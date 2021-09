MSI, alcune schede madri B550 e B450 si aggiornano in vista di Windows 11

Per prepararsi al lancio di Windows 11, previsto per il prossimo 5 ottobre, è inevitabile che molti produttori di schede madri inizino a pubblicare BIOS aggiornati per i loro prodotti. Essenzialmente tale operazione non è necessaria per l’installazione del nuovo sistema operativo, ma, ad esempio, sarebbe bene avere il TPM attivato di default.

Secondo i colleghi di WCCFTech, MSI è stato il primo produttore di motherboard a rendere disponibili gli aggiornamenti BIOS per le sue schede madri con chipset B450 e B550. Tuttavia, al momento non è chiaro se questi update siano ufficiali e sicuri, in quanto non sono presenti sul sito di MSI e devono essere scaricati altrove, il che non è il modo in cui qualsiasi OEM, figuriamoci uno importante come MSI, distribuirebbe i suoi aggiornamenti. Allo stato attuale, perciò, consigliamo vivamente di non scaricare questi file e di attendere la loro comparsa sul sito di MSI.

Secondo WCCFTech, l’aggiornamento del BIOS (basato sulla versione AMD COMBOAM4v2PI 1.2.0.4) abilita essenzialmente il TPM 2.0 (Trusted Platform Module) integrato per impostazione predefinita, uno dei requisiti per eseguire l’ultima versione di Windows allo scopo di aumentare la sicurezza del sistema operativo e del sistema. Il nuovo BIOS presumibilmente aggiorna anche il firmware SMU (System Management Unit) per le CPU Ryzen di AMD, ovvero per Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) e Picasso (Ryzen 3000G).

Inizialmente saranno supportate solo sette schede madri in totale, mentre in futuro l’aggiornamento arriverà anche su altre motherboard e chipset. Di sicuro anche i modelli X570 e X470 di MSI riceveranno l’update ad AGESA 1.2.0.4, il quale sarà reso disponibile in un secondo momento e in tempo per il rilascio di Windows 11. Per ora, l’elenco aggiornato delle schede madri fornito da WCCFTech include due B450 e cinque B550:

MEG B550 UNIFY

MEG B550 UNIFY-X

MAG B550 TOMAHAWK

MAG B550M MALTA WIFI

MAG B550M MALTA

B450 TOMAHAWK MAX

B450 TOMAHAWK MAX II

Facciamo notare che le configurazioni PC supportate da Windows 11 escludono un certo numero di famiglie di CPU (come la serie Ryzen 1000 di AMD). Anche se il vostro PC non risultasse conforme ai requisiti di sistema, potreste essere in grado di installare Windows 11 ugualmente ma, secondo Microsoft, non potrete scaricare gli aggiornamenti del sistema operativo, il che costituisce un grosso problema per la sicurezza.