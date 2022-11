Se siete intenzionati ad acquistare un nuovo mouse ergonomico, perfetto per lavorare e studiare senza avere alcun dolore al braccio o alla mano, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta attiva sul Logitech MX Master 3S, disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, potrete portare a casa questo dispositivo a soli 75,65€ invece di 134,99€, il prezzo più basso di sempre!

Una promozione da non farsi scappare assolutamente, tenendo presente che si tratta di un mouse disegnato appositamente per poggiare la vostra mano nel modo più naturale possibile. Ciò vi consentirà di lavorare anche per ore consecutive, senza avvertire la tensione sulla mano. Dunque, trattandosi di un articolo di altissimo livello a un prezzo davvero molto scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che le unità a vostra disposizione terminino!

Il mouse wireless MX Master 3S è l’ideale per lavorare davvero su ogni superficie, anche su vetro, grazie al sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. Questo vi permette di portarlo con voi per utilizzarlo al lavoro, in biblioteca o ovunque preferiate. Il mouse Logitech in questione introduce il sistema Quiet Clicks, offrendovi la normale sensazione di un click ma con il 90% di rumore in meno! Grazie allo scorrimento Magspeed, inoltre, non solo il mouse è più silenzioso ma è anche super veloce.

Il design ergonomico vi assicura una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. In più, avrete la possibilità di personalizzare i tasti in base alle vostre specifiche necessità, in modo tale da ottimizzare il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le app che usate grazie al software migliorato Logi Options.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

