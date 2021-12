Le migliori VPN per giocare del 2022

Utilizzare una VPN per giocare potrebbe suonarvi strano, d’altronde i provider VPN non offrono sempre le velocità migliori e a volte i ping potrebbero essere troppo alti e compromettere la vostra esperienza di gioco. D’altro canto, le VPN possono proteggervi durante le vostre sessioni di gioco contro possibili violazioni e attacchi, ma potrebbero anche consentirvi di provare titoli non ancora disponibili sul nostro territorio.

E anche se potrebbe sembrarvi strano, in effetti alcune VPN potrebbero migliorare anche le vostre prestazioni di rete, riducendo il ping e aumentando la velocità sia in download che upload. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori servizi VPN che potete utilizzare in ambito gaming.

Cos’è una VPN e a cosa serve?

Le VPN vi permettono di utilizzare una rete privata virtuale (dall’inglese Virtual Private Network) per accedere in modo sicuro e anonimo a reti pubbliche e private. Attraverso la crittografia e il mascheramento dell’indirizzo IP, tramite la VPN potete cambiare il vostro indirizzo IP e bloccare alcune informazioni come la cronologia di navigazione e di attività online, bloccando eventuali tentativi di intercettazione dei vostri dati e della vostra identità.

Naturalmente, si tratta di un concetto ben più complesso di così, in cui occorre ponderare numerosi altri fattori, come i protocolli in uso e le policy del servizio definite dai provider. In sintesi, avete la possibilità di usare una VPN per:

Proteggere la vostra connessione alle reti pubbliche (come in aeroporto o in hotel)

Sostituire il vostro indirizzo IP con quello relativo a un’altra località e bloccare il monitoraggio e l’intercettazione delle vostre attività online

Accedere a contenuti geolocalizzati, comunicando al servizio un indirizzo IP risalente a un’area autorizzata.

Se volete approfondire, abbiamo realizzato un paio di articoli appositamente per questo scopo: “VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve” e “Cos’è una VPN (Virtual Private Network)“.

Ecco le migliori VPN per giocare

Se volete provare una VPN e vedere come può influire sulle vostre sessioni di gioco, abbiamo stilato l’elenco di quelle che riteniamo le migliori per questo caso d’uso specifico.

ExpressVPN

Numero di server : 3000+

: 3000+ Aree dei server : 160

: 160 Indirizzi IP : 30.000

: 30.000 Dispositivi massimi supportati : 5

: 5 Recensione ExpressVPN

Clicca qui per sottoscrivere ExpressVPN

Grazie alle 160 posizioni geografiche disponibili, ExpressVPN vi permetterà di utilizzare server veloci in tutto il mondo. Nonostante il costo superiore alla media e alla mancanza di una prova gratuita, ExpressVPN offre velocità di connessione notevoli e, in ogni caso, potrete richiedere il rimborso completo entro 30 giorni e senza dare spiegazioni.

Opzioni di abbonamento:

NordVPN

Numero di server : 5400+

: 5400+ Aree dei server : 60+

: 60+ Dispositivi massimi supportati : Fino a 6

: Fino a 6 Recensione NordVPN

Clicca qui per sottoscrivere NordVPN

NordVPN è uno dei servizi più veloci al mondo, anche grazie al protocollo proprietario NordLynx. Inoltre l’azienda sta aggiornando i propri server portandoli da 1 a 10 Gbps, al momento ha potenziato il 60% della sua rete e conta di completare l’operazione in tempi brevi. E potrete provare con mano la bontà del servizio grazie alla prova gratuita di 7 giorni! Inoltre il rimborso a 30 giorni è garantito e non dovrete dare troppe spiegazioni.

Opzioni di abbonamento:

Hotspot Shield

Numero di server : 1000+

: 1000+ Aree dei server : 290+

: 290+ Indirizzi IP : N/A

: N/A Dispositivi massimi supportati : Fino a 5

: Fino a 5 Recensione Hotspot Shield

Clicca qui per sottoscrivere Hotspot Shield

Hotspot Shield si distingue per delle velocità di connessione alquanto impressionanti, grazie al protocollo Catapult Hydra, anche scegliendo server distanti. Le app sono facilissime da usare e il servizio vi offre un rimborso garantito entro 45 giorni, il periodo più lungo sul mercato.

Opzioni di abbonamento:

IPVanish VPN

Numero di server : 1600+

: 1600+ Aree dei server : 75+

: 75+ Indirizzi IP : 40000+

: 40000+ Dispositivi massimi supportati : illimitati

: illimitati Recensione IPVanish VPN

Clicca qui per sottoscrivere IPVanish VPN

Con oltre 40000 IP Condivisi e più di 1600 server per oltre 75 stati, IPVanish offre un buon numero di server in oltre 75 aree geografiche. Per questo motivo, non avrete problemi a trovare un buon server per giocare, considerato anche che potete ordinare l’elenco in base al ping. Se volete provare il servizio, potrete usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 7 giorni.

Opzioni di abbonamento:

1 mese | 10,99$ al mese

1 anno | 3,20$ al mese per il primo anno

Surfshark

Numero di server : 3200+

: 3200+ Aree dei server : 100+

: 100+ Indirizzi IP : N/D

: N/D Dispositivi massimi supportati : Illimitati

: Illimitati Recensione Surfshark

Clicca qui per sottoscrivere Surfshark

Surfshark è la scelta ideale per chi è alle prime armi con le VPN. Per quanto riguarda le prestazioni, Surfshark si è presentato con una connessione nella media delle principali VPN in circolazione e con nessun particolare problema dal punto di vista della connessione con i server. Non va poi sottovalutato che delle proposte “maggiori” del mercato, questa è praticamente l’unica il cui abbonamento copre un numero illimitato di dispositivi e servizi. Infine, anche in questo caso, è disponibile una garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni.

Opzioni di abbonamento: