State pensando di acquistare un nuovo PC da gaming e volete optare per un modello desktop pre-assemblato che unisca potenza e design? In tal caso non possiamo che consigliarvi l’ottimo MSI MEG Aegis Ti5, dotato della scheda video NVIDIA RTX 3070 Ti Ventus 3X 8G OC e solo oggi scontato di ben 1.200,00€ sul sito di Mediaworld!

I componenti hardware, tra cui la scheda video che vi abbiamo già menzionato (a tal proposito, potete trovare la nostra recensione della RTX 3070 Ti a questo link), il processore Intel Core di 12esima generazione, 32 GB di RAM e un SSD da 2 TB vi permetteranno di giocare a qualsiasi titolo di nuova generazione con impostazioni grafiche al massimo, mentre l’originalissimo design di MSI farà un figurone su qualsiasi set-up.

MSI MEG Aegis Ti5, chi dovrebbe acquistarlo?

L’MSI MEG Aegis Ti5 è, visto il suo prezzo e le sue caratteristiche, è chiaramente rivolto a chi desidera un PC top di gamma, che vi assicuri di poter giocare a qualsiasi titolo in modo fluido e senza alcuna preoccupazione di non riuscire a far girare qualcosa. Inoltre, stiamo parlando del primo desktop al mondo dotato del nuovissimo Wi-Fi 6E, che offre una velocità sbalorditiva mentre mantiene la rete fluida e stabile anche quando si condivide la rete con numerosi utenti.

Si tratta, dunque, di un modello perfetto anche per chi è solito eseguire live su piattaforme di streaming o per i giocatori eSport, dato che godrete della massima velocità di connessione in qualsiasi momento. Infine, visto il suo design assolutamente unico, è ideale per chi vuole costruire una postazione esteticamente accattivante, magari unendoci altre periferiche targate MSI in modo da creare un gioco di luci sincronizzato.

Per quanto riguarda il prezzo, che è decisamente un fattore da tenere in considerazione, grazie alla promozione di Mediaworld potrete spendere solamente 2.499,99€. Si tratta di un’offerta valida solo oggi e solo online, per cui vi consigliamo di approfittarne subito: da domani, infatti, il PC tornerà al suo prezzo consigliato di 3.699,99€. Solo due volte nel corso degli ultimi mesi era sceso a un importo così basso, per cui potrebbe non tornarvici, per lo meno fino alla Festa delle offerte Prime che si terrà a ottobre su Amazon.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

