La nota piattaforma Cloudflare è andata fuori gioco a causa di alcuni problemi tecnici che hanno interessato diversi servizi alquanto popolari, tra cui Discord, Omegle, Feedly, Crunchyroll e DoorDash. Il problema, come confermato dall’azienda stessa, riguarda siti e servizi Cloudflare, con riferimento in particolare all’API dell’azienda.

Ricordiamo che l’azienda offre servizi di content delivery, sicurezza su internet, DNS distribuiti. Ponendosi tra i visitatori dei siti e i provider di servizi di hosting, Cloudflare agisce come reverse proxy server per i siti web.

The Cloudflare team is currently investigating service issues. Updates can be found here. https://t.co/80o3NFId0V — Cloudflare Help (@CloudflareHelp) June 21, 2022

Oltre a disservizi segnalati dagli utenti su piattaforme come Downdetector, lo stesso supporto tecnico di Cloudflare, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale ha confermato la presenza di problematiche nel servizio. Attualmente, quello che si sa è che si è verificato quello che l’azienda definisce “incidente P0” con l’interruzione della connettività alla rete Cloudflare in diverse aree geografiche.

In ogni caso, il problema è stato identificato (Dashboard e relative API) e i tecnici dell’azienda hanno provveduto a implementare un fix. Attualmente, il team preposto alla manutenzione sta monitorando la situazione, per verificare che il fix sia stato effettivamente efficace.

Durante il perdurare dell’emergenza, diversi siti serviti da Cloudflare sono risultati irraggiungibili, con errore DNS_PROBE_POSSIBILE, ovvero l’impossibilità di individuare l’indirizzo DNS. In ogni caso, il problema sembrava non interessare la distribuzione di file in cache tramite Cloudflare CDN o altri servizi di sicurezza di Cloudflare Edge.

Al momento della pubblicazione, in problema dovrebbe essere in fase di risoluzione definitiva, ma restate sintonizzati su Tom’s Hardware: vi aggiorneremo in caso di ulteriori sviluppi nella vicenda.