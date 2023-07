Se non avete ancora acquistato un monitor tra quelli proposti in sconto durante il Prime Day 2023 perché volevate attendere questo secondo e ultimo giorno di offerte, adesso non potete più indugiare, anche perché nelle ore conclusive dell’evento potrebbero verificarsi degli importanti esaurimenti di scorte. Per gli appassionati di gaming che cercano un monitor da 27“, il nostro consiglio è di acquistare al volo l’LG 27GR75Q UltraGear, visto che la spesa sarà di soli 255,55€.

Non lasciatevi ingannare dalla percentuale di sconto, perché non tiene in considerazione il prezzo pieno del monitor, che è di ben 379,00€. Un’occasione mai così vantaggiosa per questo modello da gaming, per questo ribadiamo l’invito ad aggiungerlo subito al carrello, poiché molte altre offerte simili sono terminate già al primo giorno.

Ma quali sono le caratteristiche tecniche che dovrebbero invogliarvi ad acquistare questo modello a questo prezzo? Anzitutto va detto che si tratta di un monitor LG che, nel settore gaming, non teme confronti. Tutto ruota chiaramente intorno al pannello che, come anticipato, è un 27 pollici, tra le diagonali più ricercate soprattutto per gli utenti PC.

La risoluzione è di 2560 x 1440 pixel, assicurando una visualizzazione nitida e dettagliata di ciò che viene mostrato a schermo, a partire dal testo fino ad arrivare alle immagini. Quest’ultime verranno messe in evidenza dalla tecnologia HDR10 e dal pannello IPS che, tra le altre cose, vede la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, per non parlare poi del colore calibrato e della gamma sRGB 99%.

I puristi del PC apprezzeranno la risposta del pannello di 1ms e la relativa frequenza di aggiornamento a 165Hz che, insieme, daranno modo alle vostre sessioni di gioco di essere molto più coinvolgenti. LG 27GR75Q UltraGear è anche un monitor versatile, progettato affinché possiate ruotarlo su se stesso, oltre alla possibilità di regolare l’altezza e l’inclinazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

