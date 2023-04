Se state cercando un valido monitor da sfruttare per il lavoro o per il gaming e che, in più, possa essere utilizzato come smart TV, non dovreste assolutamente farvi scappare lo smart monitor M5 di Samsung in super sconto su Amazon. Per poco, infatti, potrete portare a casa questo modello super versatile ad appena 199,90€ invece di 329,00€.

L’artico in questione vi permette di collegare il vostro PC, la vostra console e addirittura il vostro smartphone tramite HDMI, Bluetooth e Airplay. In più è dotato di una comoda Smart Hub, con servizio di streaming multimediale OTT integrato. Dunque, si tratta di una proposta che non dovreste davvero farvi scappare, fintanto che è in ribasso del 39%!

Lo smart monitor M5 di Samsung unisce lavoro, gioco e intrattenimento in un unico dispositivo. Potrete guardare la vostra serie TV preferita, chattare e svolgere le vostre task in maniera rapida e intuitiva. Le vostre app preferite in ambito streaming, produttività e videochiamate, infatti, sono integrate in una configurazione desktop più semplice, elegante e pratica da usare tutti i giorni!

Potrete accedere a Netflix, YouTube e altri servizi collegando semplicemente il monitor al WiFi. In più, con la funzione Work Mode avrete la possibilità di accedere da remoto ad un altro PC, utilizzare Office 365 e connettervi ad altri dispositivi mobili con Samsung DeX. Il massimo per gli amanti del multitasking!

Non meno importante, potrete trasforma il vostro monitor in un vero e proprio hub per gestire i vostri dispositivi IoT tramite l’app SmartThings. Vi basterà poco, dunque, per spegnere le luci, chiudere le tende, impostare il termostato alla temperatura desiderata e godervi una serata rilassante grazie allo Smart Monitor Samsung.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

