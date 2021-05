MSI Afterburner: attenti a questo sito, è ricco di malware e software dannosi

Tramite un comunicato stampa, MSI ci ha informato della scoperta di un pericoloso programma diffuso in rete che si spaccia per MSI Afterburner, uno dei software più popolari per la gestione e overclock della propria scheda grafica. L’applicazione è scaricabile dal sito https://afterburner-msi.space (ovviamente vi consigliamo di evitarlo a tutti i costi), il quale non è collegato in alcuna maniera al produttore taiwanese.

Come successo già in precedenza in casi analoghi, il sito è stato creato per riprodurre l’aspetto e il design del website ufficiale, ma è ricco di software dannosi come virus, trojan, keylogger ed altri ancora, quindi vi rammentiamo nuovamente di starne alla larga. Il nostro consiglio rimane sempre quello di controllare bene l’URL dei siti ai quali ci si connette, in modo da evitare di incappare in situazioni spiacevoli come questa. MSI ha dichiarato di aver già avviato tutte le procedure necessarie per proteggere i propri diritti e far chiudere il sito dannoso sia per gli utenti che per la propria reputazione.

Ricordiamo che MSI Afterburner è una delle utility più usate e complete per la gestione delle schede video, offrendo tool avanzati per l’overclock che consentono di trovare il bilanciamento perfetto tra performance e temperature, oltre ad un “On Screen Display” in grado di mostrare in tempo reale varie statistiche, come FPS, uso della GPU, memoria ed altro ancora, durante l’esecuzione dei propri videogiochi preferiti.

Nella giornata di oggi, inoltre, vi abbiamo riportato che un piccolo errore compiuto da MSI potrebbe aver confermato l’esistenza della GeForce RTX 3080 Ti, che, stando alle varie indiscrezioni apparse nel corso delle scorse settimane, si proporrà come una delle migliori schede grafiche sul mercato.