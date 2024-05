Glorious Gaming Model O in offerta a un super prezzo: meno di 50€ su Amazon!

Se state cercando un mouse da gaming che unisca leggerezza e alte prestazioni, il Glorious Gaming Model O è l’offerta da non perdere su Amazon: ora disponibile a 49,99€ invece di 59,99€, grazie uno sconto del 17%. Questo mouse ambidestro pesa solo 67g e ha un design a nido d’ape che ne aumenta la resistenza senza appesantirlo. Il sensore Pixart 3360 garantisce una precisione millimetrica, mentre gli switch Omron assicurano una durata fino a 20 milioni di clic, rendendolo ideale per tutti i videogiocatori.

Mouse Glorious Gaming Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Gaming Model O è perfetto per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni. Il suo peso piuma e la struttura a nido d’ape offrono un’esperienza di gioco veloce e confortevole, adatta a chi preferisce un mouse cablato con la sensazione di uno wireless, grazie al cavo “Ascended” ultraflessibile che elimina ogni ostacolo nei movimenti.

Con un tracciamento preciso, una frequenza di polling di 1.000 Hz e sei tasti con supporto macro, questo mouse elimina imprecisioni e accelerazioni indesiderate, garantendo una reattività impeccabile. Non mancano i LED RGB, imprescindibili in ogni periferica gaming che si rispetti, completamente personalizzabili.

A soli 49,99€, il Glorious Gaming Model O è un’opzione eccellente per chi cerca un mouse da gaming che offra controllo, comfort e prestazioni di alto livello. La sua leggerezza, resistenza e precisione ne fanno un investimento a lungo termine per la vostra configurazione di gioco. Se desiderate un mouse che possa migliorare la vostra esperienza di gioco, il Glorious Gaming Model O è quello che fa per voi, specialmente ora che è in offerta!

Vedi offerta su Amazon