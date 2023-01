Il lancio dei nuovi processori Ryzen 7000 di AMD, avvenuto ormai lo scorso anno, ha dato inizio a una piattaforma di nuova generazione per via dell’adozione del nuovo socket AM5. La vendita delle prime CPU della nuova gamma era in parte penalizzata dall’elevato costo delle schede madri X670 e X670E, oltre che dalla mancanza di proposte economiche, equipaggiate con chipset di fascia più bassa. Questa mancanza dovrebbe a breve colmarsi con l’arrivo di nuovi modelli A620 di Gigabyte e Asus, da poco avvistati da VideoCardz.

Le schede madri sono state scoperte presso il sito della Commissione Economica Eurasiatica e in quello del negozio online di Goofish. I modelli sono un totale di 6 e includono la ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5 e le GIGABYTE A620M D3H, A620M DS3H, A620M S2H, A620M H e A620M K. Naturalmente non c’è alcuna info riguardo la data di lancio e i prezzi, i piani di AMD prevedono tuttavia un prezzo di partenza di 125 dollari. Attualmente, il costo minimo per l’acquisto della piattaforma AM5 nel nostro paese è poco sopra i 200€ per quanto riguarda le offerte B650.

Fonte: VideoCardz

Trattandosi di un controller di fascia bassa, possiamo sicuramente aspettarci un minor numero di linee PCI-E e porte USB nell’A620, così come la possibile mancanza del supporto al PCI-E Gen 5 e delle funzionalità avanzate di overclock, come AMD RAMP, anche se dovremo aspettare conferme ufficiali da parte dell’azienda per esserne certi.

