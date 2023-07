Se siete appassionati di tecnologia, in particolare di grafica e gaming, avete motivo di festeggiare poiché un’opportunità unica sta spopolando su eBay. Il portale, infatti, ha avviato una promozione focalizzata su una selezione di prodotti MSI, tra cui la maggior parte riguardano ottimi monitor da gaming. Le cifre parlano da sole: sconti sensazionali oltre i 700€ rispetto al prezzo di listino, ma solo fino al 6 agosto!

Si tratta senza dubbio delle migliori occasioni di acquisto per i monitor, soprattutto in vista del periodo in cui gli store solitamente vanno in letargo, rendendo più difficile ai consumatori risparmiare. Tra le offerte disponibili ci sono anche alcuni dei modelli entry level più apprezzati, come il G2422 e G2722, rispettivamente da 24 e 27 pollici.

Parliamo proprio del G2722, un monitor con caratteristiche da gaming davvero ottime in relazione al prezzo che, a seguito di questa iniziativa, è di soli 189,99€. Come detto, è un 27 pollici con la tipica retroilluminazione a LED, ma vanta una frequenza di aggiornamento di ben 170Hz, rendendolo adatto soprattutto per chi non vuole compromessi in termini di fluidità sul proprio PC fisso ad alte prestazioni. E perché no, potreste usarlo anche come monitor esterno qualora abbiate un notebook capace di portare i giochi a quella frequenza di aggiornamento.

Interessante anche il tempo di risposta di soli 1ms, che completa le specifiche tecniche fondamentali per godere di sessioni di gioco sempre fluide. Per quanto riguarda i colori e la qualità generale dell’immagine, il pannello IPS è una scelta eccellente, noto per la sua riproduzione precisa dei colori e l’ampio angolo di visione.

Da sottolineare la presenza della modalità Night Vision, che gestisce in modo intelligente il nero, consentendo di notare meglio i dettagli nelle aree scure senza compromettere la riproduzione degli altri colori. Insomma, il G2722 offre un’esperienza di gioco di alto livello a meno di 200,00€. Tuttavia, se siete ancora più esigenti e preferite una risoluzione più elevata, questa iniziativa offre anche ottime occasioni da questo punto di vista.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

