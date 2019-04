Schede madre X570, spuntano i nomi dei modelli MSI, Gigabyte e ASRock

Sempre più indiscrezioni in rete sulle future schede madre con chipset X570 dedicate ai processori Ryzen 3000 "Matisse". I nomi dei modelli di MSI, Gigabyte e ASRock.

I processori Ryzen 3000 sono attesi all’incirca a metà anno, perciò non stupisce che i produttori di schede madre siano già al lavoro per supportarli con nuove proposte. Dopo le indiscrezioni sulle motherboard X570 di Asus in arrivo, in queste ore nel database di SiSoftware è apparso il riferimento alla MSI MEG X570 Creation, futura proposta della casa taiwanese.

La serie MEG rappresenta alcune proposte di fascia decisamente alta nell’offerta di MSI, mentre il nome Creation non è esattamente nuovo, in quanto l’abbiamo già visto sulle schede madre AMD X399 destinate ai Ryzen Threadripper e Intel X299 per i processori Core X. A quanto pare è destinato a essere applicato anche ai processori mainstream e non solo quelli HEDT.

A bordo della scheda madre comparsa nel database c’era un engineering sample di CPU Ryzen 3000 identificato dalla sigla “2DS104BBM4GH2_38/34_N“. Si tratta di un chip quad-core con SMT e un TDP di 65 watt, in grado di lavorare tra 3,4 e 3,8 GHz. Il chip ha 2 MB di cache L2 e 16 MB di cache L3.

Al momento non ci sono altre informazioni sul processore e la scheda madre, ma ricordiamo che in questo articolo potete approfondire gli aspetti noti delle future CPU AMD, dall’architettura Zen 2 al processo produttivo, per passare al chipset X570 fino ad arrivare al supporto PCI Express 4.0.

In queste ore sono trapelati i nomi di alcune schede madre X570 in arrivo da ASRock e Gigabyte. La prima è attesa con diversi modelli che richiamano nomi già noti: X570M Pro4, X570M Pro4 R3.0, X570 Pro4, X570 Pro4 R2.0, X570 Phantom Gaming X, X570 Phantom Gaming 6, X570 Phantom Gaming 4, X570 Extreme4 e X570 Taichi.

Gigabyte ha in cantiere invece i modelli X570 Aorus Xtreme, X570 Aorus Master, X570 Aorus Ultra, X570 Aorus Elite, X570 I Aorus Pro WiFi, X570 Aorus Pro e X570 Gaming X.

L’azienda asiatica starebbe inoltre lavorando su alcune soluzioni con chipset X499, probabilmente per i Ryzen Threadripper di terza generazione, chiamate X499 Aorus Xtreme WaterForce, X499 Aorus Master e X499 Designare EX-10G, quest’ultima evidentemente dotata di connettività 10 GbE.