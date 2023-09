Se volete investire in un notebook da gaming dalle prestazioni incredibili, dotato di uno schermo da 16″ con oltre 4 milioni di pixel, vi informiamo che Amazon offre l’opportunità di acquistare il Predator Helios Neo 16 al miglior prezzo mai visto. Questo dispositivo rappresenta un concentrato di tecnologia, quindi tenete presente che il prezzo non sarà molto accessibile, ma lo sconto applicato è notevole. Originariamente venduto a 1.999,00€, ora è disponibile a soli 1.699,00€.

In pratica, stiamo parlando di uno sconto netto di 300,00€, il primo di rilevanza sin dall’introduzione di questo portatile sul mercato. Se vi state chiedendo se questo notebook sia adatto alle vostre esigenze, la risposta è decisamente positiva. Con un processore Intel Core i9-13900HX e una scheda video GeForce RTX 4070, potrete godere delle massime prestazioni nei giochi e nelle applicazioni 3D. Questo rappresenta un notevole salto in avanti anche se state passando da un notebook di fascia alta, ma di generazioni precedenti.

Va sottolineato che è la prima volta che questo modello viene scontato e, dato che non si tratta di una svalutazione, visto che è stato lanciato sul mercato solo alcuni mesi fa, non è possibile prevedere quando questa offerta finirà. Inoltre, se non riuscite a pagarlo in un’unica soluzione, Amazon offre la possibilità di rateizzare l’acquisto in 5 comode rate a tasso zero.

Oltre alle specifiche tecniche, come il processore e la scheda video, che abbiamo già menzionato, ci sono molte altre caratteristiche di alta qualità in questo modello. Il display è un WQXGA IPS da 16″ con un formato 16:10 e un refresh rate di 165 Hz DDS, garantendo dettagli nitidi, colori vibranti e una fluidità eccezionale, che renderanno i vostri giochi un’esperienza completamente nuova. La connettività è essenziale e il Predator Helios Neo 16 non delude nemmeno in questo aspetto, con una vasta gamma di porte, tra cui 2 USB 3.2 Gen2, 2 Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e un lettore di schede Micro SD, per affrontare qualsiasi situazione.

Va menzionata anche la tastiera retroilluminata RGB a 4 zone, che non solo aggiunge uno stile accattivante, ma offre anche la flessibilità di personalizzare l’illuminazione in base al vostro umore. Inoltre, la tastiera è dotata di tasti di scelta rapida, che consentono di personalizzare rapidamente l’esperienza di gioco con una semplice pressione, oltre ad avere accesso a PredatorSense, un software proprietario progettato per ottimizzare le prestazioni del sistema in tempo reale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.