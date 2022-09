Le VPN per Mac sono quei servizi di virtual private network che supportano al meglio l’ambiente operativo macOS. Infatti, non tutti i provider di VPN offrono lo stesso livello qualitativo nelle app macOS rispetto alle controparti Windows. Questo non significa che una VPN che non offre una buona app nativa per Mac (o, in alcuni casi, che non ne offre affatto) sia necessariamente una pessima VPN, ma semplicemente che, se volete utilizzare al meglio il servizio sul vostro MacBook o Mac, dovrete guardare altrove.

In questa guida, abbiamo voluto classificare i servizi di VPN che hanno sviluppato una app per Mac a cui non manchi nulla rispetto alla versione per altre piattaforme. Le migliori VPN per Mac, infatti, offrono app per diversi dispositivi, tutte di pari valore. D’altronde, non tutti navigano su internet da una macchina Windows. E gli utenti Mac hanno bisogno comunque di una VPN per navigare in modo anonimo e sicuro, soprattutto quando ci si connette a hotspot gratuiti e access point pubblici (in hotel, all’aeroporto, al centro commerciale e così via).

Il più delle volte, le app per Mac differiscono da quelle Windows (o Linux) per alcuni elementi dell’interfaccia, a volte anche per i protocolli supportati (OpenVPN o WireGuard, ad esempio), in alcuni casi estremi, invece, su Mac mancano degli elementi importanti, come un kill switch o altre funzioni che potrebbero fare comodo. Non possiamo negare che la maggior parte delle VPN si focalizzi su Windows prima e poi su tutte le altre piattaforme, mobili incluse. Infatti abbiamo stilato una classifica delle migliori VPN per iPhone e delle migliori VPN per Android con lo stesso spirito con cui abbiamo deciso di elaborare la lista delle migliori VPN per Mac.

Cos’è una VPN?

Come abbiamo avuto modo di scrivere in diverse occasioni, le VPN offrono un rete privata virtuale (da qui l’acronimo VPN che sta per Virtual Private Network) per consentire all’utente di accedere in sicurezza e anonimato a reti pubbliche e private. Tramite la crittografia e il mascheramento dell’indirizzo IP, le VPN vi consentono di modificare il vostro indirizzo IP e bloccare alcune informazioni come la cronologia di navigazione e di attività online, fermando i tentativi di intercettazione dei vostri dati e della vostra identità.

L’argomento è molto più complesso, naturalmente, pertanto vi rimandiamo alla lettura dell’articolo: “VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve“. Inoltre, vi suggeriamo anche 5 motivi per cui vale la pena usare una VPN.

Le migliori VPN per Mac del 2022

ExpressVPN

ExpressVPN è al primo posto delle nostre classifiche poiché è uno dei servizi più completi e qualitativamente è davvero ineccepibile. L’app per Mac è facilissima da usare e completa, con le stesse prestazioni che abbiamo riscontrato su Windows. Tra i vantaggi, citiamo la crittografia a 256 bit con protocollo OpenVPN UDP predefinito. Inoltre, l’app per Mac supporta il kill switch e la funzionalità split tunneling che consente di scegliere le app che si collegheranno via VPN e quelle che useranno la connessione standard.

Come abbiamo avuto modo di ribadire spesso, ExpressVPN è uno dei servizi VPN più costosi, ma la qualità è altissima e potete provarlo con un rimborso garantito a 30 giorni, senza rischi e senza dovervi giustificare più di tanto.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 13,45€ al mese con fatturazione unica

6 mesi | 10,38€ al mese con fatturazione unica

12 mesi| 6,93€ al mese + 3 mesi gratis

NordVPN

Credit: Foto di Stefan Coders da Pexels

NordVPN offre un’ottima app per macOS, disponibile sull’app store Apple in versione IKEv2, mentre una versione OpenVPN è disponibile direttamente sul sito del provider. Inoltre, potete impostare direttamente il dispositivo per il protocollo OpenVPN senza installare il client. L’app supporta anche il P2P. NordVPN è fra i servizi più convenienti, ma con una qualità davvero incredibile. Anche in questo caso, se siete ancora nel dubbio, potete sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese (Standard) | 11,99€ al mese con fatturazione unica

1 anno (Standard) | 4,69€ al mese con fatturazione unica

2 anni (Standard) | 3,49€ al mese con fatturazione unica per i primi due anni

Surfshark

L’app per Mac di Surfshark è molto simile alla versione Windows. Su macOS avrete a disposizione OpenVPN UDP e TCP, IKEv2 e crittografia AES-256, un kill switch molto efficace, nonché la possibilità di sbloccare praticamente tutti i servizi di streaming.

Un ulteriore vantaggio di Surfshark è la politica dei prezzi che punta molto sulla convenienza, senza dimenticare l’estrema facilità d’uso di tutte le app su tutte le piattaforme supportate.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 12,95€ al mese con fatturazione unica

12 mesi | 3,99€ al mese con fatturazione unica

24 mesi | 2,21€ al mese, con fatturazione unica + 3 mesi

CyberGhost

CyberGhost offre diverse app, praticamente per tutte le piattaforme in cui potreste voler usare una VPN, macOS incluso. L’interfaccia dell’app è stata migliorata di recente e, fra i vantaggi principali del servizio, citiamo il supporto ai torrent, le ottime prestazioni e le ricchissime funzionalità dei client. Con CyberGhost potrete sbloccare anche Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube e molto altro.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

Offerta speciale CyberGhost Security Suite per Windows con Antivirus e Security Updater a 1,15€ al mese in più

Private Internet Access

Numero massimo di connessioni : 10

: 10 Clicca qui per sottoscrivere Private Internet Access

Private Internet Access offre un’app per Mac estremamente intuitiva e funzionale, che include il blocco inserzioni integrato, un kill switch affidabile, il port forward (ideale per i torrent) e la possibilità di scegliere vari tipi di crittografia. Ideal per chi cerca una VPN dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Opzioni di abbonamento: