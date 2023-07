Siete alla ricerca di un nuovo monitor con risoluzione 4K, perfetto per il lavoro, il gaming e il tempo libero? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottimo LG 32UN500P da 32″, oggi scontato a soli 319,99€ su Amazon!

Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo monitor, il cui prezzo di listino si aggira solitamente sui 349,99€. Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito, rendendo la spesa ancora più accessibile.

Con la sua risoluzione Ultra HD 4K, questo monitor vi offrirà una qualità dell’immagine eccezionale e dettagli cristallini. L’ampio schermo con rapporto d’aspetto 16:9 vi permetterà di godere al massimo dei vostri contenuti preferiti, rendendo ogni dettaglio più nitido e realistico. Inoltre, il pannello supporta la tecnologia HDR10, che amplifica il contrasto e la luminosità per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Il pannello di tipo VA riuscirà a riprodurre fino a 1.07 miliardi di colori, con una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3. Potrete godere, quindi, di una gamma cromatica estesa e di immagini vibranti e realistiche. Oltre all’ottimo schermo, però, l’LG 32UN500P offre anche molte funzionalità che miglioreranno la vostra esperienza di utilizzo: grazie alla modalità multitasking potrete dividere lo schermo in diverse sezioni per lavorare su più applicazioni contemporaneamente; la Reader Mode, invece, abbasserà la luce blu emessa dal monitor, riducendo l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di lettura.

Infine, il monitor è dotato di diverse opzioni di connessione, tra cui 2 porte HDMI 2.0 e 1 porta DisplayPort 1.4, che vi consentiranno di collegare facilmente i vostri dispositivi. Grazie all‘inclinazione regolabile riuscirete anche posizionarlo nel modo che preferite, così da adattarlo alla vostra postazione e ottenere sempre la massima comodità e un angolo di visione ideale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!