Amazon ritorna quest’anno con un secondo Prime Day per offrire grossi sconti agli abbonati al servizio che dureranno per tutte le giornate dell’11 e 12 ottobre. Se stavate pensando di rinnovare il vostro set di periferiche gaming non dovete assolutamente lasciarvi scappare questa opportunità visto che potete portarvi a casa mouse, tastiere e cuffie gaming a prezzi scontati di oltre il 50%.

L’offerta più succosa in questo ambito è sicuramente della tastiera Logitech G910 Orion Spectrum, una tastiera meccanica e con tasti retroilluminati venduta con un bel 53% di sconto. Il suo prezzo originario e di ben 208,99€, ma in questi giorni di Prime Day potrete acquistarla ad una cifra veramente bassa, ovvero 98,99€. Naturalmente vi ricordiamo che un’offerta tanto conveniente è soggetta ad esaurimento scorte!

Logitech G910 Orion Spectrum è, come abbiamo già accennato, una tastiera meccanica da gaming, una delle migliori e delle più veloci che potete trovare in commercio. A rendere speciale la sua digitazione infatti ci sono gli switch meccanici Romer G che velocizzano gli input del 25% rispetto alle tastiere della concorrenza. I tasti però non sono solo pratici ed estremamente comodi da premere ma 9 di essi risultano programmabili per creare una configurazione gaming personalizzata per gareggiare al meglio nelle partite competitive.

Anche l’illuminazione RGB di Logitech G910 Orion Spectrum può essere personalizzata attraverso una tavolozza che offre 16 milioni di colori. Giochi specifici, eventi, programmi, i colori della tastiera possono seguire le vostre preferenze a seconda del software avviato per creare configurazioni uniche e dedicate.

Abbiamo lasciato per ultimo il vero punto di forza di questa tastiera Logitech, ovvero lo smart dock regolabile che vi permette di connettere alla tastiera smartphone o tablet. Questo sistema, chiamato Arx Control, trasforma i vostri dispositivi portatili in schermi aggiuntivi in cui visualizzare istantaneamente tutte le informazioni relative al gioco, alle statistiche del sistema e molto altro ancora.

Come avrete capito si tratta davvero di un prodotto eccezionale e che a un prezzo tanto conveniente non dovreste proprio lasciarvi sfuggire. Per metterlo subito nel carrello, visitate la pagina dedicata all’offerta, e se volete aggiungere all’acquisto anche un mouse o delle cuffie da gaming, oppure consultare le offerte migliori del Prime Day su altre tastiere, vi lasciamo tutti i link alle migliori periferiche gaming di questo evento poco sotto.

