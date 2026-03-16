Su AliExpress è disponibile un'offerta imperdibile sul KTC H32S17, il monitor da gioco curvo 32 pollici con risoluzione QHD 2560x1440, frequenza di aggiornamento 170Hz e copertura colore 99% sRGB. Grazie a un coupon e allo sconto extra PayPal, lo potranno acquistare a soli 140€ circa, con supporto VESA incluso per un setup professionale.

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KTC H32S17 da 32 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il KTC H32S17 è il monitor ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza visiva coinvolgente senza spendere una fortuna. Grazie alla curvatura 1500R e alle dimensioni generose da 32 pollici, questo display avvolge completamente il campo visivo, offrendo un'immersione totale durante le sessioni di gioco. La risoluzione QHD 2560x1440 e la copertura del 99% sRGB lo rendono perfetto anche per chi si occupa di editing fotografico o grafica amatoriale, garantendo colori fedeli e dettagli nitidi.

Con un refresh rate di 170Hz, il monitor soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli competitivi e necessita di fluidità estrema e reattività massima. Il supporto con attacco VESA Mount offre grande flessibilità nella configurazione della postazione. A soli 140€ circa dopo il coupon, questo modello rappresenta un'occasione eccezionale per chi vuole aggiornare la propria setup con uno schermo di qualità superiore a un prezzo davvero accessibile.

Il KTC H32S17 è un monitor curvo da 32 pollici con curvatura 1500R e risoluzione QHD 2560x1440. Offre un refresh rate di 170Hz, pannello ELED con 99% sRGB e supporto VESA incluso, ideale per il gaming immersivo.

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