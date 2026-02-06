Il Philips 24M2N3200AM è il monitor gaming Full HD da 24 pollici che vi conquisterà con la sua frequenza di aggiornamento a 180 Hz e tempo di risposta di solo 1 ms. Compatibile con FreeSync Premium e G-Sync, offre un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Su Amazon lo trovate a 89,00€ invece di 109,00€, con uno sconto del 18% che lo rende un affare imperdibile. Il pannello Fast-IPS garantisce colori brillanti e angoli di visione ottimali, mentre le tecnologie anti-affaticamento proteggono i vostri occhi durante le lunghe sessioni gaming.

Philips 24M2N3200AM, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips 24M2N3200AM rappresenta la scelta ideale per chi cerca un monitor gaming accessibile ma dalle prestazioni solide. Con la sua frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms GtG, questo display si rivolge perfettamente ai giocatori competitivi di titoli FPS e ai fan degli sparatutto veloci, dove ogni millisecondo conta. La compatibilità con FreeSync Premium e G-Sync garantisce un'esperienza priva di tearing e stuttering, mentre i preset dedicati per diverse tipologie di gioco vi permetteranno di ottimizzare rapidamente le impostazioni per sparatutto, racing game o strategici in tempo reale.

Particolarmente consigliato per chi passa molte ore davanti allo schermo, il monitor integra le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono significativamente l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate. La regolazione in altezza di 130 mm e il pannello Fast-IPS con angoli di visione stabili vi garantiranno comfort ergonomico e qualità d'immagine costante da qualsiasi angolazione. A soli 89 euro, con uno sconto del 18%, questo Philips offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per chi desidera entrare nel mondo del gaming competitivo senza compromessi eccessivi sulle prestazioni, rendendo l'alta frequenza di aggiornamento finalmente accessibile anche ai budget più contenuti.

