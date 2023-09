Se state cercando un PC compatto che, potenzialmente, non occupi neanche un po’ di spazio sulla scrivania, vi informiamo che, grazie a un coupon valido solo oggi, potete acquistare su Amazon un Mini PC con un ottimo processore Ryzen 7 a un prezzo che non si vede tutti i giorni.

Di solito, questo modello ha un prezzo medio di 379,00€, ma grazie a due sconti combinati, ora potete acquistarlo per soli 279,00€. Se il coupon non è già applicato, assicuratevi di selezionare l’opzione corrispondente situata sotto il prezzo del PC per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20,00€, che vi permetterà di portare a casa questo Mini PC al miglior prezzo possibile.

Mini PC con Ryzen 7, chi dovrebbe acquistarlo?

La risposta a questa domanda è facile quando si tratta di Mini PC, poiché rappresentano valide alternative ai tradizionali desktop, con l’ulteriore vantaggio di poter essere collegati a un monitor esterno in modo ancora più semplice e versatile. Inoltre, a differenza di un portatile, questi piccoli dispositivi non impongono l’uso dello schermo integrato, ma consentono di collegare anche uno dei migliori monitor da gaming, offrendo così una flessibilità e una versatilità senza pari.

Oltre a ciò, avendo anche la possibilità di montarlo direttamente dietro al monitor, questo Mini PC sarà in grado di liberare completamente la superficie di lavoro. Ma c’è di più: questo Mini PC è adatto anche a chi cerca prestazioni superiori rispetto a un comune notebook nella stessa fascia di prezzo. All’interno di questa piccola scatola quadrata troverete un potente processore AMD Ryzen 7, supportato da 16GB di RAM e da un veloce SSD da 512GB.

Inoltre, a differenza di quanto si possa immaginare per un dispositivo così compatto, sia la RAM che l’SSD sono aggiornabili, fino a un massimo di 32GB di RAM e 2TB di spazio su SSD. In sostanza, si tratta di un Mini PC pronto all’uso, al quale è sufficiente collegare un monitor per trasformarlo in un vero e proprio computer desktop, con prestazioni tipiche di un modello più costoso, ma con il vantaggio di occupare un minimo spazio. Vi invitiamo quindi ad approfittare di questa offerta perché, come detto, il doppio sconto sarà valido solo per oggi 15 settembre.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!