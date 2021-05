Minisforum GameMini è il miniPC da gaming che tutti vorremmo

Minisforum, il produttore specializzato in PC compatti, ha mostrato un teaser del suo nuovo sistema GameMini. L’azienda è nota per i suoi sistemi – dei veri e propri mini PC – progettati principalmente per uffici o soggiorni. Ma a quanto pare ora Minisforum ha deciso di alzare l’asticella: il GameMini è dedicato ai gamer, dotato di CPU e GPU AMD di ultima generazione, ed è un PC formato da un case completamente aperto, che mostra tutti i componenti interni.

Il PC sembra essere piuttosto potente. GameMini è dotato infatti di una scheda madre Mini-ITX Gigabyte AORUS B550I PRO AX, accompagnata dal processore AMD Ryzen 5 5600X a sei core, dodici thread e una velocità di clock di 3,70 – 4,60 GHz. Il dispositivo è equipaggiato poi con 32GB di memoria DDR4-3200 Kingston HyperX dual-channel e 1TB di SSD M.2 per l’archiviazione. Il sistema è inoltre dotato di una scheda grafica AMD Radeon RX 6700 XT, nelle dimensioni standard, inserita sul lato opposto della scheda madre. Il tutto è alimentato dall’alimentatore SilverStone SX650-G, facilmente aggiornabile.

Tutto l’hardware è inserito in un chassis aperto, che ospita tutti i componenti in vista, come potete vedere nel breve video pubblicato su Twitter dall’azienda stessa. Poiché si tratta di un sistema aperto, l’azienda non si è dovuta preoccupare più di tanto del raffreddamento del Ryzen 5 5600X, una CPU da 65W, o della scheda grafica che ha una potenza nominale fino a 230W.

Per quanto riguarda la connettività, GameMini di Minisforum ha tutto ciò che ci si aspetta da un PC Mini-ITX di ultima generazione. La scheda madre AORUS B550I PRO AX è infatti dotata di un modulo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, una porta GbE e svariate porte USB, tra cui una USB 3.2 Gen2 Type-C.

Minisforum riesce a finanziare lo sviluppo dei suoi PC dal form factor estremamente compatto grazie a una piattaforma di crowdfunding. Di conseguenza non sono state ancora rilasciate informazioni riguardo il prezzo del suo GameMini, tanto meno la data di uscita ufficiale. Nell’attesa del GameMini, su Amazon si possono trovare anche gli altri modelli estremamente compatti commercializzati da Minisforum.