Le offerte di primavera saranno anche finite ma, come vi stiamo raccontando, al netto di quella che è stata un’ottima tornata di offerte by Amazon, c’è ancora moltissimo spazio per sconti e promozioni di vario genere. Tanto che, anche Amazon, ha deciso di continuare a foraggiare la sua sezione dedicata alle offerte, con proposte provenienti dalle più disparate categorie merceologiche.

Tra queste, specie qualora siate alla ricerca di un ottimo mouse verticale, è impossibile non considerare quest’ottima proposta a marchio Trust, oggi scontata del 24% e caratterizzata da una particolarità unica: si tratta di un mouse che integra persino un piccolo schermo!

Si parla del Voxx, un mouse verticale wireless con doppia connettività (Wi-Fi 2.4 e Bluetooth), dal design verticale ed ergonomico e che integra, sulla propria superficie superiore, anche un piccolo display LED, utile a tenere sott’occhio lo stato della batteria, la connessione e l’impostazione dei DPI.

Il prezzo originale? 54,99€, di per sé già più che buoni considerando la qualità del mouse e le sue funzionalità ma che, grazie all’offerta di cui vi parlavamo in apertura, scendono ora a 41,99€, che sono davvero pochissimi per un mouse wireless e verticale di questa qualità.

Voxx, infatti, non ha solo un design sfizioso e accattivante, ma dispone anche di una connettività stabile e sicura, oltre che di 5 tasti (sui 9 totali) liberamente programmabili, con un sistema integrato nel mouse che risulterà particolarmente comodo e intuitivo grazie proprio al display che caratterizza il prodotto.

Con una velocità regolabile che va dai 1200 ai 2400 DPI, ed una qualità generale più che buona, considerando il prezzo budget del prodotto, il Trust Voxx è indubbiamente un acquisto interessante che, specie qualora spendiate molte ore al PC per piacere o per lavoro, val certamente la pena tenere in considerazione!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero intrigante, nonché davvero ben fatto e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!