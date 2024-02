FOLLIA AMAZON, Monitor Gaming ASUS VG249Q1A a -28%

Approfittate subito dell'affare imperdibile su Amazon, dove il monitor TUF Gaming VG249Q1A di Asus è in offerta con uno sconto del 28% sul prezzo di listino! Questo eccellente monitor da gaming da 23,8 pollici, con risoluzione Full HD di 1920 x 1080, offre la possibilità di overclock fino a 165Hz per un'esperienza di gioco senza precedenti. Dotato di tecnologie avanzate come Extreme Low Motion Blur, FreeSync Premium e Shadow Boost, questo dispositivo assicura una performance videoludica straordinaria, il tutto ad un prezzo eccezionalmente vantaggioso. Grazie all'offerta speciale di oggi su Amazon, potete acquistare il monitor Asus a soli 165,20€, risparmiando notevolmente rispetto al prezzo originale di 229€!

ASUS TUF Gaming VG249Q1A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ASUS TUF Gaming VG249Q1A è la scelta perfetta per i videogiocatori che non vogliono fare compromessi sulla qualità visiva e la fluidità di gioco. Con un display IPS da 23,8 pollici in Full HD e una frequenza di aggiornamento impressionante di 165Hz, questo dispositivo garantisce un'esperienza di gioco senza interruzioni. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur offre immagini incredibilmente nitide, eliminando il fastidioso effetto ghosting e motion blur per un gameplay più fluido e reattivo.

Inoltre, il TUF Gaming VG249Q1A soddisfa le esigenze dei giocatori su PC e console, offrendo una risoluzione Full HD (1920 X 1080) a 120Hz per PS5 e Xbox Serie X|S. Compatibile sia con le schede grafiche NVIDIA GeForce che con quelle AMD Radeon, questo monitor è ideale per i giocatori che cercano flessibilità e prestazioni di alto livello. Il supporto a Shadow Boost migliora la visibilità nelle aree scure senza compromettere quelle luminose, arricchendo ulteriormente l'esperienza di gioco. Se state cercando un compagno di gioco che unisca prestazioni e qualità dell'immagine, il TUF Gaming VG249Q1A è la scelta perfetta.

Cogliete al volo questa opportunità su Amazon e risparmiate il 28% sul vostro acquisto di ASUS TUF Gaming VG249Q1A, portandovelo a casa a soli 165,20€!

