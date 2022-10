Il secondo Prime Day dell’anno è ufficialmente cominciato, dando a tutti gli abbonati del servizio Amazon la opportunità di fare acquisti a prezzi ribassati nelle giornate dell’11 e 12 ottobre. Se stavate pensando di comprare un monitor per il gaming, questo è il momento giusto: tra le offerte sono presenti dei prodotti top a prezzi scontati fino a quasi il 50%, e in questo articolo vi abbiamo racchiuso quelli che non potete perdere assolutamente.

Molti sono in monitor in sconto durante questi giorni ma, tra i vari, troviamo abbia senso proporvi lo splendido AOC 24G2, un monitor da gaming da 24″ (per una larghezza totale di 60cm), che è in sconto del ben 47%. Il suo prezzo originale è infatti 299,00€, mentre in questi giorni verrà venduto a soli 159,00€.

Tra le caratteristiche principali del monitor vi sono, oltre lo schermo Full HD da 24 pollici, la tecnologia AMD FreeSync Premium, grazie alla quale la frequenza di aggiornamento minima di 144 Hz migliora la nitidezza dell’immagine trasmessa e ne riduce la sfocature; il tempo di risposta è invece di appena 1 ms, garantendo agli utenti un’esperienza di gioco ottimale anche durante le sequenze rapide o d’azione.

L’AOC 24G2 ha un bordo sottile adatto per la configurazione multi-monitor, mentre il display è regolabile in altezza e ha la base rimovibile. Il pannello è di tipo IPS e la risoluzione, essendo in Full HD, è di 1920×1080; lo schermo ha un rapporto luminosità/contrasto di 250 cd/m², è dotato di tecnologie FlickerFree e Low-blue-Light, in modo da poter giocare in qualsiasi situazione e la retroilluminazione è invece di tipo WLED.

Insomma, parliamo di un prodotto di ottima qualità che, visto il prezzo, vi suggeriamo di prendere in considerazione per l’acquisto, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo. Non si tratta però dell’unico monitor da gaming in offerta durante questo Prime Day, e poco più sotto vi lasciamo gli altri articoli scontati da non perdere.

I migliori monitor gaming in offerta al Prime Day 2022

