MonsterLabo The Heart, un dissipatore passivo da 3 chili per raffreddare CPU e GPU

MonsterLabo ha messo in vendita sul suo negozio online "The Heart", il dissipatore passivo per PC più grande al mondo, capace di raffreddare contemporaneamente un processore e una scheda video.

MonsterLabo ha deciso di vendere The Heart, il “colossale” sistema di raffreddamento passivo del The First, un PC completamente fanless (senza ventole) annunciato nel 2018.

The Heart è un dissipatore molto grande (200 x 185 x 265 mm), pesa circa 3 chilogrammi ed è dotato di piastre di contatto per la CPU e la GPU, in modo da raffreddarle entrambe passivamente.

Realizzato per adattarsi al sistema The First di MonsterLabo (Mini ITX), non è compatibile con la maggior parte dei case per PC sul mercato. Tuttavia, se avete le competenze e volete costruire qualcosa di personalizzato, unico e silezioso, potrebbe essere una scelta interessante.

Poiché la pagina del prodotto è piuttosto scarna, proviamo a dedurre informazioni sulla capacità di raffreddamento di The Heart dalle specifiche di The First: sembra che il dissipatore possa raffreddare contemporaneamente una CPU da 100 W e una GPU da 120 W senza l’ausilio di ventole – ed è in grado di dissipare ulteriori 40 W installando una ventola da 140 mm.

Sul negozio online di MonsterLabo trovate il mini PC The First a 349 euro (privo di hardware) e The Heart a 180 euro. Sono disponibili alla vendita anche dei PC The First di seconda mano per chi preferisce risparmiare qualcosa.