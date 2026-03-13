Su Amazon è disponibile un'ottima offerta su MSI PRO MP273A, monitor da 27" Full HD con pannello IPS, frequenza di aggiornamento a 100Hz e tempo di risposta di 1ms. Dotato di altoparlanti integrati, supporto VESA, certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort e compatibilità AMD FreeSync, è ideale per lavoro e intrattenimento. Ora disponibile a soli 84,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 139,99€.

Monitor MSI PRO MP273A, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI PRO MP273A è il monitor ideale per studenti, professionisti e smart worker che cercano un display affidabile e confortevole per le lunghe sessioni di lavoro quotidiano. Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, con filtri anti-luce blu e tecnologia anti-sfarfallio, è perfetto per chi trascorre molte ore davanti allo schermo e vuole ridurre l'affaticamento visivo. Gli altoparlanti integrati da 3W lo rendono inoltre adatto alle videoconferenze, eliminando la necessità di speaker esterni.

Con un pannello IPS da 27 pollici Full HD, angolo di visione a 178°, copertura sRGB al 106% e frequenza di aggiornamento a 100Hz, questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi ama il gaming casual o lavora con contenuti grafici. La compatibilità con AMD FreeSync, il supporto VESA e la versatilità delle connessioni (HDMI, DisplayPort, D-Sub) lo rendono una soluzione completa. A 84,99€ invece di 139,99€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità e comfort visivo a un prezzo accessibile.

MSI PRO MP273A è un monitor da 27" Full HD IPS con risoluzione 1920x1080, 100Hz e risposta 1ms MPRT. Offre copertura sRGB 106%, certificazione TÜV Eye Comfort, altoparlanti 3W e connettività HDMI, DP e VGA.

