Monitor, Hardware e periferiche gaming in offerta, parte la Road To Lucca di AK Informatica

In vista dell’imminente Lucca Comics & Games 2019, AK Informatica ha dato il via ad una ricchissima serie di offerte che ci accompagneranno fino all’arrivo dell’attesissimo evento lucchese. Gli sconti del “Road to Lucca” sono innumerevoli e vanno dalle periferiche alle schede video, con particolare attenzione per i prodotti HP Omen, con promozioni che coprono praticamente qualunque aspetto del gaming, dalle sedie sino all’attesissimo display OMEN X Emperium da 64.5″ con soundbar inclusa e risoluzione 4K.

Un prodotto eccelso, con un refresh rate rapidissimo fino a 144 Hz e NVIDIA SHIELD integrato! Particolarmente atteso sul mercato al netto del suo prezzo in pre-order di 4.659,00, è anch’esso in offerta sullo shop AK a 4.498,99€! Di seguito abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte presenti sullo shop di AK, con in più dei comodi link relativi alle diverse categorie di prodotti in sconto. Per l’offerta completa, invece, non dovete far altro che cliccare sul banner sottostante.

