Le Offerte di Primavera di Amazon sono finalmente arrivate: nei prossimi tre giorni lo store sarà infatti popolato da moltissimi sconti su ogni categoria, e tra i più interessanti vi sono senza dubbio quelli riguardanti il mondo tech. Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming non possiamo dunque non consigliarvi il popolarissimo Samsung Odyssey G5 da 32″, oggi disponibile a soli 279,90€ anziché 399,00€!

Potrete dunque risparmiare ben 119,10€ sull’acquisto di uno dei monitor da gaming più amati sul mercato, e al momento dell’acquisto potrete anche decidere di optare per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon. Inoltre, se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione gratuita direttamente a casa vostra, oltre che della consegna rapida in pochi giorni; in caso contrario, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione, si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Il Samsung Odyssey G5 è un monitor eccellente su tutti i fronti: il pannello è di tipo IPS e in risoluzione WQHD, nettamente superiore rispetto al Full HD, quindi vi restituirà immagini estremamente nitide, con neri ultra-profondi e bianchi estremamente luminosi. Il suo punto di forza è poi lo schermo leggermente curvo, che vi farà immergere completamente nell’opera a cui state giocando, permettendovi di scorgere i nemici anche nelle zone più esterne alla visuale.

Vi è poi la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che eliminerà qualsiasi ritardo dell’immagine e sfocatura da movimento per un gameplay estremamente fluido e senza alcun calo di frame. Il monitor è anche compatibile con G-Sync e con la tecnologia AMD FreeSync, le quali miglioreranno ulteriormente la qualità grafica di tutti i vostri videogiochi, per esperienze di gioco senza precedenti.

Infine, il design futuristico scelto da Samsung per l’Odyssey G5 farà fare un salto di livello alla vostra postazione, rendendola più elegante e professionale complice uno schermo quasi senza bordi e una parte posteriore semplice e pulita. Allo stesso tempo, nulla è stato lasciato al caso, dato che nel retro del monitor troverete tutte le porte di cui avrete bisogno, come HDMI e DisplayPort.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

