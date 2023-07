Siete alla ricerca di un monitor perfetto per il lavoro e l’intrattenimento, ma al contempo non volete spendere tanto? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sul Lenovo D27-45 da 27″, disponibile a soli 119,00€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 50,00€ rispetto al prezzo consigliato di 169,00€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito, semplicemente selezionando CreditLine come metodo di pagamento e seguendo la procedura nel sito web.

Il Lenovo D27-45 è dotato di un pannello Full HD IPS che vi regalerà un’esperienza visiva straordinaria, mostrandovi ogni dettaglio in modo nitido e cristallino. Come vi abbiamo accennato nell’introduzione, si tratta di un monitor ideale per chi passa tante ore davanti allo schermo, soprattutto per merito della tecnologia TÜV Rheinland Eye Comfort. Questa, infatti garantirà una visione confortevole e protetta, riducendo le emissioni di luce blu e riducendo di conseguenza l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe sessioni davanti allo schermo. A fine giornata non vi ritroverete, dunque, con gli occhi arrossati e pesanti, e non avrete la necessità di acquistare un paio di occhiali contro la luce blu.

Inoltre, grazie al tempo di latenza di 4ms e alla funzionalità adattiva AMD FreeSync, potrete godere di una visualizzazione senza artefatti visivi o disallineamenti dell’immagine. Sia che siate alle prese con video editing o programmi di grafica sia che vogliate semplicemente godervi un film in alta risoluzione, la frequenza di aggiornamento di 75Hz vi garantirà un’esperienza fluida e reattiva.

Oltre alle prestazioni ottime, un altro punto di forza di questo monitor è il design elegante e minimalista, che lo rendono perfetto da adattare a qualsiasi ambiente, a prescindere dal fatto che si tratti della casa o dell’ufficio. Inoltre, le porte multiple, tra cui HDMI e VGA, vi permetteranno di soddisfare ogni vostra esigenza di connessione, così da non necessitare l’utilizzo di adattatori o hub.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!