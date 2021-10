Monitor Gaming Black Friday, le migliori offerte

Il Black Friday 2021 è sempre più vicino e molti di voi staranno sicuramente stilando una lista di prodotti da tenere d’occhio, in cerca di una buona offerta per acquistarli a prezzi scontato. In uno dei periodi più folli dell’anno per quanto riguarda sconti e occasioni, tantissimi appassionati e videogiocatori vorranno acquistare un nuovo monitor gaming, per migliorare la propria esperienza di gioco e portarla al livello successivo.

In questo articolo abbiamo deciso di proporvi quelli che, secondo noi, sono i migliori monitor gaming da tenere d’occhio al Black Friday. Ovviamente non sappiamo se andranno in offerta oppure no, o quanto sarà corposo lo sconto applicato, ma dal nostro punto di vista vale la pensa inserirli nella “lista dei desideri” e sperare che il “venerdì nero” porti con sé una ghiotta occasione.

Come sempre, in fase di scelta abbiamo tenuto in considerazione le caratteristiche tecniche più importanti, che influenzano direttamente l’esperienza di gioco: formato, risoluzione, frequenza d’aggiornamento, tempo di risposta e tecnologia del pannello sono i principali fattori che abbiamo considerato quando abbiamo scelto i modelli da inserire in questa lista.

Samsung Odyssey G9

Se lo spazio sulla scrivania non è un problema e volete uno schermo avvolgente e abbastanza grande da ospitare un gran numero di finestre quando non state giocando, con caratteristiche tecniche di altissimo livello, quello che vi serve è il Samsung Odyssey G9. Non è certo un monitor alla portata di tutti, ma con un pannello curvo da 49″ in formato 32:9, risoluzione 5120×1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms, il Samsung Odyssey G9 farà sicuramente felici tutti i videogiocatori che decideranno di sceglierlo per la propria postazione.

» VEDI OFFERTA

Samsung Odyssey G5

Rimanendo in casa Samsung, l’Odyssey G5 è sicuramente un’ottima soluzione per chi cerca uno schermo 27″ per giocare senza compromessi. La risoluzione Quad HD (1440p), il tempo di risposta di 1ms e il refresh rate di 144Hz rendono il Samsung Odyssey G5 adatto sia ai giochi tripla A che a quelli più frenetici e competitivi, che necessitano di una frequenza d’aggiornamento elevata per poter essere giocati a dovere. Il pannello VA e la tecnologia Quantum Dot assicurano un contrasto elevato e una buona resa cromatica, mentre la curvatura 1000R rende il gioco ancora più immersivo.

» VEDI OFFERTA

Acer Predator XB273U GS

L’Acer Predator XB273U GS è l’opzione migliore per chi vuole un monitor gaming Quad HD (1440p) di altissima qualità. Il monitor offre un pannello IPS con diagonale di 27″, un tempo di risposta GtG di 1ms e una frequenza d’aggiornamento di 165Hz, perfetta per avere un vantaggio nei titoli eSport. L’Acer Predator XB273U GS è anche compatibile con Nvidia G-Sync, tecnologia che migliora la fluidità e rimuove artefatti grafici come tearing e stuttering.

» VEDI OFFERTA

LG 38GN950

Se vi piace il formato ultrawide ma non volete una soluzione ampia (e ingombrante) come il Samsung Odyssey G9, questo LG 38GN950 può essere il monitor che fa al caso vostro. Offre un rapporto d’aspetto 21:9, risoluzione 3840×1600 pixel, certificazione VESA DisplayHDR 600 e una frequenza d’aggiornamento di 160Hz. Il monitor integra inoltre la tecnologia Sphere Lighting 2.0, che illumina il retro dello schermo in base all’audio di gioco.

» VEDI OFFERTA

AOC G2590VXQ

Se volete un monitor gaming con un grande rapporto qualità/prezzo e non vi interessa una risoluzione superiore al Full HD (1080p), questo AOC G2590VXQ potrebbe facilmente diventare il vostro prossimo compagno di giochi. Ha un pannello 24″, un tempo di risposta di 1ms e una frequenza d’aggiornamento di 75Hz, che migliora la fluidità. Tra le tecnologie troviamo AOC Shadow Control, che vi offre un vantaggio in gioco andando a illuminare le aree scure, senza sovraesporre il resto dell’immagine.

» VEDI OFFERTA