Moore Threads ha recentemente presentato la sua scheda grafica di seconda generazione chiamata S8, basata sull’architettura MUSA. Il dispositivo è equipaggiato con una GPU a 12 nm che presenta 4096 core FP32, accompagnata da 16GB di VRAM. La caratteristica che spicca più all’occhio, tuttavia, è il supporto all’interfaccia PCI Express 5.0, ancora assente sulle alternative “rivali” di AMD, Intel e NVIDIA.

La scheda MTT S80 è stata testata da BullsLab, un portale sudcoreano noto per le sue recensioni piuttosto complete. Il team di BullsLab ha spiegato il processo di installazione della scheda, che presenta alcune restrizioni hardware e funziona solo con determinate schede madri e monitor. Manca inoltre il supporto all’ultima versione del sistema operativo e a molti dei giochi moderni, essendo limitata ai titoli DX9 e non supportando la tessellation.

Photo Credit: BullsLab

Photo Credit: BullsLab

La scheda MTT S80 è stata confrontata con le GeForce GTX 1060 e GT 1030, entrambe basate sulla stessa architettura Pascal, ma, nonostante la loro età, sono risultate essere opzioni migliori per il gaming rispetto all’alternativa cinese. In quasi tutti i benchmark, la GT 1030 da 30W, che è dotata solo di dissipatore passivo, supera la S80 da 250W. BullsLab Jay ha spiegato tutti gli svantaggi dell’architettura, come l’elevato consumo energetico anche in stato di idle, la mancanza di compatibilità con i carichi di lavoro professionali, sebbene supporti NVIDIA CUDA, e il fatto che non supporta nemmeno la decodifica AVI con YouTube, nonostante il supporto AV1 sia pubblicizzato ovunque.

Nonostante non abbia ancora l’esperienza delle altre realtà storiche del settore, Moore Threads sta cercando di sfidare queste aziende proponendo una soluzione interessante nel settore delle GPU di gioco dedicate. La creazione della S80 rappresenta un passo importante per l’azienda cinese, poiché si tratta della sua seconda generazione di GPU basata sull’architettura MUSA. Tuttavia, come sottolineato da BullsLab, ci sono ancora diversi svantaggi che impediscono alla scheda grafica di essere considerata una soluzione accettabile per i videogiocatori.