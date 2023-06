Con il Prime Day imminente, si potrebbe pensare che acquistare oggi un notebook non sia conveniente, ma non è questo il caso. Infatti Amazon propone attualmente l’ASUS Vivobook Pro 15 a soli 852,27€. Non fatevi ingannare dall’assenza di uno sconto, infatti il prezzo era di 1.399,00€ solo qualche giorno fa.

Si tratta di un notebook dalle prestazioni paragonabili a un portatile da gaming, ma con i vantaggi di un modello tradizionale, come materiali di qualità, una scocca sottile e un ampio touchpad. Un altro notevole vantaggio di questo modello è il suo schermo OLED, che offre un’esperienza visiva più coinvolgente rispetto al classico LED presente sulla maggior parte dei notebook attuali.

Ci sono diversi motivi che dovrebbero spingervi a considerare l’acquisto di questo notebook, soprattutto a questo prezzo conveniente. Tra i vari aspetti, le prestazioni sono un punto di forza. Queste sono garantite dalla potente CPU AMD Ryzen 7 6800H e dalla scheda video dedicata Nvidia RTX 3050, componenti che di solito si trovano su laptop più costosi o sui cosiddetti gaming laptop.

Le prestazioni di alto livello sono accompagnate da funzionalità che elevano la vostra esperienza informatica a nuovi livelli. Ad esempio, la tecnologia termica ASUS IceCool Plus assicura che il laptop rimanga fresco anche durante le sessioni di utilizzo più intense, garantendo un funzionamento efficiente e senza surriscaldamenti.

Dato che questo notebook è principalmente pensato per il lavoro, anche se può essere utilizzato per qualche sessione di gioco, la produttività diventa un elemento importante. Per questo motivo, segnaliamo la presenza di una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, un lettore di schede microSD, una porta HDMI 1.4 e una porta USB 2.0. Grazie a queste opzioni di connettività, avrete tutte le possibilità per un trasferimento dati senza problemi e una completa compatibilità con dispositivi esterni.

Ultimo ma non meno importante, soprattutto se il portatile verrà utilizzato da più membri della famiglia, è da sottolineare il trattamento speciale che Asus ha dedicato alla superficie del notebook. Questo trattamento previene la proliferazione di batteri dannosi, offrendo un ambiente informatico più sano e tranquillità per tutti gli utenti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

