webflow.io e offre 50 elementi CMS e 1 GB di larghezza di banda.

I piani a pagamento aumentano la quota di elementi CMS e form submission, passando a 200 GB di larghezza di banda per il piano CMS e 400 GB per il piano Business. Inoltre, le aziende più grandi possono contattare Webflow per un piano personalizzato.

Piani e prezzi

Webflow Basic: 14$ al mese con fatturazione annuale

Webflow CMS: 23$ al mese con fatturazione annuale

Webflow Business: 39$ al mese con fatturazione annuale.

Come scegliere il miglior software di web design?

Per scegliere il miglior software di web design, dovrete valutare le esigenze specifiche in relazione al progetto che volete realizzare, nonché le vostre competenze tecniche.

Infatti, se siete dei principianti, dovreste selezionare una piattaforma di web design che offra un’interfaccia intuitiva e strumenti drag & drop.

Se invece, le vostre competenze tecniche sono più avanzate, dovreste valutare un programma per il web design come Adobe Dreamweaver o Webflow, dato che offrono una maggiore flessibilità e personalizzazione.

In ogni caso, assicuratevi che il programma di web design scelto offra le funzionalità necessarie per il progetto, ad esempio l’integrazione con i CMS, l’ottimizzazione SEO, la creazione di form di contatto e l’integrazione con i sistemi di e-commerce.

Naturalmente, il prezzo può essere un fattore fondamentale, soprattutto se si tratta di un progetto amatoriale che non ha uno scopo di lucro o non siete certi di riuscire a monetizzare.

Infine, un aspetto decisamente da non sottovalutare è l’integrazione con altri software, ad esempio di analisi dei dati o editor grafici, a seconda del tipo di sito che volete creare.

Meglio un software di web design gratuito o a pagamento?

La scelta tra un software di web design gratuito o a pagamento dipende non solo dal tipo di sito che volete realizzare, ma anche dal vostro livello di competenza nell’ambito della progettazione e realizzazione di siti e pagine web.

I software di web design gratuiti hanno il vantaggio di offrirvi una quantità sufficiente di strumenti per realizzare un sito tutto sommato funzionale, in alcuni casi anche capace di adattarsi ai device da cui verrà visitato. Di base, un programma per il web design gratuito è ideale per chi sta realizzando un sito amatoriale o vuole solo imparare a usare i tool messi a disposizione.

Ma se state creando una pagina professionale, che sia una landing page che presenti ai visitatori il vostro servizio o prodotto, un e-commerce o un blog aziendale, investire in un software a pagamento è una scelta più che sensata.

Perché è importante poter realizzare un sito responsive?

Un sito responsive è un sito web che si adatta automaticamente alla dimensione dello schermo su cui viene visualizzato, garantendo una visualizzazione ottimale su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Avere la possibilità di realizzare un sito responsive è importante per diversi motivi: innanzitutto per l’accessibilità, dato che un sito ottimizzato per qualsiasi device avrà maggiori chance di raggiungere una fetta di pubblico più ampia.

L’esperienza utente è un altro fattore chiave, dato che un sito reattivo e in grado di ottimizzare la distribuzione di testo e immagini in base al dispositivo utilizzato consentirà ai visitatori di usufruire dei suoi contenuti in modo agevole e ridurrà il rischio di abbandono precoce della pagina (un problema non indifferente negli e-commerce, ad esempio, dato che significa perdere potenziali vendite).

I motori di ricerca, poi, tendono a premiare i siti cosiddetti “mobile-friendly”, di conseguenza potrebbe essere un elemento importante della vostra strategia SEO.

Infine, valutate anche il possibile vantaggio economico: creare un solo sito anziché uno per ogni piattaforma da supportare ridurrà senz’altro il costo di realizzazione.

Ci sono molti altri aspetti da considerare, come avere un sito future-proof, ma questi elementi sono quelli basilari da valutare anche nell’ottica della selezione di uno dei migliori programmi per il web design.