Se, come noi, passate molte ore al PC allora saprete quanto faticoso possa essere l’utilizzo del mouse che, specie se non dotato di particolari attenzioni ergonomiche, può persino causare problemi nel medio e lungo termine, oltre che la classica sensazione di pesantezza ed affaticamento di dita ed articolazioni.

Per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta che Amazon ha pubblicato in queste ore, e che vi permetterà di acquistare a prezzo scontato l’ottimo mouse verticale Trust Verto. Un dispositivo realizzato da Trust per coniugare un buon rapporto qualità/prezzo a quelle che sono le attenzioni all’ergonomia che sarebbero richieste da un mouse perché esso sia comodo, oltre che funzionale.Il prezzo? Appena 24,99€, possibili grazie ad uno sconto applicato del 17%.

Trust Verto, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Verto è un mouse verticale che ci sentiremo di consigliare a chiunque stia assiduamente al PC per motivi di studio o di lavoro e che ancora non ha acquistato una soluzione ergonomica o, meglio ancora, verticale. Il mouse verticale, infatti, è una soluzione che aiuta le articolazioni della mano e del polso a lavorare con il minimo dello sforzo, poiché il mouse (se ben realizzato) accompagna la mano nel mantenere una posizione naturale e priva di sforzi, che in questo modo non lede le articolazioni.

Trust Verto, in tal senso, è una soluzione consigliata perché parliamo di un prodotto che è utile acquistare qualora si voglia provare ad utilizzare, magari per la prima volta, proprio un mouse verticale, effettuando però un acquisto dal costo molto contenuto, visto che tali soluzioni sono spesso molto più esose rispetto al prezzo medio dei mouse tradizionali. Si tratta, dunque, di un prodotto che certamente vorranno acquistare quanti hanno a cuore la salute delle proprie articolazioni, o magari quanti stanno già soffrendo di certi problemi e desiderano una soluzione che possa aiutarvi a migliorare la vostra salute.

Dal punto di vista del prezzo parliamo di un prodotto che, non di rado, è protagonista di piccoli tagli al prezzo. Non parliamo, va detto, di sconti molto significativi, ed anzi è dai tempi della recente “Gaming Week” di Amazon, in cui il mouse verticale Trust Verto aveva raggiunto uno dei prezzi più bassi di sempre, che non assistevamo ad uno sconto interessante. Quello proposto oggi da Amazon, dunque, non è certo il prezzo più basso mai registrato, ma è sicuramente un prezzo conveniente, specie considerando l’ultimo periodo e, per questo, vi inviteremmo a dare almeno un’occhiata alla promozione.

Dotato di un efficiente sensore sensore ottico con 3 diverse velocità selezionabili: 800, 1200 e 1600 DPI, e di 2 tasti azionabili direttamente con il pollice per un controllo rapido e preciso, il mouse verticale Trust Verto è un prodotto di buona qualità, venduto ad un prezzo che, di per sé, è già molto abbordabile. Per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta Amazon, consultando ora la pagina dedicata al prodotto prima che lo sconto si esaurisca, o il prodotto vada out of stock.

