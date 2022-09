Parlando delle migliori VPN per lo streaming vogliamo espandere il concetto espresso con la nostra guida alle migliori VPN per Netflix, questo perché, se da un lato è risaputo che Netflix adotta delle tecniche molto aggressive per ostacolare l’uso delle VPN per accedere ai cataloghi internazionali della piattaforma, tra cui il blocco degli IP e altri meccanismi molto sofisticati che non è il caso di approfondire, riuscendo nel suo intento (non tutte le VPN sono in grado di sbloccare Netflix), dall’altro è importante sottolineare che Netflix non è l’unico servizio di streaming al mondo e, magari, siete interessati a sbloccarne altri.

Oltre ai popolari marchi come Disney Plus e Amazon Prime Video, ci sono infatti Hulu, HBO Max, ma anche DAZN e BBC iPlayer per gli appassionati dello sport (ad esempio, il servizio di streaming della BBC trasmette in chiaro il torneo di Wimbledon sul territorio britannico).

Dunque, se state ancora valutando quale VPN scegliere, includere nella scelta le migliori VPN per lo streaming “in generale” può avere molto senso, soprattutto se volete accedere a serie ancora inedite su piattaforme disponibili solo all’estero, o magari vi trovate in viaggio e volete scacciare un po’ la nostalgia di casa con qualche contenuto localizzato in italiano.

Ma quali sono gli elementi da tenere in considerazione nella scelta di una VPN per lo streaming? Ogni servizio implementa alcune funzioni e/o server dedicati allo streaming, i cui indirizzi IP vengono monitorati per impedire che finiscano in qualche blacklist. Inoltre, ci sono altre tecnologie come gli Smart DNS, che aiutano l’utente ad accedere anche ai servizi più difficili da sbloccare. Nella fattispecie, i server dedicati sono macchine configurate appositamente per aggirare i blocchi regionali, aggiornati costantemente per essere sempre efficaci, e spesso vengono messi in evidenza nelle app client delle migliori VPN, mentre la tecnologia Smart DNS consente di cambiare automaticamente il server DNS in uso a seconda delle esigenze. Utilizzando gli Smart DNS, solo una parte del traffico viene reindirizzata al nuovo server DNS, una tecnica efficace per aggirare, appunto, i blocchi basati sulla geolocalizzazione.

Come sempre, prima di inoltrarci nella classifica delle migliori VPN per lo streaming, vi invitiamo ad approfondire l’argomento con i nostri articoli: VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve, Cos’è una VPN (Virtual Private Network) e 5 motivi per cui dovreste usare una VPN.

Le migliori VPN per sbloccare i cataloghi internazionali dei servizi di streaming

ExpressVPN

Smart DNS : sì

: sì Servizi sbloccati : Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Hulu, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video

: Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Hulu, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video Recensione ExpressVPN

Grazie alla vasta rete di server, a un team che aggiorna costantemente i sistemi e alla qualità eccezionale a 360°, ExpressVPN è la migliore VPN per sbloccare i contenuti in streaming. Infatti, vi permette di accedere senza problemi a tutte le piattaforme più popolari. Certo non è tra le più economiche, ma potete sempre usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni per provare il servizio in tutta sicurezza.

Opzioni di abbonamento:

1 mese | 13,45€ al mese

6 mesi | 10,38€ al mese

12 mesi | 6,93€ al mese + 3 mesi gratis

NordVPN

Credit: Foto di Stefan Coders da Pexels



Smart DNS: sì

sì Servizi sbloccati : Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Hulu, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video

: Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Hulu, DAZN, Disney+, Amazon Prime Video Recensione NordVPN

NordVPN è sicuramente la VPN che offre le velocità più elevate. In passato, avevamo notato alcuni problemi con lo sblocco dei contenuti in streaming, ma con gli ultimi aggiornamenti, NordVPN è tornata tra le migliori VPN della categoria. Sblocca tutti i servizi più importanti e offre prezzi leggermente inferiori rispetto a ExpressVPN. Tra le due rivali, in ogni caso, la distanza è pochissima. Citiamo, inoltre, alcune utilissime funzioni di sicurezza offerte da NordVPN che lo rendono una suite di tool molto completa.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

Surfshark

Smart DNS: sì

sì Servizi sbloccati : Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video

: Netflix (USA), BBC iPlayer, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video Recensione Surfshark

Surfshark sembra fare dello sblocco di Netflix uno dei propri punti di forza, con 14 Paesi inclusi nella lista delle aree geografiche sbloccabili. Il servizio è molto facile da usare e i suoi prezzi sono davvero molto competitivi. Se siete utenti alle prime armi e/o non vi interessa più di tanto lo sport, questa potrebbe essere la vostra soluzione ideale.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

1 mese | 12,95€ al mese

12 mesi | 3,99€ al mese

24 mesi | 2,21€ al mese + 2 mesi gratis

CyberGhost

Smart DNS: sì

sì Servizi sbloccati : Netflix (USA), BBC iPlayer, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video

: Netflix (USA), BBC iPlayer, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video Recensione CyberGhost

CyberGhost è un servizio molto interessante, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’aspetto vincente è che vi permette di impostare in automatico il server disponibile più adatto al servizio che volete sbloccare, perfetto per accedere al volo ai vostri contenuti preferiti.

A differenza di altri servizi, poi, la garanzia soddisfatti o rimborsati ha una durata di 45 giorni. Motivo in più per prenderlo in considerazione.

I piani in abbonamento attualmente disponibili sono:

>> CyberGhost Security Suite per Windows in offerta speciale a 1,15€ al mese in più.

ProtonVPN

Smart DNS: no (usa un’altra tecnologia basata su VPN)

no (usa un’altra tecnologia basata su VPN) Servizi sbloccati : Netflix (USA), BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime Video

: Netflix (USA), BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime Video Recensione ProtonVPN

ProtonVPN è un servizio che sta crescendo moltissimo nel tempo. Ultimamente, nei nostri test ha sbloccato tutte le piattaforme di streaming più popolari fra gli utenti. Le velocità sopra la media e le app open source e comprovate via audit sono ulteriori fattori che rendono questo servizio meritevole di attenzione, nonostante un listino prezzi sicuramente non fra i più economici.

Opzioni di abbonamento: